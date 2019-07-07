Нові об'єкти спадщини ЮНЕСКО: Вавилон і "рожеве місто" в Індії
Щороку природні та культурні пам'ятки з усього світу вносять до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, відзначаючи таким чином їхню цінність для усього людства.
Комітет Світової спадщини ЮНЕСКО цього року зібрався у столиці Азербайджану Баку, щоб вирішити, які місця заслуговують особливого статусу і захисту.
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43-а сесія комітету триватиме до 10 липня, але вже зараз список Світової спадщини поповнився кількома новими об'єктами.
Національний парк Ватнайокюдль, Ісландія
Цей вулканічний регіон займає майже 14% загальної території Ісландії.
У парку є величезні льодовики та іншими приголомшливі природні дива, зокрема лавові поля та унікальна фауна.
Французькі Південні території та моря
Розкидані острови, які називають "оазою" Південного океану, також включили до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.
Там мешкають одні з найбільших популяції птахів і морських ссавців у світі, зокрема королівських пінгвінів.
Місто Джайпур, Індія
Укріплене індійське місто Джайпур, на північному заході Раджастану, відоме як "рожеве місто".
Багато його будинків були споруджені ще під час заснування міста в 1727 році і прикрашені мальовничими фасадами.
Гробниці Стародавньої Японії
Це 49 стародавніх гробниць, що датуються IIІ-VI ст., в префектурі Осака в Японії.
Кургани мають різні форми й розміри, зокрема гробниця імператора Нінтоку у формі замкової щілини - найбільша гробниця у Японії.
Вавилон, Ірак
Після десятиліть лобіювання, старовинне месопотамське місто Вавилон нарешті також потрапило до списку ЮНЕСКО.
Воно постраждало внаслідок політичної нестабільності в Іраку, але нещодавно там відбулися реставраційні роботи.
Баган, М'янма
Стародавня столиця країни з тисячами буддійських храмів, розкиданих по мальовничому ландшафту, вже стала принадою для туристів.
Долина глечиків, Лаос
Мегалітична долина глечиків у центральній частині Лаосу також отримала визнання і потрапила до списку.
Археологи вважають, що тисячі загадкових кам'яних фігур у формі глечиків датуються Залізною добою, коли їх використовувалиу у поховальних ритуалах.
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