Вийти з тіні. У Харкові відкрили першу інклюзивну модельну агенцію

Копирайт изображения Ганна Чугай Image caption Надія Возна

Відкрита агенція - єдина в Україні - має намір готувати та підтримувати професіоналів модельного бізнесу. Навчання безкоштовне, а згодом обіцяють контракти з відомими європейськими будинками моди.

На перший кастинг зареєструвалося близько трьох десятків учасників. Претенденти - з Харкова і області. Переважно жінки, але є і чоловіки. Жодних обмежень.

"Мода - це такий досить елітарний та закритий напрямок. І люди з інвалідністю в моді - це інший ракурс ставлення, це спроба продемонструвати, що вони також можуть бути гарними, естетичними і можуть нести красу у світ. Це основна наша ідея", - підкреслює автор проекту інклюзивної модельної агенції та голова громадської організації "Креавіта" Олена Шингарьова.

Соціальна ініціатива отримала муніципальний грант: набрала максимальну кількість балів під час міського конкурсу інноваційно-інвестиційних проєктів.

У планах агенції, окрім професійної підготовки, просування та підтримка власних моделей.

"Актор з мене кепський"

Копирайт изображения Ганна Чугай Image caption Євген працює вдома менеджером з продажу в інтернет-магазині

Перед інтерв'ю Євген Ідт жартома переймається, чи не розмазалася, часом, туш на віях. Та згодом зізнається - на мейкапі не розуміється. У ролі моделі хлопець з Чугуєва, містечка під Харковом, вирішив спробувати себе, побачивши оголошення у Facebook.

"Це перший досвід. Тому не знаю, що сподобається. Готовий демонструвати будь-який одяг, та мені здається, візочникам більше підійде просторий одяг, можливо - спортивний чи національний, наприклад, шаровари. А от обтягуючий одяг не пасуватиме", - розмірковує Євген.

У візку хлопець з дитинства. Каже - діагнозів багато. Саме через це працює вдома, менеджером з продажу інтернет-магазину. Та справжнє захоплення Євгена - музика. Як гітарист виступав у клубах. Нині збирає групу, аби зосередитись на звучанні, будуть грати андеграунд.

На кастингу має п'ятий номер. До відбору спеціально не готувався:

"Навіщо грати? Я колись брав участь в одному шоу, зрозумів - актор з мене кепський. То ж навіщо когось зображати, адже мені здається, я й так органічно виглядаю".

Упевнений погляд на суддів, кілька розворотів за задумом постановника та спілкування. Судді відзначають: в Євгена чудовий голос та чарівний погляд.

Модель з Мишеням

З білим чихуахуа (для сторонніх її звати Мішель, для друзів - Мишеня) на подіум Вікторія Козленко виходить вже шість років. За цей час Мишеня добре призвичаїлося до модних показів, від модельєрів також отримує вбрання.

Копирайт изображения Ганна Чугай Image caption Вікторія та її Мишеня

Про травму, через яку опинилася у візку, Вікторія воліє не говорити. Лише зазначає, що вона - спортивна. Жінка однією з перших почала брати участь у показах фестивалю моди у Харкові.

"У ті часи моделей на візках взагалі не було. Ми брали участь у загальному фешні. Поряд з нами ходили професійні моделі. Ми тоді вперше потрапили за лаштунки. Побачили, як кладуть грим, як всі бігають, перевдягаються".

Вечірнє вбрання, демонстрація хутра та штанних костюмів - у Вікторії вже були, але є і бажання спробувати сили у новому амплуа. Нинішній кастинг для жінки - крок до професійної моделі:

"Для нас, людей з обмеженими можливостями, це велике вікно у цей світ. Адже ти не можеш прийти у модельне агентство і сказати - візьміть мене, я хочу у вас попрацювати. Багато людей відгукнулося, бо мріють побачити цей світ (Світ моди. - Ред.) зсередини".

Я вважаю, що за необхідних параметрів навіть моє захворювання може стати такою собі родзинкою, красою поза стандартами Надія Возна, учасниця кастингу

"Часто чую від людей - в тебе всі дані, аби бути моделлю", - каже 23-річна Надія Возна, струнка та пластична дівчина зі світлим волоссям. Вона справді схожа на модель.

