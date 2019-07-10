Яким буде "народний" парад на День Незалежності

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Президент Зеленський вирішив цього року не проводити "помпезний і точно недешевий" військовий парад до Дня Незалежності. У відповідь частина ветеранів та активістів з команди експрезидента Порошенка оголосили намір провести у столиці свій власний парад.

BBC News Україна розібралася, яким він може бути.

"Нехай спробують нам відмовити"

Копирайт изображения Міністерство оборони Image caption Ветерани з різних родів військ на параді до Дня Незалежності у 2018 році

Одним з авторів ідеї проведення неофіційного параду є колишній радник президента і міністра оборони Юрій Бірюков.

У розмові з BBC News Україна він зізнався, що задум з'явився напередодні вночі: "Зараз будемо формувати якийсь оргкомітет і прикидати, як це можна буде провести. У будь-якому разі, треба буде кілька репетицій і подивитися, де це можна зробити".

"Абсолютно точно ми його проведемо у Києві. І нехай спробують нам відмовити", - впевнений Бірюков.

За його словами, бажання все ж провести парад вже висловили "тисячі військових і ветеранів".

Очікують і на чинних бійців ЗСУ: "Хто з діючих військовослужбовців у свій вихідний день захоче взяти участь - буде супер".

А вести парад, на думку Юрія Бірюкова, може вже екскомандувач Десантно-штурмових військ Михайло Забродський, який уже висловив бажання приєднатися до заходу.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Михайло Забродський заявив, що для нього честь долучитися до параду ветеранів

Сам парад, ймовірно, пройде без військової техніки ЗСУ, яку залучати можна лише на офіційні заходи.

Однак у соцмережах вже пропонують, щоб поруч з "коробками" ветеранів та військових проїхали саморобно броньовані машини, які добровольчі підрозділи використовували на початку війни на Донбасі.

"Оце подумалось - а якщо, крім проходження Хрещатиком колони військових, добровольців і волонтерів, ще й провести колону наших корчів (жаргонна назва військових вантажівок. - Ред.)? Роздовбані джипи, плямисті бусики, баггі (невеликі позашляховики підвищеної прохідності. - Ред.) з горілих машин, джихад-мобілі, саморобна броня....а?" - написав у Facebook користувач з ніком Guy Crouchback.

Копирайт изображения nackor.org Image caption "Ган-трак" тоді ще батальйону "Азов" перед боєм за Маріуполь, 13 червня 2014 року

Саморобні "ган-траки", тобто машини з встановленими кулеметами, були задіяні, наприклад, "Азовом" під час звільнення Маріуполя, але пізніше, коли у проросійських формувань на Донбасі з'явилося більш потужне озброєння, від такого "бронетранспорту" відмовилися. Надалі ці машини зберігають як експонати меморіалів війни на Донбасі.

Юрій Бірюков наголошує, що сам парад буде без політики: "Це точно не політична чи навколополітична акція". При цьому, і сам Юрій Бірюков, і Михайло Забродський - кандидати до Верховної Ради від партії Петра Порошенка "Європейська солідарність".

"Це про нас, про нашу армію, про ветеранів та волонтерів, про сім'ї і про патріотів", - акцентує ексрадник Порошенка.

Художник-геральдист Олекса Руденко, який входить до волонтерської групи, що розробляє нову символіку для ЗСУ, припускає, що Офіс президента Зеленського ще може змінити свою позицію щодо параду.

"Думаю, буде серйозний тиск на команду президента про помилковість такого рішення. Ініціативи проведення "народного параду" чи "Маршу волі" неможливо буде згорнути і боротися з ними. Можливо, команда президента через час змінить своє рішення чи піде на якийсь компроміс, щоб припинити критику", - каже Олекса Руденко.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption На парадах можна було побачити нову атрибутику української армії, як, наприклад, нові берети десантників

Водночас сам Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що на День незалежності українських військовослужбовців все одно будуть вшановувати, але "буде новий формат".

Яким саме буде цей формат, президент не пояснив.

300 мільйонів гривень

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Парад військ - масштабний захід, який потребує кількох репетицій

Однією з причин відмови від параду Володимир Зеленський назвав його дорожнечу.

І замість нього анонсував виділення 300 млн грн на премії всім військовим, включно зі строковиками, курсантами, сержантами і офіцерами та бійцями, які виконують завдання в зоні Операції об'єднаних сил.

З урахуванням того, що загальна чисельність ЗСУ - близько 255 тис. людей, премії становитимуть трохи більше 1170 грн на кожного військовослужбовця.

А Юрій Бірюков заперечує, що проведення минулорічного параду коштувало 300 млн грн. За його даними, насправді частина цієї суми - щоденні витрати на ЗСУ.

"Армія грошове забезпечення отримує щоденно, годують її щоденно, форму отримує по нормам. Паливо на переміщення техніки витрачають щоразу, коли навчають водіїв їздити у містах чи в колонах. Премії так само щороку виплачуються", - аргументує він.

