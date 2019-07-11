Собаки, торти і виборці: що лідери партій пишуть у соцмережах

Копирайт изображения https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/ Image caption Українські політики мають тисячі та навіть мільйони прихильників у соцмережах

Фото домашніх тварин і з передвиборних турне, заяви з трибун і асани в йозі, офіційний стиль і дуже особисті враження - українські політики ведуть свої соцмережі по-різному.

Але напередодні парламентських виборів майже всі поширюють серед армій своїх підписників і фоловерів передвиборчі обіцянки і агітацію.

Що саме лідери партій пишуть у соцмережах, розповідає ВВС News Україна.

Вся в білому

Юлія Тимошенко виходить на пробіжку, цілує собаку, коментує серіал "Чорнобиль" і вітає всіх з початком літа. Майже завжди в білому одязі, вона постить фото онучки, численні інтерв'ю, фейсбук лайви і виступи перед виборцями. Так виглядає сторінка лідерки партії "Батьківщина", яку вона, звісно, веде не сама, але яка виглядає дуже особистою.

Тимошенко ділиться тим, що її засмучує, надихає, радує та обурює, проводить опитування серед користувачів і реагує на їх результати. І збирає урожай лайків серед 2 млн свої підписників - по кілька тисяч за пост.

Схожий стиль зберігається і у акаунті Тимошенко в Instagram, де на фото вона ласує печивом, веде наради і звертається до виборців. Як результат - тисячі сердечок і обожнювальні коментарів.

Ляшко - всюди Ляшко

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко - один із перших українських політиків, який завів свою сторінку у Facebook. Хоча там небагато підписників порівняно з іншими політиками - 280 тисяч. Колись він навіть вітав кожного свого друга у Facebook з днем народження. Політик є надзвичайно активним у соцмережах і зараз.

Він публікує звернення до виборців і веде численні Facebook лайви з усіх нагальних питань: чи йдеться про введення воєнного стану, чи зустріч голів фракцій в Офісі (тоді ще - Адміністрації) президента, на яку Ляшко заходив зі скандалом.

Олег Ляшко робить в соцмережах те ж саме, що і в житті - голосно і з частим використанням слів на кшталт "скотиняки" коментує всі політичні події в країні, їздить у передвиборчий тур на автобусі, на якому підвозить школярів, доїть козу у прямому ефірі і відтискається. Політик часто ділиться фотографіями своєї дружини Росіти і дочки Владислави, собак і відпочинку на природі.

Ще 280 тис. фоловерів Ляшко має у Twitter, 27 тисяч - у Instagram, та майже 100 тис. підписників у Youtube.

Колишня влада

Особиста сторінка Петра Порошенка у Facebook і її 2,5 млн підписників залишилася йому у спадок ще з часів його перебування на посаді президента.

Тут багато фото поїздок експрезидента у передвиборні тури українськими містами під час парламентської і президентської кампаній, освідчення у коханні дружині Марині, селфі з виборцями і походи на базар.

Велику армію прихильників має у Facebook і №3 у списку партії Партія Порошенка "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко - 120 тис. людей.

Ірина Геращенко довгий час була одним з основних ньюзмейкерів країни і першою повідомляла новини з переговорів у Мінську, засідань ПАРЄ, інформацію про обмін полоненими.

Її пости збирають по кілька тисяч лайків. Веде свою сторінку перший віцеспікер сама, пише багато і відверто, ділиться враженнями і спостереженнями.

Тут тексти про Донбас, проблеми водопостачання Криму межують з фотографіями краєвидів її села, тортів і селфі. Ірина Геращенко іронізувала над помилками Офісу президента, обурювалась з приводу недопуску віцепрем'єрки Іванни Климпуш-Цинцадзе на саміт Україна-ЄС і вела онлайн-трансляції з баталій у ПАРЄ.

Голос Вакарчука

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук вже 10 років веде свій акаунт у Twitter, де має майже 2 млн фоловерів. А от сторінку в Instagram відкрив лише у травні 2019, напередодні оголошення свого походу до Ради. Майже два роки його сторінці у Facebook, де має 200 тис. підписників.

Лідер гурту ОЕ і раніше висловлювався у своїх соцмережах на гострі політичні теми, закликав до звільнення українських полонених, створення антикорупційного суду, ділився враженнями про навчання у Стенфорді.

Проте раніше, до старту передвиборчої кампанії там було більше музики, ретвітів сторінки ОЕ і роздумів. Зараз - це сторінка політика: всюди партія "Голос", передвиборчі поїздки регіонами і цитати на кшталт: "З агресором треба говорити мовою санкцій, міжнародного тиску і мовою зброї".

Опозиціонери у соцмережах

В "Опозиційній платформі за життя", яка займає друге місце у виборчих рейтингах, найвеселішу сторінку у соцмережах безумовно має політик Вадим Рабінович.

№2 у списку опозиційної партії своїх 90 тис. підписників розважає мемами і філософськими роздумами, власними інтерв'ю і гнівною критикою влади на різні теми, наприклад через скасування телемосту з Росією.

Рабінович апелює до ностальгічних почуттів своєї аудиторії, ілюструючи пости фотографіями зі старих фільмів - "Весілля в Малинівці", "Собаче серце" і "Пригоди Буратіно".

На відміну від Рабіновича, лідер "Опозиційної платформи за життя" Юрій Бойко має у Facebook більш офіційний стиль, де публікує фото з виборцями і священниками УПЦ МП, свої годинні і відверті, як він каже, інтерв'ю, а ще часом роздуми. Наприклад, про те, яка конституція потрібна Україні насправді, і як важко живеться молоді.

Він має 50 тисяч підписників у Facebook і 30 тисяч - на Youtube каналі "Прессцентр Бойко", де розміщує відеовідповіді на питання людей.

Віктор Медведчук - один з небагатьох українських політиків, який відмовляється називати Росію країною-агресором. У своїх соцмережах він ретранслює заяви "господина Путина", розказує, як звільняє полонених, критикує владу, зокрема, пропонуючи свій мирний план для Донбасу.

У його Twitter акаунта 170 тис. підписників, у Youtube каналу його політичної організації "Український вибір" їх 4 тис., але відео там збирають небагато переглядів - орієнтовно від ста до тисячі. Ще 25 тис. людей слідкують за сторінкою "Прес-служба Віктора Медведчука".

"Слуги народу"

Один з топ-спікерів виборчої кампанії Володимира Зеленського, радник президента і голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков має у своєму Facebook понад 30 тисяч підписників.

Разумков у касці і біля вертольота, у Житомирі і в Кропивницькому: фото і розповіді про передвиборний тур голови "Слуги народу" містами України - так тепер виглядає його сторінка у соцмережі.

А до початку спекотного передвиборного літа була інтенсивна весняна кампанія - репости заяв Зеленського і відео з ним, саркастичні відповіді опонентам та зрідка щось особисте - враження про театральні вистави і фото дітей. Такою інформацією ділився зі світом пан Разумков раніше.

Пише у соцмережах політик російською, бо пообіцяв публічно говорити лише російською, поки Київ не поверне контроль над Донбасом і Кримом, щоб ніхто не захотів прийти і його "захищати".

Волонтер і підприємець Давид Арахамія, відомий під псевдонімом Давид Браун, йде до Ради під четвертим номером у списку "Слуги народу", але у Facebook має більше підписників, ніж "номер 1" - майже 45 тисяч.

Співзасновник міжнародної IT-компанії Template Monster Давид Арахамія нещодавно отримав від президента посаду секретаря Національної інвестиційної ради. У соцмережах він і пише про інвестиції, інтернет-тренди і рефлексує на політичні теми.

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