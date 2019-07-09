Телеміст NewsOne з "Россия 1": "треба поговорити" чи "треба заборонити"?

Копирайт изображения vesti.ru Image caption "Здрастуй, Україна!" - "Вітаю, Росія" - так починався анонс телемосту між каналами NewsOne та "Росія 1", який тепер не відбудеться

Через скандальний телеміст під назвою "Треба поговорити", який український канал NewsOne хотів провести з російським державним мовником "Россия 1", його тепер очікують перевірка та можливі санкції.

Що ж стоїть за скасуванням "діалогу простих українців з простими росіянами" - утиски свободи слова чи запобігання передвиборчої провокації - про це BBC News Україна запитала експертів і політологів.

Прильнете!

Першим проєкт "Треба поговорити" 7 липня анонсував один з головних російських проурядових медійників Дмитро Кисельов, який порівняв його з першим радянсько-американським телемостом 1982 р.

"Надо поговорить. Ну что ж, откровенный разговор между простыми людьми давно назрел… Прильнете!" - урочисто рекламував Кисельов двогодинне включення між московською та київською студіями, заплановане на 12 липня.

Копирайт изображения vesti.ru Image caption Дмитро Кисельов запевняв, що "Треба поговорити" буде таким само захопливим, як телемости між СРСР та США у 1980-х

А на NewsOne пояснили, що телеміст замислювався "як журналістський проєкт без політики".

"Без присутності в студії політологів, політиків, пропагандистів. Без тих, хто міг би засумніватися в тому, що Крим і Донбас - це Україна", - написав згодом генпродюсер каналу і майбутній ведучий телемосту Василь Голованов.

Саме тому іншими його ведучими мали стати "неполітики": шоумен Андрій Малахов, ведуча програми "Вести" на каналі "Россия 1" Марія Сіттель та її колега з "NewsOne" Олена Кірік.

Копирайт изображения NewsOne Image caption З українського боку телеміст мав вести генпродюсер NewsOne Василь Голованов

Анонс мав вибуховий інформаційний ефект - телеміст почали критикувати всі: від блогерів до експрезидента Порошенка (пізніше ідею телемосту коментував і чинний глава держави Володимир Зеленський).

А на наступний день стало відомо, що NewsOne вирішив скасувати проєкт "через прямі погрози фізичної розправи на адресу каналу, журналістів та їхніх сімей".

"Ми вважаємо, що такі дії щодо телеканалу повертають Україну в часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи", - йшлося у заяві телеканалу, біля офісу якого почалися акції протесту.

А ще через день Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оголосила про позапланову перевірку NewsOne.

"Я впевнений, що ми доведемо факти розпалювання ворожнечі щодо окремих груп українського суспільства, де громадянське суспільство неодноразово учасники передач називали "фашистами". Це буде вже друга санкція щодо каналу, що дозволить нам звернутися до суду щодо анулювання ліцензії", - заявив член Нацради Сергій Костинський.

"Вважаю, що прийшов час для жорстких дій щодо телеканалів, які здійснюють інформаційно-психологічні операції проти української держави і суспільства", - додав він.

Копирайт изображения Roman Petushkov informator.news Image caption Навіть після скасування телемосту біля офісу каналу пройшла акція протесту

"Політтехнологія"

"Це (Телеміст. - Ред.) явна політична та інформаційна провокація... в інтересах Медведчука напередодні виборів", - вважає політолог Володимир Фесенко.

Саме Віктора Медведчука, який балотується до Верховної Ради за списками партії "Опозиційна платформа - За життя", вважають власником каналу NewsOne, хоча офіційно каналом володіє інший кандидат від цієї політсили Тарас Козак.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віктор Медведчук

"Навіть якщо казали, що там не мало б бути заполітизованих людей - все одно відомо, як роблять ток-шоу, де багато "ряжених". І пропагандистські тези про мир на російських умовах там точно лунали б. Крім того, це була б легітимація російського повернення на український інформаційний простір", - додає Фесенко.

З цим погоджується медіаексперт та один з керівників "Детектормедіа" Отар Довженко.

"Тут немає ніякого зв'язку зі свободою слова, оскільки це абсолютно політтехнологічний проєкт, спрямований на підтримку політичної партії. Все, що відбувається на медіа Медведчука, пов'язане не з журналістикою, а з політтехнологією просування його політичного проєкту. В усіх ефірах або сам Медведчук, або інші кандидати від "Опозиційної платформи - За життя". А якщо їх раптом там немає, то є інші люди, що озвучують їхні програмні тези", - говорить Отар Довженко.

"NewsOne пішов на провокацію, адже вони розуміли, що такий телеміст викличе бурю негативних емоцій у тих українців, яких називають "електоратом війни". Також вони розуміли, що телеміст дасть можливість політпроєкту Медведчука і Козака "Опозиційній платформі - За життя" остаточно узурпувати проросійський електорат і забрати останні відсотки в "Опоблоку". З медійної і політтехнологічної точки зору все було зроблене правильно", - оцінює ситуацію керівник аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник.