А на питання про високу вартість використання авіації, каже, що її насправді використовують дуже рідко - за останні п'ять років авіація літала лише над минулорічним парадом.

Копирайт изображения Міноборони України Image caption Проліт авіації - чи не найдорожча частина параду. Утім, використовують її нечасто, а для самих пілотів це одна з нагод збільшити практичний досвід польотів

Водночас точних офіційних даних про те, скільки коштував парад 2018 року, немає.

"Цих коштів ніхто не рахував… Скільки пішло грошей на паливно-мастильні матеріали, на відрядження військових, на їх проживання, на форму… такої інформації у нас немає", - відповідав минулого року "Українській правді" речник Міноборони Олександр Мотузяник.

У Міністерстві оборони тоді запевняли, що додаткових коштів на парад з бюджету не виділяли, а все фінансувалося в межах запланованої підготовки військ.

Відомо, що у тому параді-2018 взяли участь 4,5 тис. військових, які отримали за це по 2 тис. грн доплат - це 9 млн грн.

Також у тому параді брали участь 250 одиниць різної техніки. За різними оцінками, на пальне для них витратили до 10 млн грн (це з урахуванням репетицій та проїзду безпосередньо на парад і з параду).

Вочевидь, були ще інші витрати, зокрема на згадану авіацію, але їх обсяг невідомий.

"Витрати на парад достатньо невеликі, якщо не рахувати якесь святкове оформлення вулиць, але це вже бере на себе бюджет Києва. Сума точно не вимірюється сотнями мільйонів гривень", - запевняє Юрій Бірюков.

Чи потрібен парад?

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"Такий парад, який проводився до цього, проводити не треба. Парад - це святкування перемог, а у нас перемог немає: Дебальцеве, Іловайськ, Савур-могила", - впевнений ексофіцер оперативного управління Генерального штабу ЗС України, полковник запасу Олег Жданов.

"Хочете показати техніку - поставте її на площах міст. І загалом, ця техніка - переважно старі радянські розробки, нехай і перефарбовані, а танки - з новими прицілами. Що ми демонструємо?", - запитує він.

Олег Жданов також не виключає корупційну складову витрат на паради - він пригадує, як ще з радянських часів в українській армії була традиція закупівель "парадного бензину", який мав бути кращої якості і тому дорожчим, але на практиці просто закуповували звичайне паливо за вищою ціною.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олег Жданов каже, що на парадах демонструють переважно стару радянську техніку, нехай і дещо оновлену, таку як БМП

"Якщо хочете вшанувати пам'ять бійців - проведіть марш ветеранів, це дуже гарна ідея", - вважає ексофіцер Генштабу.

З такою точкою зору не погоджується Олекса Руденко.

"Парад - це демонстрація для власного населення і назовні наявності потужних збройних сил. Всі ці розповіді, що в "інших країнах, наприклад в Ізраїлі, паради не проводять" - неправда. Проводять в Ізраїлі паради, як і в будь-якій нормальній країні. І ніхто гроші не рахує, адже парад - це ще й підготовка військ.

Він відзначає, що українська армія продовжує змінювати свою символіку - наприклад, скоро може бути затверджена нова символіка 28-ї окремої механізованої бригади, якій планують присвоїти почесне найменування "імені лицарів Зимового походу".

Частину таких нововведень ЗСУ раніше демонстрували саме на парадах.

"Парад - це демонстрація пам'яті про тих, хто поліг на українсько-російській війні. Це потужний заряд енергії. На жаль, у команді президента Зеленського, схоже, немає людей, які могли б донести йому цю точку зору", - додає художник-геральдист.

Олекса Руденко також відкидає ідею про те, ніби українське суспільство "втомилося від війни".

Копирайт изображения УНІАН Image caption "Зірка" минулорічного параду - українська колісна САУ "Богдана"

"Що може так втомити людей у тилу? Насправді, про війну мало нагадували, тому і результати такі - змогли забезпечити, що війна існує десь далеко, не увійшла у душу кожного. І після цього хтось "втомився від війни"? - обурюється геральдист.

Тим часом, прем'єр Володимир Гройсман доручив Мінфіну і Міноборони прорахувати можливі витрати на проведення параду до Дня незалежності й відшукати кошти на нього "не за рахунок соціальних виплат".

"Ці пропозиції будуть надані президенту і він ухвалить уже остаточне рішення як верховний головнокомандувач", - пообіцяв голова уряду.

Паралельно у Facebook вже створено кілька подій, під назвою "Парад до Дня незалежності".

А ексведучий програми "Підсумки тижня" на "5 каналі" Віталій Гайдукевич (який також входить у волонтерську групу щодо реформ символіки ЗСУ) анонсував створення рахунку майбутнього заходу:

"В найближчі дні буде створено організаційний комітет. Він вирішить питання відкриття рахунку для фінансової допомоги, звітності і усіх поточних питань".

"Ми сподіваємося, що цей оргкомітет об'єднає ініціаторів усіх івентів на тему параду", - додав він.

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