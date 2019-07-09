Наскільки небезпечне життя іноземця в КНДР?

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Влада Північної Кореї звільнила 29-річного австралійського студента Алека Сіглі, якого затримали у кінці червня, після того як він понад рік жив і працював у КНДР. 5 липня він вилетів до Японії, де його зустріла дружина.

Але як він взагалі потрапив до цієї "закритої" країні? І скільки таких, як він, іноземців проживає в державі, настільки ізольованій від решти світу?

"Шпигував для ЗМІ"

У суботу державне північнокорейське агентство новин ЦТАК розповсюдило заяву, що Сіглі "неодноразово передавав антикорейским ЗМІ, зокрема, агентству NK News, інформацію, включаючи фотографії та аналіз, які збирав у Пхеньяні, використовуючи свій статус іноземного студента".

Як стверджує ЦТАК, Сіглі покаявся та попросив пробачення, після чого його відпустили "з міркувань гуманності".

Копирайт изображения Reuters Image caption Алека Сіглі звільнили минулого тижня, після чого він приїхав до Пекіна

NK news, яке спеціалізується на північнокорейській темі, висловило задоволення у зв'язку зі звільненням свого позаштатного автора, підкресливши при цьому, що опубліковані на сайті агентства шість статей Сіглі не містили ніяких секретів або критики влади КНДР, а лише аполітичні замітки про особливості повсякденного життя в цій країні.

У своїх дописах у соціальних мережах австралієць також уникав гострих тем.

Коментарів від нього самого поки не надходило.

Звідки в Північній Кореї іноземці?

В основному до КНДР приїжджають громадяни Китаю.

Пекін підтримує досить тісні відносини з Пхеньяном. Кількість китайських туристів, які відвідують Північну Корею, сильно зросла після торішнього візиту Кім Чен Ина до КНР.

За даними професора Діна Веллета з університету Каннамгу в Південній Кореї, за минулий рік у КНДР побували до 120 тисяч китайських туристів. Кількість туристів з інших країн за цей же час не перевищила п'ять тисяч.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Громадяни КНДР дізнаються новини з газет на вуличних стендах

Вихідців із західних країн, які постійно проживають у Північній Кореї, ще менше як вважає викладач і науковець Андрій Абрамян, який часто їздить до КНДР, — не більше двохсот.

Майже всі вони зосереджені в Пхеньяні й пов'язані з посольствами, консульствами, гуманітарними організаціями або університетами, в тому числі з пхеньянським університетом науки й техніки, який має програму наукових обмінів з закордонними установами.

Чи складно потрапити до Північної Кореї?

"Зазвичай іноземці приїжджають туди з якимись офіційними програмами на певний термін, кількість таких людей невелика, і перебування в країні протягом тривалого часу — справа досить незвичайна", - вказує професор Джон Нілссон-Райт, експерт у сфері міжнародних відносин Кембридзького університету й інституту Chatham House.

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Отримання візи на відвідування КНДР за межами цих обставин залишається дуже складною справою, навіть у випадку неурядових організацій.

"Їм доводиться шукати в КНДР спонсорів або партнерів, які могли б підтримати звернення за візою", - говорить професор Веллет.

Випадок Алека Сіглі

Вперше Алек приїхав до Пхеньяна за туристичною візою у 2012 році. Потім він створив власне турагентство і став привозити в країну гостей із західних країн.

Сіглі набув великих зв'язків й кінець кінцем вирішив подати заявку на зарахування до університету імені Кім Ір Сена в Пхеньяні, який вважається провідним в КНДР.

"Туди неможливо потрапити за відкритим конкурсом, а приймання часто залежить від того, чи є у вас контакти в країні", - писав він в одному зі своїх блогів.

"Я завів друзів, які були готові поручитися за мене і допомагали мені подати заяву, хоча мені знадобилося два роки, аби домогтися результату. Мені довелося давати особисті запевнення, пройти медичну перевірку і представити довідку з поліції про те, що мене не притягували до кримінальної відповідальності ", - додає він.

У квітні цього року його прийняли на магістерський курс з корейської літератури. Він дізнався, що крім нього в університеті було ще дві іноземні студенти — один з Канади й один зі Швеції.

За повідомленнями китайської преси, уряд КНР щорічно пропонує 60 стипендій для навчання в північнокорейських вишах. Ще близько 70 китайських студентів самі оплачують курс навчання.

Як живеться іноземцям?

У своїх блогах 29-річний Алек Сіглі писав про свободу, якою він користувався в порівнянні з туристами, які постійно перебувають під наглядом екскурсоводів і можуть відвідувати тільки спеціально відведені для цього місця.

"Оскільки у мене студентська віза на два роки, я користуюся майже повною свободою переміщення Пхеньяном. Я можу вільно гуляти містом, і за мною ніхто не стежить", - писав він.

Два тижні тому Сіглі перестав дзвонити рідним в Австралії, і вони нічого не знали про його долю. Австралія не має дипломатичних відносин з КНДР.

Потім шведським дипломатам вдалося з'ясувати, що його затримали, і вони вступили в переговори про його звільнення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Алек Сіглі навчався в Пхеньяні

Як вказує Андрій Абрамян, іноземці з Заходу часто стикаються з серйозними обмеженнями — їм буває важко отримати доступ до деяких будівель, ресторанів або й цілих районів міста, куди пускають за спеціальними талонами, що видаються владою.

Їм також доводиться жити за спеціальними правилами для іноземців. Спілкування з місцевими жителями не вітається. Фотографування громадських об'єктів також під забороною.

"Ви ніколи не знаєте, коли переступаєте рамки дозволеного", - зауважує професор Нілссон-Райт.

Він нагадує про справу американського студента Отто Вормбіра, якого у 2016 році заарештували в КНДР і він провів у в'язниці майже півтора року за те, що нібито зірвав зі стіни в готелі агітаційний плакат.

Його повернули до США в стані коми, і він незабаром помер в лікарні в Цинциннаті. Після цього влада США ввела заборону на поїздки американських громадян до Північної Кореї.

"Як видно зі справи Вормбіра, навіть цілком дружньо налаштовані західні туристи можуть виявитися жертвами місцевих законів і обмежень, і наслідки можуть бути фатальними", - говорить професор Нілссон-Райт.

Як вважає Андрій Абрамян, більшість іноземців, які живуть в Північній Кореї добре розуміють небезпеку свого становища.

Проте, експерт вважає, що їм, попри всі складності, варто намагатися налагодити контакти з місцевою громадою.

"Ми вважаємо, що такі контакти є найкращим способом зняти упередження і зробити цю країну більш відкритою для світу", - говорить він.

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