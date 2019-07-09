Герцогиня, що не виправдала очікувань. Чому британські таблоїди не люблять Меган Маркл

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6 липня у церкві поряд з Віндзорським замком хрестили Арчі Гаррісона - сина принца Гаррі та Меган Маркл. Всупереч давній традиції, захід проходив у закритому режимі, і це призвело до нової хвилі критики на адресу Меган.

Герцогиня Сассекська навесні та влітку 2019 року стала головним негативним персонажем британських таблоїдів. Два роки тому преса зустрічала її з великою симпатією, але тепер Меган Маркл атакують буквально за кожен крок - її звинувачують в тому, що вона не справляється з обов'язками члена королівської родини.

Ідеальна герцогиня

З весни 2017 року Меган Маркл стала однією з головних героїнь британської преси. "Вперше з'явившись на публіці, Меган Маркл з гордістю дивилась, як принц Гаррі грає в поло", - захоплювався таблоїд Sun.

Принц Гаррі, на відміну від старшого брата-відмінника Вільяма, в юності нерідко ставав героєм скандальних публікацій - зокрема, через вживання наркотиків і участь в гучних вечірках. А у 2018 році він одружився на громадянці США, акторці, яка раніше вже перебувала в шлюбі. Вона грала в популярному серіалі та знялась там в еротичній сцені. Її мама - афроамериканка, колишня соцпрацівниця та інструкторка з йоги.

Таких герцогинь в історії королівської родини ще не було. Едуарду VIII, щоб у 1936 році одружитися на розлученій американці Волліс Сімпсон, довелося зректися престолу.

Британській пресі Меган Маркл сподобалась. Якщо коротко, вона була уособленням усіх змін, що відбулися в суспільстві впродовж останнього десятиліття. Нею цікавились, на неї чекали.

Копирайт изображения Press Association Image caption У листопаді 2017 року принц Гаррі та Меган Маркл оголосили про заручини

Таблоїди писали про деякі дивацтва Маркл ще минулого року, але без жодної критики. Її батько, який проживає в Мексиці, минулого року відмовився приїхати на весілля доньки - офіційно, через хворобу. Королева заборонила нареченій обрати на весілля тіару, яку та хотіла, - але й тут нічого особистого: просто прикраса була оформлена в російському стилі, а на тлі скандалу довкола отруєння Сергія та Юлії Скрипалів, який саме розгортався у дні весілля, королівському палацу хотілося уникнути зайвих неприємних асоціацій.

Іноді таблоїди стріляли зовсім мимо: повідомляли, що Меган зростала у кримінальному районі Лос-Анджелеса - мовляв, звідси нібито й витікає її тяжіння до розкоші. Тоді як насправді, готуючись стати герцогинею, Маркл, навпаки, змінила імідж на більш демократичний.

Навесні та влітку цього року - попри те, що в них з Гаррі народився первісток, - Меган стала персонажем, до якого британські таблоїди налаштовані чи не найбільш критично. Її критикують взагалі за все - за ремонт будинку, зовнішній вигляд, поведінку на публіці і навіть за те, що вона сидить у соцмережах.

Ідеальна мішень

У червні преса розгорнула атаку на королівську пару через ремонт Фрогмор-котедж - будинку поряд з Віндзорським замком, куди напередодні народження дитини переїхали Гаррі та Меган. Оновлення коштувало 2,4 мільйона фунтів, і ці гроші були витрачені з бюджету країни.

З посиланням на джерело, близьке до королівської родини, таблоїд Daily Express обурювався, що через тиждень після переїзду пара нібито викинула "розкішний килим", тому що його зіпсував собака - прибиральники з його очищенням не впоралися, а сім'я до додаткових витрат "виявилася байдужою".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фрогмор-котедж, куди родина переїхала з Кенсингтонського палацу в Лондоні

Діставалося Меган і за обручку. Вона була виготовлена на замовлення, за дизайном принца Гаррі: її прикрашали три діаманти - два колись належали його матері, принцесі Діані, ще один - з Ботсвани, країни, яку пара відвідала під час першої спільної подорожі. Через рік після весілля Меган віддала її на доопрацювання, додавши туди діамантів і тим самим, на думку преси, звела подарунок нанівець "заради моди".

