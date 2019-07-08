"Все життя я чую: ти - не красуня". Показ нестандартних моделей у Києві

На вихідних на Контрактовій площі відбулось дефіле моделей пишних і худих, на візках і з вітиліго. Організатори шоу закликають приймати і любити себе такими, якими ви є.

"Все своє життя я чую "ти не формат", "не модель", "для просто моделі - жирна", "для XL - груди малі", "не красуня". Не раз мені було боляче від таких слів. Але рік тому я зрозуміла, що ці обмеження, рамки та стереотипи - не мої. Мені їх нав'язують. І тоді я запитала себе - чи хочу я жити з цими стереотипами? Ні!".

Такі слова написала киянка Ольга Матюшок після участі у модному показі "Краса Розкриває Зміст" у Києві. На вихідних на Контрактовій площі відбулось дефіле моделей, форми яких далекі від "90-60-90".

Копирайт изображения Краса розкриває серця

Копирайт изображения Краса розкриває серця

Копирайт изображения Краса розкриває серця

"У дефіле брали участь інклюзивні дівчата, на візках, дівчата з різними фізіологічними особливостями, "дівчата пампушки", дівчата худенькі, дівчата з алопецією, дівчата з вітиліго", - розповідає організатор шоу і модель плюс сайз Тетяна Котьолкіна.

Нещодавно пані Котьолкіна заснувала соціальний проєкт "Краса відкриває серця", у якому допомагають і підтримують дівчат з пишними формами і всіх жінок, які потребують допомоги.

Копирайт изображения Краса розкриває серця

Копирайт изображения Краса розкриває серця Image caption Міс Ukraine Plus Size Universe 2019 Міла Кузнєцова

За словами організаторів, мета проєкту - закликати людей бути собою, приймати і любити себе та зробити крок до толерантності.

Копирайт изображения Краса розкриває серця

Учасниця показу на Контрактовій площі і міс Ukraine Plus Size Universe 2019 Міла Кузнєцова каже, що поки вона йшла на шоу, почула на свою адресу багато коментарів.

Жінка розповідає, що звикла, що їй пишуть у соцмережах неприємні речі.

Копирайт изображения Краса розкриває серця

Копирайт изображения Краса розкриває серця

"Під час шоу люди реагували по-різному, було багато і позитивних відгуків, і негативних, - визнає пані Котьолкіна, - Люди ще не готові прийняти те, що кожна людина - індивідуальна і прекрасна".

Копирайт изображения Краса розкриває серця Image caption Тетяна Котьолкіна і Міла Кузнєцова - організатор показу і міс Ukraine Plus Size Universe

Копирайт изображения Краса розкриває серця

"Люди були сповнені радості, натхнення, і щастя від того, що вони можуть показати себе такими, якими вони є! Адже важливо бути тим, хто ти є", - написала після модного показу ще одна його учасниця Наталія Донцова.

Копирайт изображения Богдан Сем'янін

Крім плюссайз моделей у показі взяла участь творча група під назвою "Стильні Метелики", це моделі віку 60+ у капелюшках і вінтажних сукнях.

Ольга Матюшок каже, що попри всі стереотипи за рік взяла участь у десяти фотосесіях і зйомках: "Сьогодні продефілювала на Контрактовій площі. Знаєте, я щаслива і пишаюся собою".

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