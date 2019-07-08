"Все життя я чую: ти - не красуня". Показ нестандартних моделей у Києві

  • 8 липня 2019

На вихідних на Контрактовій площі відбулось дефіле моделей пишних і худих, на візках і з вітиліго. Організатори шоу закликають приймати і любити себе такими, якими ви є.

"Все своє життя я чую "ти не формат", "не модель", "для просто моделі - жирна", "для XL - груди малі", "не красуня". Не раз мені було боляче від таких слів. Але рік тому я зрозуміла, що ці обмеження, рамки та стереотипи - не мої. Мені їх нав'язують. І тоді я запитала себе - чи хочу я жити з цими стереотипами? Ні!".

Такі слова написала киянка Ольга Матюшок після участі у модному показі "Краса Розкриває Зміст" у Києві. На вихідних на Контрактовій площі відбулось дефіле моделей, форми яких далекі від "90-60-90".

Краса розкриває серця Копирайт изображения Краса розкриває серця
Краса розкриває серця Копирайт изображения Краса розкриває серця
Краса розкриває серця Копирайт изображения Краса розкриває серця

"У дефіле брали участь інклюзивні дівчата, на візках, дівчата з різними фізіологічними особливостями, "дівчата пампушки", дівчата худенькі, дівчата з алопецією, дівчата з вітиліго", - розповідає організатор шоу і модель плюс сайз Тетяна Котьолкіна.

Нещодавно пані Котьолкіна заснувала соціальний проєкт "Краса відкриває серця", у якому допомагають і підтримують дівчат з пишними формами і всіх жінок, які потребують допомоги.

Краса розкриває серця Копирайт изображения Краса розкриває серця
Краса розкриває серця Копирайт изображения Краса розкриває серця
Image caption Міс Ukraine Plus Size Universe 2019 Міла Кузнєцова

За словами організаторів, мета проєкту - закликати людей бути собою, приймати і любити себе та зробити крок до толерантності.

Краса розкриває серця Копирайт изображения Краса розкриває серця

Учасниця показу на Контрактовій площі і міс Ukraine Plus Size Universe 2019 Міла Кузнєцова каже, що поки вона йшла на шоу, почула на свою адресу багато коментарів.

Жінка розповідає, що звикла, що їй пишуть у соцмережах неприємні речі.

Краса розкриває серця Копирайт изображения Краса розкриває серця
Краса розкриває серця Копирайт изображения Краса розкриває серця

"Під час шоу люди реагували по-різному, було багато і позитивних відгуків, і негативних, - визнає пані Котьолкіна, - Люди ще не готові прийняти те, що кожна людина - індивідуальна і прекрасна".

Краса розкриває серця Копирайт изображения Краса розкриває серця
Image caption Тетяна Котьолкіна і Міла Кузнєцова - організатор показу і міс Ukraine Plus Size Universe
Краса розкриває серця Копирайт изображения Краса розкриває серця

"Люди були сповнені радості, натхнення, і щастя від того, що вони можуть показати себе такими, якими вони є! Адже важливо бути тим, хто ти є", - написала після модного показу ще одна його учасниця Наталія Донцова.

Краса розкриває серця Копирайт изображения Богдан Сем'янін

Крім плюссайз моделей у показі взяла участь творча група під назвою "Стильні Метелики", це моделі віку 60+ у капелюшках і вінтажних сукнях.

Ольга Матюшок каже, що попри всі стереотипи за рік взяла участь у десяти фотосесіях і зйомках: "Сьогодні продефілювала на Контрактовій площі. Знаєте, я щаслива і пишаюся собою".

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