Писали газети й про те, що через Меган Маркл Гаррі припинив спілкуватися з кількома друзями, які їй не подобалися.

Восени 2018 року у відставку пішла особиста асистентка Меган - Мелісса Тубаті. Потім родину принца полишила колишня особиста асистентка королеви Єлизавети - Саманта Коен. Нарешті у березні 2019 пішла Емі Пікерілл, ще одна асистентка, яка з самого початку була приставлена до Меган Маркл, щоб допомогти їй влитися в королівську сім'ю. Зараз Меган засуджують за те, що вона змінює вже третю няню для дитини за місяць.

Прислуга, як твердять таблоїди, дала їй одразу два прізвиська - Me-Gain (Все собі) и Duchess Difficult (Складна герцогиня) - за те, що вона постійно підвищувала голос, і за електронні листи з різними вимогами, які вона розсилала рано-вранці.

Народження дитини у травні 2019 іміджу родини не допомогло. "Меган Маркл і принц Гаррі вже трохи набридли людям обробленими фотографіями свого сина Арчі. Ось вони знову поділилися кількома знімками з претензією на художність", - так таблоїд Mirror коментував публікацію однієї з перших фотографій новонародженого.

Експерти з королівської родини і колишні члени обслуговуючого персоналу палацу резюмують: Меган Маркл просто не зрозуміла, куди вона потрапила, і була "повністю не готова" до того, щоб увійти в королівську родину.

Члени королівської родини не сваряться на людях (Меган і принц Гаррі були помічені за "напруженою бесідою"), не роздають автографи так, наче вони кінозірки (Меган Маркл робила це з задоволенням) - перелік претензій продовжує поповнюватися.

Копирайт изображения Chris Jackson Image caption Таблоїди звинувачують Меган Маркл навіть у роздаванні автографів - це, мовляв, занадто "по-голлівудськи"

У минулі вихідні до списку додалися хрестини Арчі Гаррісона. На традиційно публічний захід не пустили ні журналістів, ні інших охочих - натомість пообіцяли оприлюднити фотографії трохи згодом. Газета Telegraph, приміром, відповіла на це колонкою під назвою "Відкритий лист Меган. Навіщо стільки секретності довкола хрестин Арчі? Це ранить нас, британців".

Букінгемський палац усі ці публікації офіційно не коментує.

"Королівське життя - це, з одного боку, палаци та слава, але його головна відмінність від життя зірок полягає в тому, що це ще й відповідальність. Ти не можеш просто сісти на літак і злітати кудись на вихідні. У королівського життя є правила", - каже Джонні Даймонд, кореспондент BBC, який висвітлює життя королівської родини.

Але Меган після одруження з принцом, здається, вирішила створити власні правила - і це нікому не подобається. Королівська сім'я часто стає об'єктом атак з боку британської преси, яка нерідко ставить під сумнів саму доцільність фінансування монархії, і тому позитивний образ у ЗМІ є критично важливим для її виживання.

"Головне, що треба розуміти про королівську родину у Великій Британії, - це не стільки про лідерство, скільки про створення ідеального образу, на який приємно дивитися кожному громадянину, - продовжує Даймонд. - Зараз сталося так - хоча цього ніхто не планував, - що сім'я стала частиною глобальної селебріті-культури".

"Є королева, зразок стабільності, служіння і жертовності. А є інші фігури - вони теж виконують королівські обов'язки, але менш значні. І вони - ідеальна мішень для створення шуму. Вони приносять авторам цього шуму гроші, їхні обличчя на перших шпальтах допомагають продавати газети. Меган Маркл - надважлива частина усього цього процесу".

Копирайт изображения WPA Pool/Getty Images Image caption Меган постійно порівнюють з Кейт - дружиною принца Вільяма

За словами Даймонда, ЗМІ несуть частину відповідальності за створення образу Меган. "Вони почали історію її перебування тут, і їм потрібен наратив, щоб продовжити цю історію", - каже він.

