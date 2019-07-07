Нові об'єкти спадщини ЮНЕСКО: Вавилон і "рожеве місто" в Індії

Щороку природні та культурні пам'ятки з усього світу вносять до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО, відзначаючи таким чином їхню цінність для усього людства.

Комітет Світової спадщини ЮНЕСКО цього року зібрався у столиці Азербайджану Баку, щоб вирішити, які місця заслуговують особливого статусу і захисту.

43-а сесія комітету триватиме до 10 липня, але вже зараз список Світової спадщини поповнився кількома новими об'єктами.

Національний парк Ватнайокюдль, Ісландія

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Цей вулканічний регіон займає майже 14% загальної території Ісландії.

У парку є величезні льодовики та іншими приголомшливі природні дива, зокрема лавові поля та унікальна фауна.

Французькі Південні території та моря

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Розкидані острови, які називають "оазою" Південного океану, також включили до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Там мешкають одні з найбільших популяції птахів і морських ссавців у світі, зокрема королівських пінгвінів.

Місто Джайпур, Індія

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Укріплене індійське місто Джайпур, на північному заході Раджастану, відоме як "рожеве місто".

Багато його будинків були споруджені ще під час заснування міста в 1727 році і прикрашені мальовничими фасадами.

Гробниці Стародавньої Японії

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Це 49 стародавніх гробниць, що датуються IIІ-VI ст., в префектурі Осака в Японії.

Кургани мають різні форми й розміри, зокрема гробниця імператора Нінтоку у формі замкової щілини - найбільша гробниця у Японії.

Вавилон, Ірак

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Після десятиліть лобіювання, старовинне месопотамське місто Вавилон нарешті також потрапило до списку ЮНЕСКО.

Воно постраждало внаслідок політичної нестабільності в Іраку, але нещодавно там відбулися реставраційні роботи.

Баган, М'янма

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Стародавня столиця країни з тисячами буддійських храмів, розкиданих по мальовничому ландшафту, вже стала принадою для туристів.

Долина глечиків, Лаос

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Мегалітична долина глечиків у центральній частині Лаосу також отримала визнання і потрапила до списку.

Археологи вважають, що тисячі загадкових кам'яних фігур у формі глечиків датуються Залізною добою, коли їх використовувалиу у поховальних ритуалах.

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