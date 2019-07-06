Тваринне молоко: пити чи не пити?

На Заході стрімко зростає попит на веганське молоко. Вважають, що його обирає кожен третій британець.

А проте, виробництво тваринного молока лише збільшується - особливо в країнах, що розвиваються.

Так чому ж все більше людей на Заході обирають рослинні аналоги? Ми поцікавились у британців, чому вони так активно поповнюють ряди "постмолочного покоління".

"Вуглецевий слід"

Майже половину молодих британців віком від 16 до 24 років турбує проблема екології харчових виробництв.

Редактор Шеріл Томас каже: "Рослинні дієти є більш екологічно стійкими, тому я обираю веганство. Дослідження показують, що стакан тваринного молока спричиняє майже в три рази більше викидів парникових газів, ніж будь-яка рослинна альтернатива".

Крім того, за даними Всесвітнього фонду дикої природи, "виробництво молочної продукції сприяє деградації ґрунтів і забрудненню водойм".

Однак, рослинні аналоги молока не можна вважати екологічно безпечними на 100%.

Розглянемо мигдальне "молоко" - один каліфорнійський мигдальний горіх "споживає" в середньому 12 літрів води, а на Каліфорнію (США) припадає до 80% світового виробництва мигдалю. Більш того, щоб запилити пів гектара мигдальних дерев знадобиться два вулики бджіл. Щороку до Каліфорнії з усієї країни привозять близько мільйона вуликів.

2014 року Спілка пасічників США заявила про масову загибель бджолиних сімей від отруєнь пестицидами.

Овес, рис і соєві боби - їх використовують як альтернативу тваринному молоку - споживають менше води, ніж мигдаль, і не потребують допомоги комах, оскільки здатні до самозапилення.

Бактерії в ґрунтах рисових плантацій виділяють шкідливий для клімату метан. Менше, ніж корови, але більше, ніж овес.

Напої з вівса вживають частіше, ніж з інших замінників, але коров'ячому молоку він поки що не конкурент.

Щаслива тварина - головне

"Спочатку я скоротила споживання молока з етичних причин, - розповіла у твітері Ірена Маєр. - Понад рік його не було в моєму раціоні, і тепер мій організм просто відмовляється його перетравлювати".

Число веганів у Великій Британії досягло 3,5 млн у 2018 році. І добробут тварин є основною причиною змін.

Джуд Капер, консультант з питань тваринництва, каже: "Добробут тварин має бути наріжним каменем кожного тваринницького господарства".

Є багато спірних питань у сільському господарстві, наприклад, розлучення корів-матерів і телят, забій самців і штучне запліднення.

"Жодна система землеробства не є ідеальною, і досконалість немає меж, - пояснює Сем Пекер, представник Асоціації ґрунтів (The Soil Association) - некомерційної організації, яка відповідає за сертифікацію екопродукції у Британії.

"Ми з цього питанні в авангарді, стандарти захисту тварин Асоціації ґрунтів - найвищі у Великій Британії, і ми постійно співпрацюємо з фермерами, дослідниками і політиками, щоб створити комфортні умови всім сільськогосподарським тваринам".

Молоко і калорії

"Рослинні напої містять менше калорій", - написала у твітері користувачка @Wilderness_Days.

Більшість рослинних замінників дійсно містять менше калорій, ніж цільне коров'яче молоко, але знежирене і напівзнежирене молоко також не "перевантажить" вас зайвими калоріями.

Молоко - це джерело білка, який дає нам енергію і відчуття ситості. Напої на рослинній основі, за винятком сої, містять менше білка, ніж молочні.

За даними Британського фонду харчування, у деяких дорослих і підлітків (особливо у дівчаток) виявлено дефіцит вітамінів і мінералів, зокрема вітаміну А, заліза, кальцію, цинку і йоду. Всі вони містяться у коров'ячому молоці.

"Молочні продукти - дуже поживні, - каже дієтолог Шарлотта Стірлінг-Рід. - Проблема багатьох рослинних замінників в тому, що вони не можуть стати 100% альтернативою тваринному молоку з точки зору поживності й користі. Деякі продукти містять кальцій і вітаміни групи В, але не містять йоду. А цей мікроелемент необхідний для розвитку і діяльності мозку".

