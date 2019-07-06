Копирайт изображения Укрінформ Image caption Раніше Віталій Комарницький очолював Луганський університет внутрішніх справ, з яким восени 2014 року евакуювався на підконтрольну Україні територію. Фото 2012 року

Президент Зеленський хоче призначити новим керівником Луганської обласної військово-цивільної адміністрації ректора місцевого університету внутрішніх справ Віталія Комарницького.

Кабмін вже підтримав таку пропозицію, тож призначення може відбутися найближчим часом (на днях Зеленський вже призначив губернаторів Донецької і Львівської областей).

Що ж відомо про потенційного керівника прифронтової області?

Ректор і "регіонал"

Віталію Комарницькому 55 років, він народився в Криму.

З 1986 року навчався і працював на Луганщині.

На межі 1980-1990-х служив у місцевій міліції, а з 1993 року став помічником ректора Луганського університету внутрішніх справ імені Дідоренка.

Змінив кілька посад в університеті, поки у 2007 році не був призначений його ректором, яким і залишається.

У 2014 році разом зі своїм університетом евакуювався з Луганська - спочатку до Миколаєва і Сум, а в 2016 році ВНЗ переїхав до Сєвєродонецька, що став адміністративним центром Луганщини (при цьому, на місці університету просійське "керівництво" невизнаної "ЛНР" створило власну "Луганську академію внутрішніх справ").

Віталій Комарницький доктор юридичних наук, професор.

Копирайт изображения Луганська облорганізація Партії регіонів Image caption На суботнику від Партії регіонів, 2011 рік

Паралельно він займався місцевою політикою - кілька разів обирався до рад різних рівнів.

У 2010 році його обрали депутатом Луганської облради від Партії регіонів.

"Приречені на возз'єднання"

На сайті Луганської обласної організації Партії регіонів до цього часу можна ознайомитися з деякими цитатами Віталія Комарницького, які він робив до 2014 року, тобто до початку війни на Донбасі і російської анексії Криму.

Наприклад, у 2013 році він з колегами протестував проти законопроєкту від "Свободи", що пропонував офіційно відмовитися від терміну "Велика вітчизняна війна".

Копирайт изображения Луганська облорганізація Партії регіонів Image caption Відзначення 9 травня, 2011 рік. "Георгіївська стрічка" - традиційний атрибут політичних діячів різного рівня (а особливо на Донбасі) до 2014 року

"Я розумію, що в сучасній Європі комусь не подобається те, що перемога над фашизмом кувалася у війні СРСР проти Німеччини - адже кожен хоче підкреслити свій внесок. Але це не скасовує очевидних фактів - та ж Франція, та ж Польща здалися німецьким військам. Не скасовується і те, що ми в цій війні втратили 28 мільйонів людей. А для того, щоб націоналістичний клан в Україні відчував себе зручно, ми маємо все це забути?", - запитував тоді можливий новий очільник Луганщини.

А у 2012 році до Дня слов'янської писемності і культури він висловлювався про єдність слов'ян: "Серйозних аргументів проти єдності слов'янської культури немає. Але є містечкова, хуторянська ідеологія. Вона - побічний продукт історичних процесів і випробувань. Ну захотілося в 1991 році самостійності. Здавалося, що так буде краще. Але між "здавалося" і "виявилося" завжди є різниця".

І додавав: "Суспільство влаштоване так, що завжди є тимчасові завдання, які можна вирішити, навіть пережити окремо, щоб разом зійтися на більш високому рівні. Але є й інша, корінна сторона проблеми, про яку говорив ще Олександр Солженіцин, - Білорусь, Росія, Україна приречені на возз'єднання. І тут важкувато посперечатися. Якщо ми хочемо, щоб дерево росло, то не повинні викорчовувати коріння".

Через такі вислови можливе призначення Комарницького викликало протести серед ряду активістів та журналістів.

Так блогер Денис Казанський, що до конфлікту жив у Донецьку, назвав Комарницького "українофобом" та звинуватив його у підтримці рішення Луганської облради у березні 2014 року, якими та не визнавала нову владу в Києві та "залишала за собою право звернутися за допомогою до братнього народу Російської Федерації".