Разом з тим, констатує Даймонд, дуже важко ігнорувати історії, які постійно з'являються і є добре підтвердженими. "Ми побачили, наскільки Меган Маркл вибаглива, побачили, як вона із задоволенням витрачає гроші так, як їй заманеться. Це наклалося на те, що в неї інший бекграунд - і так сформувався її нинішній образ", - каже він.

При цьому теоретично з усіх популярних членів королівської родини Гаррі та Меган можуть дозволити собі більше за інших - Гаррі є лише шостим в черзі на престол і навряд чи коли-небудь стане монархом. Попри це, Меган не вдається уникнути порівнянь з невісткою Кейт, і часто не на власну користь.

Ідеальне протистояння

Протиставлення одних членів родини іншим - це прийом, який таблоїди часто використовують для створення конфлікту.

З 1960-х до 1980-х Єлизаветі II, яка бездоганно виконувала свої обов'язки, протиставляли її сестру, принцесу Маргарет, яка не змогла одружитися з коханою людиною, багато курила, зловживала алкоголем, відвідувала вечірки і фотографувалась в купальнику (фото моментально з'являлися на перших шпальтах - і не лише таблоїдів).

Копирайт изображения Hulton Archive/Getty Images Image caption Принцеса Маргарет любила вечірки і була повною протилежністю своєї сестри. На фото - вона спілкується з Елтоном Джоном, 1974 рік

У 1980-х преса любила скромну принцесу Діану, дружину принца Чарльза, і терпіти не могла її найкращу подругу Сару Фергюсон, яка одружилася із принцом Ендрю (другим сином королеви Єлизавети).

Їй у провину ставили недостатньо високе походження, хоча спочатку ті ж таки таблоїди вітали її як "принцесу з народу". Її звинувачували у поганих манерах, самовільних відвідинах концертів, у появі на публіці з іншими чоловіками - тоді як моряк принц Ендрю більшу частину року проводив поза межами Віндзора.

Пізніше Фергюсон розповідала, що їй довелося боротися з серйозною депресією. Коли після народження дитини вона набрала вагу, газети почали називати її Duchess of Pork (Герцогиня Свинська).

Копирайт изображения Anwar Hussein Image caption У 1980-х головною забавою британських таблоїдів було протиставлення принцеси Діани Сарі Фергюсон

Зараз те саме ЗМІ роблять і у випадку з принцом Гаррі та Меган Маркл - протиставляють їх принцу Вільяму та його дружині Кейт.

Родина старшого сина принцеси Діани бездоганна. Їх побут таблоїди змальовують приблизно так: "Десять випадків, коли Кейт Міддлтон і принц Вільям доводили, що вони наймиліша пара в королівській родині". Причому мова у статті з таким заголовком йде не про все їхнє життя, а лише про кілька днів, які вони провели разом під час спільного туру країнами Скандинавії.

Про Кейт таблоїди кажуть, що вона "природжена мати". А от розповідаючи про заручини принца Гаррі, вони наводять фразу, нібито сказану принцом Філіпом, чоловіком Єлизавети II: "З актрисами гуляють, але з ними не одружуються".

Черговий розкол між сім'ями пов'язаний з благодійністю - одним із найважливіших обов'язків королівської родини. У червні стало відомо, що Меган і Гаррі припинять брати участь в Королівському фонді Royal Foundation, який у 2009 році заснував принц Вільям (фонд є спонсором різноманітних благодійних програм у сферах медицини, екології, підтримки молоді в армії) і створять власний фонд.

Таким чином, мова йде вже не просто про Меган, а про конфлікт між двома братами-принцами та між двома родинами королівського двору.

"Тільки не треба думати, що у цій історії для Меган Маркл все погано, - застерігає Джонні Даймонд. - Члени королівської родини впродовж десятиліть доводили своє вміння жити під тиском і справлятися з ударами".

"Просто ми як нація і як громадяни проектуємо на королівську родину те, що хочемо бачити в нас самих, - додає він. - Вони захоплюють нашу уяву, і водночас вони для нас, як дзеркало. Мабуть, тому ми такі небайдужі до королівської сім'ї - і це багато що про нас говорить".

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