"Для моделі необхідна гарна шкіра. У мене це в мінусі, та я вважаю, що за необхідних параметрів навіть моє захворювання може стати такою собі родзинкою, красою поза стандартами".

Хворобу, на яку хворіє Надія, називають "синдромом метелика". Це рідкісне генетичне захворювання, яке робить шкіру чутливою до найменших дотиків. Рани, які відкриваються на шкірі, довго гояться та лишають по собі шрами на все життя. Такий діагноз в Надії від народження.

Нині у неї рани здебільшого на тулубі, тож доступний закритий купальник. Але хвороба прогресує, і дівчина вже рік, як не чує на ліве вухо.

"Із самого дитинства мені суспільство нав'язувало, що люди з обмеженими можливостями не можуть реалізувати себе у житті, бо прикуті до власної хвороби. Вона є такою зоною комфорту для них", - каже Надія.

Сама Надя здобула юридичну освіту, але від мрії стати слідчим довелося відмовитись. На кастинг наважувалася довго.

"Я довго думала, чи варто йти. І ось цей момент, коли ти вирішуєш, чи варто випробувати себе і згодом приходиш, відчуваєш атмосферу, бачиш людей та розумієш, що ти не один".

Хочу успіху

Одна з найрішучіших конкурсанток - Ірина Сукач.

Копирайт изображения Ганна Чугай

"Я хочу домогтися успіху. Підписати контракти з дизайнерами, навіть за кордоном. Я усвідомлюю, що означає бути професійною моделлю".

У три роки вона травмувала хребет, через відсутність реабілітації згодом перестала ходити, розвинулася важка форма сколіозу. На життя Ірина заробляє манікюром, хоча за фахом - програміст.

"Одним все одно, хто перед ними, одні - чур мене, а інші готові повісити мені медаль за відвагу. Та це я теж вважаю неправильним. У нашому суспільстві якесь неправильне сприйняття інвалідності. Якщо ти займаєшся, наприклад, манікюром - вау! Ти герой. Я не герой, я звичайна людина".

Найбільша любов Ірини - сцена. Вісім років спортивних бальних танців, перемоги в чемпіонатах України та міжнародних турнірах. Зараз вони в минулому, бо немає тренера та партнера.

"У мене трошки не модельний зріст та трошки не модельна фігура, але харизми та чарівності у мене вдосталь. А хто у чому має силу, тим і бере".

Єдине, про що Ірина турбується, чи не запропонують дизайнери відрізати довге волосся.

Моделей відбирають дев'ятеро суддів зі світу моди. Оцінюють індивідуальність, мотивацію, фотогенічність, пластику руху та харизму.

"Я не герой, я звичайна людина" Ірина Сукач, учасниця кастингу

Олена Шушляпіна, імідж-дизайнер та трикратна чемпіонка світу зі стилістики та візажу, зізнається, що не може уявити, як відмовляти конкурсантам:

"Вони вже переможці, переможці над собою. Хтось вдома сидить та плаче, а вони взяли і прийшли. І вони борються далі і не приймають якісь проблеми, від яких ми страждаємо".

І додає: "Наш світ моди зараз швидко змінюється. І дизайнери зараз на подіум запрошують нестандартних моделей".

"Ми дуже амбітні. Хочемо, щоб це були відомі європейські будинки моди. Та поки розпочинаємо з України", - наголошує авторка проєкту Олена Шингарьова.

На першому кастингу відібрали десять фіналістів. Серед них - Євген, Ірина та Вікторія. Остання не впевнена, що зможе відвідувати всі заняття, тож обіцяла подумати, чи долучиться до проєкту.

Наприкінці липня вони розпочнуть навчання, курс включатиме дефіле, мистецтво візажу, роботу з фотографом, акторське мистецтво.

Усе це безкоштовно, а після курсу моделі складатимуть своєрідний іспит - візьмуть участь у показі адаптованої колекції одягу.

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