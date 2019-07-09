Чому одяг треба прати менше або не прати взагалі. Пояснює відома модельєрка

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"В житті є загальне правило: якщо немає крайньої необхідності щось мити - то й не треба цього робити".

З такою заявою виступила модельєрка Стелла Маккартні в інтерв'ю журналу Observer цього тижня, додавши, що вона цьому навчилась під час роботи із кравцями у престижному лондонському Savile Row. Замість цього, за її словами, у більшості випадків треба "дати бруду висохнули, а потім просто його зчистити".

Можливо, це був просто незначний коментар наприкінці інтерв'ю, але щось у ньому зачепило читачів - багато хто з яких "ганяє" свою пральну машинку по кілька разів на тиждень.

То чи має пані Маккартні рацію? Чи краще уникати прання одягу?

Прання повільно вбиває планету

Власне, Стелла Маккартні не вперше радить не прати одяг. Фактично, вона давно виступала за те, щоб уникати пральної машинки - як заради довговічності одягу, так і через вплив прання на навколишнє середовище.

З цим погоджується Лора Діас Санчес з правозахисної організації Plastic Soup Foundation, особливо коли йдеться про одяг, зроблений із синтетичних матеріалів, таких як поліестер і акрил.

"Щоразу, як ми перемо одяг, у довкілля потрапляє близько 9 млн мікрочастинок пластику, - розповіла вона BBC News. - На цю цифру впливає те, як і який саме одяг ми перемо. Але чим частіше ми це робимо, тим більше виділяється мікрочастинок".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стелла Маккартні радить якомога менше користуватися пральною машинкою

Коли ви все ж перете, вона рекомендує обирати нижчу температуру і використовувати рідкий миючий засіб: "Порошки створють більше тертя між тканинами, тому вивільняється більше волокон, тоді як рідкі засоби більш м'які. Загалом, чим менше тертя, тим менше вивільняється волокон".

Вона радить не перевантажувати пральні машини з тієї ж причини - чим менше одягу в барабані, тим менше тертя.

Мистецтво догляду за одягом

Але йдеться не лише про мікроволокна. Занадто часте прання одягу може різко скоротити термін його використання, тобто ви швидше його викинете і купите щось нове.

Професор Ендрю Гроувз, керівник курсу дизайну одягу в Університеті Вестмінстера, розказав BBC News, що тертя в пральних машинах - не лише позбавляє одяг від плям, але також спотворює його форму і колір.

"У мене є одяг, якому десятки років, але який виглядає як новий, просто тому, що я знаю, як за ним доглядати", - каже він. Чим краще ви доглядаєте за своїм одягом, тим довше він вам прослужить - і тим краще буде для довкілля.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білизну варто прати вручну

Це особливо стосується білизни. Пані Маккартні в інтерв'ю Observer заявила, що вона не міняє бюстгальтер щодня, і з цим погоджується дизайнерка нижньої білизни Наомі Де Гаан.

Офіційна порада пані Де Гаан людям, які купують її білизну Edge O 'Beyond - прати її у теплій воді після приблизно п'яти одягань, з використанням м'якого миючого засобу, наприклад дитячого шампуню.

І хоча вона продає елітну білизну, пані Де Гаан каже, що її порада стосується і мас-маркету - хоча вона погоджується, що спортивні бюстгальтери потрібно прати частіше.

"Машинне прання може знищити такі делікатні тканини, як мереживо або шовк, - каже вона. - Завдяки цьому можуть також вискочити кісточки, потьмяніти кольори, деформуватися чашечки".

Якщо ви все ж змушені обрати машинне прання, вона додає: "Завжди застібайте гачечки, щоб вони ні за що не чіплялия, використовуйте спеціальний мішечок для білизни, не періть при занадто високій температурі, і сушіть білизну на вішаку або горизонтально на рівній поверхні".

Але найголовніше - в жодному разі не використовуйте сушильні машини.

Облиште джинси у спокої

Сара Клейтон, керівник кампанії "Любіть свій одяг" з екологічної організації Wrap, також пропонує не прати джинси, а провітрювати їх між носіннями: "Якщо на них є пляма, ви можете спробувати її видалити, а не прати усі джинси.

Дозволити своїм джинсам заростати брудом без прання - звучить не дуже привабливо, але таку ідею підтримує людина, яка справді на цьому розуміється - голова компанії Levi's Чіп Берг.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо Чіп Берг не пере свої джинси - то й вам не варто

У травні 2014 року пан Берг збентежив багатьох, коли з гордістю заявив, що джинси, у яких він був, жодного разу не прались.

Ще через п'ять років, у березні цього року, і він розповів американському телеканалу CNN, що й досі їх не прав - попри те, що зараз їм вже близько 10 років.

Професор Гроувз погоджується з паном Бергом і рекомендує: для того, щоб вбити мікроби, покладіть джинси до морозильника.

"Більшість людей, яких я знаю, не пере джинсовий одяг взагалі, - говорить він. - Це може здатися дивним - це ж джинси, які вони можуть носити щодня. Але зазвичай так роблять тому, що не хочуть, щоб тмянів колір".

І він сподівається, що люди почнуть так ставитися до всього свого одягу - а не лише до джинсів.

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