Сидите на дієті, але не можете схуднути? Ось можливі причини

Для того, щоб схуднути, треба споживати менше калорій, ніж ви спалюєте, чи не так? Однак це може здатися майже неможливим. Експерти говорять про несподівані причини, чому у вас можуть виникнути труднощі з втратою зайвих кілограмів, а ті, хто дотримуються дієти, розповідають, що саме спрацювало для них.

Ваша дієта підходить іншим - але не вам

"Не дивно, що багато людей відмовляються від дієти, адже дотримуватись чергової модної дієти якоїсь знаменитості, або жити у неприродньому виснажливому режимі лише тому, що так порадив хтось у Instagram, може бути нереальним, - каже дієтолог Софі Медлін. - Ідеологія "їж як я, щоб виглядати як я" - глибоко недосконала. Ми всі маємо різну генетику і спосіб життя, тому не можемо всі виглядати однаково".

Нове дослідження показало, що навіть ідентичні близнюки по-різному реагують на поживні речовини, такі як жири, вуглеводи і глюкоза в їжі, частково через кишкові бактерії. Це означає, що дієта, яка працює для когось іншого, навіть якщо це ваш ідентичний близнюк, може не працювати для вас. Дослідження тривають, і одного дня ми можемо отримати персоналізовані дієти.

Поглиблений аналіз твердить, що найбільш ефективна довгострокова стратегія для втрати ваги і здоров'я серця. Це - здорова дієта, сумісна з вашими харчовими уподобаннями та способом життя.

"Важливо не докоряти собі за те, що з'їли шматочок святкового торту або час від часу ласуєте своєю улуюбленою їжею", - говорить пані Медлін.

Бен Кеніон у Twitter поділився своїми думками з цього приводу:

"Дієта, яка працює - це та, якої ви можете дотримуватись якнайдовше і зробити частиною вашого способу життя".

Ви недостатньо спите

Якщо ви навіть частково недосипаєте, ви можете з'їдати майже на 400 калорій на день більше, ніж люди, які сплять достатньо. Так відбувається тому, що "ви використовуєте швидкі джерела енергії, щоб не засинати, зазвичай вуглеводи", а також "якщо ви сонні, у вас виробляється більше гормонів голоду", говорить пані Медлін. Тож маємо подвійну проблему.

Вона попереджає: "Ви можете встати о 4-й ранку, щоб піти до спортзали. Але через це ви будете настільки втомлені увечері, що дуже ймовірно програєте битву із бажанням щось з'їсти".

"Часто нам важко заснути, і серед факторів, які можуть вплинути на ваш сон - надмірна кількість світла перед сном і високий рівень стресу", - розповіла нам доктор Айшах Мухаммад. А стрес, у свою чергу, може посилюватися через брак сну - тому це замкнене коло.

Ви потерпаєте від стресу

Дослідники виявили безпосередній зв'язок між емоційними труднощами на кшталт стресу і вищим індексом маси тіла, водночас лише кожна десята людина вважає, що стабільний психічний стан відіграє певну роль у зниженні ваги.

"Наші тіла не розпізнають різницю між стресом, який ми відчуваємо, коли за нами женеться лев, та стресом на роботі, - говорить д-р Айшах Мухаммад. - Реакція однакова: підвищується рівень кортизолу, який, серед іншого, стимулює відкладення жиру (особливо в області живота). Чому? Тому що, якщо за вами женеться лев, організм усвідомлює, що йому, можливо, доведеться ховатися і бути готовим існувати кілька днів без їжі".

Софі Медлін додає: "Коли у вас стрес, вам хочеться їжі, яка легко перетравлюється і швидко вивільняє енергію, щоб допомогти вам боротися або втекти - цукор і вуглеводи - або те, що називають "їжею для заїдання стресу". Ваш організм значною мірою - печерна людина".

Це прекрасні механізми виживання, але вони не потрібні для того стресу, з яким ми маємо справу у сучасному світі. Одне дослідження радить до програми здорового харчування додати механізми боротьби зі стресом, що допоможе досягти набагато кращих результатів у втраті ваги.

"Уявіть собі світ, в якому ваше рішення - розпізнати стрес і медитувати протягом 5 хвилин або піти на 15-хвилинну прогулянку замість того, щоб тягнутися за плиткою шоколаду. Психічні та фізичні переваги цього були б величезні", - говорить пані Медлін.

Стефані Барнс розповіла у Twitter, що їй допомогли фізичні навантаженні.

"Я нормально їла і займалася фізичними вправами і робила те, що хотіла, і схудла на 19 кг! Бути щасливим і мати позитивні стосунки з їжею - ключовий фактор (принаймні для мене!)".

Ви недооцінюєте, скільки ви їсте

Середня вага у Великій Британії збільшувалася протягом останніх 20 років, водночас результати Національного опитування щодо дієти та харчування стверджують, що кількість калорій, які ми, за нашими словами, споживаємо, скорочується. Причина такого протиріччя може полягати в тому, що ми невірно повідомляємо про те, що і скільки їмо.

Дослідження показують, що ті, хто втрачають найбільше ваги, водночас найбільш ретельно відстежують свій раціон та вагу.

Ви можете забувати про те, що щось їли, з дуже простих причин - наприклад тому, що ваші думки під час перекусу були зосереджені на чомусь іншому, на кшталт перегляду телевізора.

"Це може бути чашка лате зранку у кав'ярні, або пару келихів на вечірці після роботи - але причина, через яку ви не бачите результатів, яких ви прагнете, може полягати просто тому, що ви п'єте калорії", - каже д-р Айшах Мухаммад.

Деякі напої містять величезну кількість калорій і цукру, але, оскільки ваш мозок не компенсує це відчуттям ситості, вони вважаються "додатковими" калоріями. Зверніть увагу на висококалорійні напої, такі як алкоголь, деякі гарячі напої, білкові коктейлі, енергетичні напої та інші напої з цукром.

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