Дієтолог Рене Макгрегор не підтримує повну відмову від тваринного молока, особливо якщо ви регулярно займаєтесь спортом.

"З точки зору харчування та відновлення веганське і тваринне молоко - нерівноцінні. Молоко - це оптимальне співвідношення білків та вуглеводів для відновлення м'язів. Молочні продукти також містять кальцій, важливий для будови тіла".

Молоко і алергія

Блогер Рут Картрайт говорить, що відмовилася від тваринного молока, коли виявила, що у неї непереносність лактози.

65% населення світу мають знижену здатність перетравлювати лактозу - тип цукру, який міститься в молоці.

Здуття живота, судоми, діарея, нудота - всі ці симптоми характерні для непереносності лактози.

Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS) каже, що алергія на молоко спостерігається в одного з 50 немовлят та дітей молодшого віку.

Більшість дітей переростають цю харчову алергію до 3 років. Але для деяких алергія на коров'яче молоко - це довічний стан, і тоді необхідно шукати альтернативне джерело поживних речовин, таких як білок і кальцій.

Молоко і гормони

"Дізналася, що (коров'яче молоко) містить гормони", - пише Стефані Барнс у твітер.

Гормони дійсно використовують як стимулятори росту великої рогатої худоби в деяких країнах, крім ЄС.

Під час вагітності корів не перестають доїти, тому молочні продукти містять природні гормони матері. Один зі способів перевірити, чи вагітна корова, - протестувати її молоко. Але "гормони тварин родини бикових не можуть впливати на інші види, - говорить лікар Джуд Капер. - У нас немає відповідних рецепторів для реакції на цей гормон - клітинного "замка", який би підходив до гормонального "ключа" корови".

А от використання антибіотиків - тема, яка потребує особливої уваги.

"Зазвичай антибіотики використовують для лікування і профілактики захворювань тварин. - продовжує пані Капер. - Однак, їх надмірне використання у ветеринарії та медицині викликає занепокоєння. Оскільки стійкість до протимікробних препаратів стає серйозною глобальною проблемою, виробники молочної продукції, ветеринари і вчені в усьому світі працюють над тим, щоб уникнути зловживання антибіотиками у тваринництві, одночасно шукаючи альтернативні методи лікування худоби".

Молочні продукти із позначкою "органічні" можна отримувати лише від тварин, яким ніколи в житті не давали антибіотики. Британська асоціація ґрунтів заявляє, що корів, які дають органічне молоко, годують лише екологічно чистим кормом - без стимуляторів росту чи синтетичних добавок. А використання антибіотиків суворо заборонене.

Жоден власник екоферми не продаватиме свою продукцію як органічну, якщо його худоба отримувала антибіотики.

Однак, не можна забувати, що, хоч замінники молока не містять антибіотики, але можуть містити інші добавки. Ароматизатори, загусники, стабілізатори, рослинна олія і смоли. Всі ці продукти можуть входити до складу напоїв немолочного походження - і класифікуються як ультраоброблені продукти.

Соя містить фітоестрогени та естрогеноподібні сполуки. Клінічні дослідження виявили як ризики, так і переваги вживання фітоестрогенів, але про остаточні висновки говорити рано.

Альтернатива

Відмовляєтесь від тваринного молока? На полицях магазинів є безліч замінників. Соя, рис, овес, лісовий горіх, кокос і мигдаль - і це ще не повний перелік рослин, з яких готують веганське молоко.

Соєвий напій є ідеальним джерелом білка, який за своїми властивостями найбільше нагадує молоко. Він містить менше вуглеводів, ніж вівсяне, кокосове, рисове і мигдальне молоко. А от за кількістю насичених жирів перше місце займає кокос.

Вміст вітамінів і мінералів може відрізнятися залежно від виробника та різновиду замінника. Шарлотта Стірлінг-Рід рекомендує обирати напій, збагачений йодом, оскільки у веганів особливо високий ризик йододефіциту.

Вівсяний напій вважають найкращою альтернативою коров'ячому молоку через його м'який вершковий смак. Проте, лікар Стірлінг-Рід пропонує пробувати і шукати те, що сподобається конкретно вам.

"Якщо його ніхто не п'є, це не принесе жодної користі, навіть якщо ви обрали найбільш життєздатну альтернативу", - говорить вона.

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