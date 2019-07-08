Літня дилема: чи можна ходити на роботу у в'єтнамках

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Літо плавно підходить до свого екватору та час від часу ставить рекорди спеки. Разом із сонцем до нас прийшла й неминуча дилема одягу — що носити, коли температура піднімається вище +30.

В'єтнамки, літні сукенки, шорти та футболки прекрасний вибір, коли ви не на роботі. Але чи можна носити ті самі наряди, коли ви працюєте, або ж існують обмеження, у тому наскільки літнім може бути ваш гардероб?

Звісно, багато залежить від організації, в якій ви працюєте, каже поведінковий психолог групи компаній H&M професорка Каролін Мейр.

Майки та коротенькі сукні можуть підходити для таких прогресивних галузей, як технології, але не дуже пасують для традиційних фінансових компаній, каже вона.

Люди використовують певний одяг, як спосіб відповідати рівним собі, і продемонструвати, що вони ототожнюють себе з колегами, каже пані Майр.

"Те, що ми одягаємо, є частиною нашої ідентичності", - каже пані Майр. "Це спосіб сказати: ми очікуємо, що ви будете поводитися певним чином".

Але, за її словами, дрескод також можна розглядати як форму соціального контролю.

"Ідея полягає в тому, щоб створити єдиний тип поведінки, а також єдиний зовнішній вигляд".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи може відмова від офісного дрескоду зробити вас більш продуктивним?

Особисто вона "зовсім не шанувальник уніформи", але для деяких людей вона потрібна, тому що їм легше вийти з дому вранці.

"Багато жінок створюють ураган у гардеробі, перш ніж вийдуть на роботу", - каже пані Майр, оскільки, шукаючи правильний одяг, відкидають певне вбрання, якщо воно не підходить для конкретної зустрічі.

Проте, вміння носити одяг власного вибору на роботу "показує вашу індивідуальність", додає експертка, і в залежності від вашої особистості, це може допомогти продуктивності.

"Для людей, які дійсно хочуть бути індивідуальними, носіння уніформи просто не допомагає", - говорить вона.

"Можливість обрати що носити — кращий спосіб показати свою ідентичність".

Здоров'я та безпека

Такого роду гнучкість не завжди можлива, каже адвокат Ванесса Белл, партнер у юридичній компанії Prettys Solicitors.

Вона попереджає, що здоров'я та безпека працівника завжди має бути на першому місці, вказуючи на те, що керівництво будівельного майданчику, наприклад, може наполягати на захисному взутті.

Офіс є більш гнучким, але вона попереджає, що "співробітники повинні знати про дрескод компанії, або вони ризикують підпасти під дисциплінарне стягнення".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роботодавці повинні бути обережними, аби уникнути дискримінації за статтею, коли вони встановлюють правила одягу

Де роботодавцям варто бути особливо обережними, так це у питанні послаблення дрескоду лише для жінок у теплу погоду, але не для чоловіків, додає вона.

"Якщо працівникам [чоловічої статі] на посадах, що передбачають спілкування з клієнтом, потрібно носити костюм, краватку і сорочку з довгими рукавами", тоді як жінки можуть "носити літні сукні та легкий одяг, то тут варто бути обережними".

Така політика компанії може стати приводом до скарг через дискримінацію.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Авіакомпанія Virgin нещодавно послабила свій дрескод для стюардес

Багато компаній нещодавно послабили свої вимоги щодо одягу, включаючи великі банки, такі як Goldman Sachs і JP Morgan, співробітники яких завжди носили костюми.

На початку року Goldman анонсувала "загальнокомпанійний гнучкий дрескод", закликавши співробітників самим "відповідально оцінювати" свій вибір одягу.

У березні авіакомпанія Virgin Atlantic також заявила, що послабляє свої вимоги до одягу для членів команди, заявивши, що вони більше не зобов'язані носити макіяж під час виконання службових обов'язків. Вона також сказала, що жінкам пропонуватимуть обрати до своєї форми штани, а не лише спідниці.

Що ж варто носити?

Коли BBC запитала людей на LinkedIn про те, наскільки гнучкі їхні компанії у питанні дрескоду, багато хто сказав, що роботодавці досі дотримуються традиційного підходу.

"Минулого року, коли я працював у моїй старій компанії, то коли у нас була спека, мені все ще доводилося приходити у сорочці, краватці, штанях та туфлях, було дуже жарко", - каже бізнесдевелопер Джейсон Суіні, який працює у компанії, що спеціалізується на графічному дизайні Prime Creative у Йоркширі.

"Зараз я працюю в офісі, де ми маємо вільну форму одягу п'ятницями, і якщо спекотно, то ви можете одягтися відповідно. Так набагато краще працювати, співробітники можуть почуватись більш комфортно".

Андреа Філіппу, вебдослідниця в ІТ-компанії Digicert, сказала, що компаніям необхідно "встановити пріоритетність людини над корпоративним "єдиним" образом".

"Я не кажу про те, що можна приходити до нашого робочого середовища в піжамі без душу, але варто усвідомити, що люди все ще можуть досягати великих речей без необхідності носити сукню або костюм від Армані щодня", - додала вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Багато юридичних фірм дозволяють одяг у стилі кежуал

Леан Лоуренс, помічниця адвоката в Lodders Solicitors, каже, що її компанія почала дозволяти співробітникам носити повсякденний одяг щоп'ятниці.

"У цілому, я чую, що багато юридичних фірм починають послаблювати політику дрескоду, хоча у випадку юридичних фірм та інших галузей обслуговування, я вважаю, що іноді зовнішнє сприйняття може бути проблемою".

"Я відчуваю, що повсякденний одяг може збільшити продуктивність, і я особисто часто приберігаю складні справи до днів, коли можна вдягтися у кежуал, тоді я відчуваю себе комфортніше".

"Я усвідомлюю, що інші все ще відчувають себе трохи незручно щодо такого підходу, і для працівників часто важко зрозуміти, яким є "придатний для офісу" одяг. Я вважаю, що це залежить від вас самих, але добре, що роботодавці починають давати персоналу вибір".

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