"Спокійно поговорити"

У NewsOne же наголошують - вони не мали жодної політичної мети, а лише хотіли налагодити діалог між людьми.

"Журналістський телеміст - це чесна розмова звичайних людей. Без політики, без політиків. Без підставних людей в студії. Адже перевірити зараз можна кожного і дізнатися, чи дійсно людина в студії постраждав або він найнятий актор", - писав Василь Голованов.

А інший ведучий NewsOne Руслан Коцаба вважає, що телемости потрібно проводити не лише з Росією.

"Треба робити телемости напряму з Донецьком, Луганськом, з Кримом, адже Крим - це Україна. Чи не цікаво нам буде поспілкуватися з українцями, які мешкають там?" - запитує Коцаба у своєму відеозверненні.

"Причому, без камуфляжу, без антиконституційних закликів у ефірі. Просто по скайпу спокійно поговорити, наприклад, на тему тарифів, відбудови, прогнозів на майбутнє", - додає він.

Нацрада і суди

Копирайт изображения УНІАН

У Нацраді нарікають, що не мають достатньо повноважень, щоб швидко та ефективно карати канали, які, на їхню думку, вчинили порушення - всі санкції потрібно накладати через суд, що дуже затягує процес.

"Проблема, що всі штрафи і незручні рішення Нацради скасовуються у судах. Ця історія триває вже давно: Нацрада ухвалює якесь рішення, всі радіють, а потім суд його скасовує і Нацрада розводить руками. Тому говорити всерйоз про вплив Нацради на цю ситуацію немає сенсу", - звертає увагу Отар Довженко.

А Микола Мельник вважає, що жодних порушень NewsOne через запланований телеміст не вчинив.

"У нас немає законодавчої заборони на телемости та комунікацію з РФ. Це прогалина законодавства та попередньої влади, яка створила ситуацію, коли в нас ні мир, ні війна, а РФ - ніби країна агресор, але не діють закони воєнного часу. Таким чином, по закону NewsOne нічого не заважало створювати спільний контент з каналом, який зареєстрований у РФ. Та і немає до чого причепитися, бо контент не був створений до кінця", - пояснює аналітик.

Водночас Отар Довженко припускає, що Нацрада могла б звернути увагу і на інший контент NewsOne, який "балансує на межі дозволеного або незабороненого українським законом у сфері медіа та виборів": "Наприклад, щоденне заперечення російської агресії і твердження, що насправді Україна почала війну, бо Україні ця війна вигідна".

На NewsOne же наголошують - дотримуються суворої редакційної політики, одним з принципів якої є позиція, що "Донбасі і Крим - це Україна.

Утім, навіть якщо суд забере всі ліцензії у телеканалу, то навряд чи це повністю припинить його мовлення, звертає увагу Отар Довженко.

"Якщо позбавити канал ліцензії, то він може продовжити мовлення в інтернеті, як це роблять багато проросійських медіа. А заборонити мовити в інтернеті за українським законодавством неможливо. Також він може мовити з-за кордону, і тоді його можна буде дивитися через супутникові антени. Боротися з мовником, власником ліцензій - дуже важкий процес", - пояснює експерт.

Заборонити діалог?

Копирайт изображения УНІАН

Опитані BBC News Україна експерти погоджуються, що сама ідея діалогу потрібна, однак не в такому форматі, як було запропоновано NewsOne.

Микола Мельник звертає увагу, що сам факт такого телемосту міг би бути використаний Кремлем: "Проведення таких мостів лише дасть можливість Росії говорити, мовляв, почався суспільний діалог. Але реальний суспільний діалог може початися, лише коли окупант прибереться з нашої землі - от тоді давайте поговоримо".

"Що ми одне одному скажемо? Росіяни ще раз розкажуть, що "їх там немає", а ми будемо ще раз дивитися і доводити протилежне? Хто кого почує?" - запитує експерт.

"Діалог - це дуже делікатна справа, і на перших етапах він має бути непублічним. І тим більше - не на пропагандистському майданчику. А у публічному форматі це провокація конфлікту", - вважає Володимир Фесенко.

І додає: "В умовах такого конфлікту, який Україна переживає з Росією, є сфери, де права і свободи мають обмежуватися - як на фронті... Треба готуватися, можуть бути нові провокації - наскільки мені відомо, готується поїздка Медведчука до Донецька - це буде ще одна його політична акція".

Тим часом, Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК), яка володіє каналом "Росія 1", не відмовилася від проєкту "Треба поговорити", і все одно планує його провести 12 липня, але лише в московський студії та без телемосту з Києвом.

Як кажуть у ВДТРК, на цьому ефірі будуть учасники як з Росії, так і з України.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!