Чому жінкам в Індії видаляють матку під час місячних?

Копирайт изображения AFP Image caption В Індії делікатну тему місячних вільно не обговорюють

Менструація завжди була темою-табу в Індії, а жінок під час місячних досі вважають "нечистими" і обмежують їхнє соціальне та релігійне життя.

В останні роки освічені мешканки великих міст все частіше виступають проти таких архаїчних стереотипів.

Однак, недавні події в деяких індійських штатах свідчать про упереджене ставлення до жіночої фізіології.

Переважна більшість жінок, особливо з малозабезпечених сімей та без освіти, змушені робити те, що матиме незворотні наслідки для їхнього здоров'я і життя.

У західному штаті Махараштра за останні три роки тисячі молодих жінок стали жертвами хірургічних операцій з видалення матки, повідомляють індійські ЗМІ.

У більшості випадків вони зробили це, щоб отримати роботу збирачів цукрової тростини.

Щороку десятки тисяч бідних сімей з районів Бід, Османабад, Санглі та Солапур мігрують до багатших західних районів штату заради сезонної роботи - протягом шести місяців вони збирають цукрову тростину.

Там вони стають жертвами роботодавців, які створюють їм кабальні умови.

Жінок беруть неохоче. Збирання цукрової тростини - важка робота, а під час менструації вони можуть пропустити один-два робочі дні. За це їх штрафують.

Житлові умови - далекі від ідеальних. Сім'ям доводиться мешкати в хатинах або наметах поруч з полями, де немає туалетів.

А оскільки врожай іноді збирають навіть вночі, фіксованого часу на сон не передбачено. І коли у жінок починаються місячні, це стає справжньою проблемою.

Через погані гігієнічні умови у багатьох розвиваються інфекції. Активісти, які працюють в регіоні, розповідають, що недобросовісні лікарі відразу рекомендують видаляти матку - навіть якщо це незначна гінекологічна проблема, яку можна лікувати медикаментозно.

Оскільки жінки в цих районах виходять заміж здебільшого дуже рано, то у 20-25 років більшість з них вже мають двох-трьох дітей. Лікарі не пояснюють, що така операція тягне за собою безліч негативних наслідків, тому багато хто вважає, що видалити матку - це цілком нормально.

У цьому регіоні є цілі села, де жінкам зробили гістеректомію (операцію з видалення матки).

Копирайт изображения AFP Image caption Десятки тисяч жінок в Індії працюють на плантаціях цукрової тростини

Минулого місяця представник місцевої влади Нілам Горхам виніс це питання на загальне обговорення. Після чого міністр охорони здоров'я Індії визнав, що за три роки в районі Бід зробили 4 605 операцій з видалення матки. Але, за його словами, не всі з них - жінкам, які збирали цукрову тростину. Міністр пообіцяв створити комітет з розслідування декількох випадків.

За словами Праджакта Дулап, журналістки ВВС Маратхі, яка відвідала село Ванджарваді в районі Бід, щороку з жовтня по березень 80% селян мігрують, щоб отримати роботу на плантаціях цукрової тростини. Вона розповіла, що половина жінок в селі перенесла гістеректомію, - більшість з них молодші 40 років, а деяким ще не виповнилося 20.

Багато жінок, з якими вона зустрілась, скаржились на погіршення здоров'я після операції. Одна розповіла про "постійний біль в спині, шиї та коліні". Зранку у неї набрякають ноги, руки й обличчя. Інша скаржилась на "постійне запаморочення" - тепер вона не може ходити навіть на короткі відстані. В результаті обидві сказали, що більше не можуть працювати на полях.

Друга невтішна новина надійшла з південного штату Таміл-Наду. Жінки, які працюють швачками на виробництві одягу з мільярдними об'ємами, стверджують, що під час місячних замість лікарняного їм давали немарковані знеболювальні.

Згідно з дослідженням фонду Thomson Reuters, під час якого опитали близько 100 жінок, ліки рідко видавали медичні працівники. Швачки, які здебільшого живуть у бідних та неблагополучних родинах, заявляли, що не можуть собі дозволити втратити денну платню через менструальний біль.

Всі 100 жінок підтвердили, що отримали ліки, а більш ніж половина розповіли, що після цього стан їхнього здоров'я погіршився.

Більшість з них розповіли, що назву ліків їм не сказали і не попередили про можливі побічні ефекти.

Багато жінок вважають, що через ці ліки у них почалися проблеми зі здоров'ям: депресія, інфекція сечовивідних шляхів, міома і викидні.

Невтішні повідомлення змусили владу діяти. Національна комісія у справах жінок закликала уряд штату Махараштра запобігти повторенню таких "звірств" у майбутньому. Влада Таміл-Наду заявила, що буде стежити за здоров'ям працівників швейної промисловості.

На жаль, подібні випадки відбуваються в той час, коли в усьому світі намагаються розширити можливості жінок на ринку праці з урахуванням гендерних факторів і потреб жінок.

Копирайт изображения Piyush Nagpal Image caption На швейних фабриках у Таміл-Наду працюють 300 тисяч жінок

В Індонезії, Японії, Південній Кореї та деяких інших країнах жінкам дозволяють залишатися вдома на кілька днів під час місячних. Багато приватних компаній також запровадили це правило.

"Уряд індійського штату Біхар 1992 року дозволив жінкам брати два додаткові вихідні щомісяця, і це, здається, працює дуже добре", - каже Урваші Прасад, фахівець з державної політики в урядовому науковому центрі Niti Aayog.

Минулого року жінка-депутат внесла на розгляд парламенту законопроєкт, за яким працюючим жінкам надаватимуть два дні для відпочинку в "критичні дні".

На думку пані Прасад, реалізація будь-якої політичної ініціативи - це складний процес у такій великій країні, як Індія. Особливо у приватному секторі, який потребує особливого контролю.

Але, каже вона, якщо почати з державного сектора, це може сигналізувати про зміну мислення і допоможе вирішити проблему стигматизації місячних.

Ухвалення закону про менструальні пільги допоможе швачкам на фабриках Таміл-Наду, але, на жаль, не покращить життя жінкам, які збирають цукрову тростину на полях Махараштрі.

Ті, хто працюють у величезному неорганізованому сільськогосподарському секторі, залишаються поки під владою своїх роботодавців.

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