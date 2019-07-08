Копирайт изображения Getty Images Image caption Провідний науковець доктор Наташа ван Зил каже, що аби наново прив'язати нерви потрібно "бути трохи електриком-біологом"

Австралійські хірурги заявляють, що змогли відновити рухливість рук паралізованих пацієнтів, перемкнувши їхні нерви.

Пацієнти тепер можуть самостійно їсти, наносити макіяж, повертати ключі, розбиратися із грошима та друкувати на комп'ютері.

36-річний Пол Робінсон з австралійського Брісбена заявив, що інноваційна хірургічна операція дала йому незалежність, яку він ніколи не міг собі уявити.

Повну функціональність рук вона не відновила, проте лікарі кажуть, що різниця здатна змінити життя пацієнтів.

У чому полягає процедура?

Травми спинного мозку заважають проходженню сигналів від головного мозку до решти тіла. Результатом стає параліч.

Пацієнти, які брали участь у дослідженні, мали параліч усіх кінцівок.

Але головна умова успіху методики - вони повинні все ще мати можливість рухати певними м'язами рук.

Нерви, які відповідали за ці рухи, видалили, а потім замінили ними ті, які контролюють інші м'язи — наприклад, м'язи, що відповідають за порухи рукою, або стискання долоні.

Таким чином, лікарі заміняли нерви, які не пропускають сигнал від мозку, на такі, що його пропускають.

Ці нерви вони під'єднували саме до тих м'язів, які слід було змусити функціонувати.

Наприклад, нерви, які колись відповідали за передачу сигналу до перевертання долоні, можна було б використати для згинання-розгинання пальців руки.

Тому тепер, коли пацієнт думає про те, аби перевернути долоню, то його пальці розгинаються, оскільки мозок відправляє сигнал на той нерв, що раніше відповідав за перегортання долоні.

"Ми віримо, що операція з перенесення нервів дає дивовижні нові можливості, даючи шанс людям з паралічем відновити функції рук для виконання повсякденних завдань, а також надасть їм більшу незалежність і здатність легше брати участь у сімейному та професійному житті", - каже доктор Наташа ван Зил з Остінської лікарні в Мельбурні.

Як це впливає на життя?

Пол Робінсон був одним з пацієнтів, який брав участь в експериментальній операції.

У лютому 2015 року він впав зі свого мотоциклу й пошкодив спинний мозок в районі шиї.

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"Я не міг рухати долонями або пальцями, не міг піднімати руки, та був слабким у плечах", - сказав він.

Чоловіку довелося переїхати назад до своїх батьків, оскільки він потребував допомоги у побутових питаннях, таких як розрізання їжі.

У грудні 2015 року йому перев'язали нерви під час операції, яку він назвав одним з найболючіших моментів свого життя.

Потім пан Робінсон розпочав процес реабілітації й фізіотерапії, щоб заново навчитися рухати руками.

Пол сказав BBC: "Я нещодавно переїхав у свій будинок і тепер живу незалежно, ніколи не думав, що зможу жити самостійно".

"Я займаюся спортом (регбі на інвалідних візках) і навчаюся інженерії".

"Операція змінила моє життя — дала здатність розрізати їжу, тримати звичайні ножі та виделки, використовувати ручку для того, аби писати в університеті".

Наскільки серйозний прогрес?

Після операції люди не зможуть стати концертними піаністами, кажуть лікарі.

"Ми, безумовно, не відновлюємо повноцінне функціонування рук", - сказала BBC News доктор ван Зил.

Акцент робиться на двох функціях — стисканні та розтисканні рук, а також можливості витягнути руку в лікті, щоб дотягнутись до чогось.

Доктор ван Зил додала: "Отже ви можете відкрити долоню, дотягнутися до чогось й схопити".

"Ми не намагаємося відновити дуже точну координацію руки".

Проте це все одно може змінити якість чийогось життя.

Чи актуально це для всіх пацієнтів?

Це залежить від типу травми.

Якщо спинний мозок дуже сильно ушкоджений, що призвело до повного паралічу, то у ньому не буде функціональних нервів, які можна було б використати для перемикання.

Також операція такого типу просто не потрібна, якщо ураження спинного мозку трапилося нижче по спині й параліч не зачепив рук.

Однак, дослідники сказали, що до 250 000 людей у всьому світі щороку отримують травми спинного мозку, результатом яких стає параліч кінцівок.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Операція не актуальна для тих пацієнтів, які мають ушкодження спинного мозку нижче по хребту

"Таким чином, це велика група пацієнтів, які можуть отримати користь від цієї технології", - сказала доктор Наташа ван Зил.

Чи завжди операція успішна?

Ні.

У дослідженні, опублікованому у виданні Lancet, йде мова про 59 перев'язувань нервів у 16 пацієнтів.

Операція не мала успіху чотири рази, включаючи двох пацієнтів, у яких через неї навпаки впала чутливість.

Операція є найбільш успішною, якщо її проводити у період між шістьма місяцями й роком після травми.

Що кажуть експерти?

Доктор Іда Фокс з Вашингтонського університету сказала: "Перенесення нервів є великим прогресом у спробах відновлення функцій рук після травми спинного мозку".

Вона сказала, що важливо, аби пацієнтам проводили таку операцію незабаром після травми. Доктор Фокс сподівається, що операція буде доступна по всьому світу.

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