"Судять за вчинками"

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BBC News Україна поспілкувалася з Віталієм Комарницьким.

Він зізнався, що не знає, чому саме Володимир Зеленський зупинився на його кандидатурі: "Мене запросили в Адміністрацію президента, і так воно сталося. Це було не зовсім очікувано".

Що ж до звинувачень у сепаратизмі, то їх потенційний голова адміністрації прифронтової Луганщини повністю відкидає та запевняє, що виступає виключно з проукраїнських позицій: "Якби у мене була інша позиція, то напевно ж і я, і весь колектив [університету] залишилися б на тій території (У самопроголошеній "ЛНР". - Ред.)".

"Можна багато чого говорити, але судять за вчинками. Ті, хто хотів - ті залишалися. А ми вийшли сюди, у нас були на собі джинси і футболка, і все", - аргументує Комарницький.

І наголошує: "Від мене ніхто ніколи не чув непроукраїнської позиції".

"З лютого [2014 року] на території саме нашого університету розміщувалися придані сили", - нагадує новий губернатор про те, як взимку 2014 року на Донбас почали доправляти додаткові сили Внутрішніх військ.

Віталій Комарницький заперечує голосування за скандальні рішення Луганської облради у березні 2014 року: "Я не підтримував ту заяву. Я навіть не був на голосуванні, я пішов".

І зізнається, що через це щодо нього проводилася службова перевірка.

Він залишився працювати в університеті внутрішніх справ і після 2014 року, що свідчить - службова перевірка не виявила за ним серйозних зловживань.

"Протекцію" зі сторони міністра внутрішніх справ Арсена Авакова також заперечує - каже, знайомий з ним лише тому, що його університет є структурним підрозділом МВС: "Спілкувався з ним у 2016 році, коли відкривали університет у Сєвєродонецьку".

Копирайт изображения Укрінформ Image caption Відкриття евакуйованого Луганського державного університету внутрішніх справ імені Дідоренка у Сєвєродонецьку, 2016 рік

Водночас Віталій Комарницький каже, що він та його університет багато працювали над концепцією реінтеграції непідконтрольних Україні районів Донбасу, пропонували різні рішення Кабміну та Верховній Раді, однак їх не враховували.

"Ці п'ять років, напевно, більше імітували питання реінтеграції... Слава богу, що у нас змінився президент і змінилася сама парадигма розуміння реінтеграції, змінилася тональність, у порівнянні з тим, коли тебе не чули", - говорив Віталій Комарницький під час недавного круглого столу "Нова політика на Донбасі", який був організований за участі партії Зеленського "Слуга народу".

Щодо жителів непідконтрольних територій він пропонує три підходи, "щоб люди розуміли, що на них чекає".

"Перші - військові, які мали зброю в руках. На наш погляд, ця спільнота має однозначно підлягати кримінальній відповідальності…", - пояснював він.

Для другої категорії, які не воювали на стороні формувань "ДНР" і "ЛНР", але якимось чином підтримували сепаратистів, на його думку, має бути лише адміністративна відповідальність, "а кримінальну виключити на підставі крайньої потреби".

Image caption У розмові BBC News Україна Віталій Комарницький зізнався, що перестав читати все, що про нього пишуть в інтернеті, адже там багато неправди

І третя група - звичайні мешканці тих районів: "Ми повинні розуміти, що люди виживали. І тут, на наше переконання, ніякої відповідальності не має бути. Ми маємо це чітко сказати суспільству, тому що на цій темі йде спекуляція, особливо з Російської Федерації - вони кажуть, що на цих людей чекає, м'яко кажучи, не найкраще майбутнє".

Загалом же Віталій Комарницький пропонує максимально спростити всі процедури для жителів непідконтрольних районів, зокрема щодо ідентифікації та оформлення соціальних виплат: "Якщо ми ведемо філософію, що це наші люди, вони не повинні принижуватися".

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