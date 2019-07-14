Дідусь 17-ти онуків: "Сучасним дітям бракує свободи"

Копирайт изображения Getty Images

"Дитинство зараз набагато гірше - і ця різниця величезна", - каже дідусь 17 онуків Норман Вільямс.

"Коли я був дитиною, у нас було багато свободи, і ми могли робити багато речей, не боячись поганих вчинків інших людей. А сьогодні діти застрягли. Вони сидять вдома і дивляться на екран. Вони не відходять від своїх телефонів - взагалі", - каже 72-річний пан Вільямс.

І він такий не один - за даними опитування, 60% батьків і 62% бабусь і дідусів вважають, що дитинство у сучасних дітей стає гіршим.

Благодійна організація Action for Children опитала 1559 батьків і 1379 дідусів і бабусь дітей віком від 11 до 18 років.

Також вони опитали 2 082 дітей у віці від 11 до 18 років і виявили, що 91% турбують "дорослі проблеми", такі як брекзит і бідність.

Більше третини (38%) дітей вважають, що загрози їхній безпеці, джерелами яких є технології та соцмережі, є перешкодами для гарного дитинства.

За словами пана Вільямса, у його дитинстві також існувало цькування, однак сучасне кіберцькування взагалі ніяк не можна контролювати.

"Зараз дітям набагато важче, особливо коли воно (цькування. - Ред.) відбувається в мережі", - говорить він.

"Немає фізичного боку. Все відбувається на словах, і більше впливає на ваш мозок", - додає пан Вільямс.

"Уряд занадто самоцентричний, щоб турбуватися про будь-що поза їхніми дверима. Якщо на це треба витрачати гроші, то їх це не хвилює. Вони взагалі не цікавляться дітьми", - вважає дідусь.

13-річний онук пана Вільямса Джошуа каже, що існує величезний тиск, щоб не бути білою вороною - наприклад, мати технологічні новинки.

"Якщо у вас немає телефону або іншої електроніки, вас називають бідними", - говорить він.

"У мене є телефон - але якщо люди мене з ним бачать, всі говорять, що він жахливий і що мені потрібен новий", - додає він.

Він також каже, що перегляд новин зазвичай не викликає позитивних емоцій, і визнає, що він переживає через проблеми дорослих.

"Майже щодня вони говорять про потепління і про океани, - каже він. - Це тисне на всіх нас, адже ми відчуваємо, що маємо допомогти, але не знаємо, як".

Його вітчим, Едд Вільямс, каже, що дитинство з доступом до інтернету означає, що існує "набагато більший контроль над їхніми думками".

"Раніше діти знайомились зі світом, коли йшли до школи - але щойно вони навчаться користуватися мишкою та інтернетом, для них відкриваються усі шлюзи. Немає поступового знайомства - це вибух".

Виконавчий директор Action for Children Джулі Бентлі каже, що країна "сповзає у кризу дитинства".

"Протягом останнього десятиліття уряд спав на роботі, коли йшлося про інвестування у наших дітей, - каже вона. - Наступний прем'єр-міністр повинен прокинутися і відреагувати на цю зростаючу кризу, поставивши наших дітей на перше місце".

Вона додала, що очікує створення національної стратегії щодо дитинства, зокрема фінансування організацій та служб, які захищатимуть дітей.

Як відповів уряд?

Міністр освіти Англії Деміан Хайндс

Хоча багато в чому зараз - найкращий час, щоб бути молодим, я, безумовно, визнаю тиск і переживання молодих людей.

Дорослішання ніколи не було легким, але технології та соціальні медіа можуть посилити потребу "бути як усі" та сприйняття ідеального життя інших людей, а також ускладнюють можливість залишити цькування за дверима школи.

Однак ми споряджуємо молодих людей для дорослого життя у світі, що змінюється, виявляючи проблеми психічного здоров'я та надаючи підтримку в школах, заохочуючи молодих людей розвивати стійкість та навички за допомогою таких заходів, як спорт і музика, і вчимо молодих людей у ​​школі тому, як користуватися інтернетом безпечно та конструктивно.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!