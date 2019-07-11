Копирайт изображения Alamy Image caption Емануелі Орланді було 15 років, коли вона безслідно зникла

Тевтонське кладовище, яке знаходиться у найменшій державі світу, — не дуже примітне місце.

Ділянка землі знаходиться на місці цирку, побудованого за часів імператора Нерона. Від сторонніх кладовище приховують високі стіни. Поруч — знаменитий Собор святого Петра.

Поховання, можливо, приховує таємницю, яка ось уже 36 років турбує уми італійців: зникнення 15-річної Емануели Орланді.

У четвер на територію цвинтаря прийдуть поліцейські, щоб провести ексгумацію двох могил. Вважається, що в одній з них можуть знаходитися останки зниклої дівчинки.

Тевтонське кладовище використовується для поховання співробітників католицьких організацій, рідна мова яких німецька. Як правило, туристів сюди не пускають.

Копирайт изображения AFP Image caption На Тевтонському кладовищі розкопають дві могили

Можна лише підійти до воріт, які охороняє один швейцарський гвардієць.

Якщо спробувати просунути голову крізь ворота, можна ледь розрізнити далекий вхід на кладовище.

Що трапилося з Емануелою?

22 червня 1983 року 15-річна Емануела поверталася з уроку гри на флейті. Її бачили на автобусній зупинці в центрі Риму. Потім вона просто зникла. Ніхто її відтоді не бачив.

Відтоді не вщухають суперечки про те, що з нею могло статися. Можливо, її викрали й вбили? Якщо це так, де знаходиться її тіло?

У пошуках дівчинки рідні Емануели перевіряли незліченні версії й чутки.

"Мені часто говорили: кинь ти це. Насолоджуйся життям, не думай про це. Але я не можу кинути. Поки не зрозумію, що з нею сталося, я не заспокоюся", - розповів BBC її старший брат П'єтро.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У кінці 2018 року з'явилася надія, що тіло дівчинки виявили, коли на території посольства Ватикану в Римі знайшли людські кістки, проте їхній вік перевищував 50 років

Батько Емануели працював у Ватикані, і зникнення дівчинки багато хто пов'язував з цим фактом. Але чи був зв'язок?

Чому звернули увагу на кладовище?

У березні 2019 роки сім'я Орланді отримала анонімний лист. У ньому була фотографія кам'яного ангела над однією з могил на Тевтонському кладовищі Ватикану.

Можливо, це місце, де похована Емануела?

Родині довелося звернутися до Ватикану з проханням про сприяння. Але раніше Святий престол не виявляв особливого намагання допомогти рідним зниклої дівчинки.

"Вони для себе вирішили, що справу закрито", - міркує П'єтро.

"При Папі Римському Франциску стіни стали ще вищі. Я зустрівся з ним через кілька днів після його обрання (у 2013 році), і він сказав мені:" Емануела перебуває на небесах".

"Я подумав: добре, Папі Римському щось відомо. Але потім я кілька разів намагався домогтися з ним зустрічі, щоб він мені пояснив, що мав на увазі. Але він більше не захотів зі мною зустрічатися", - додав брат зниклої.

Родині довелося звернутися до Ватикану з офіційним проханням дозволити розрити могилу на Тевтонському кладовищі. Суд Ватикану це прохання задовольнив.

Що робитиме Ватикан?

"Вперше Ватикан продемонстрував, що розглядає ймовірність того, що відповідальність [за зникнення Емануели] може нести хтось у Ватикані", - вважає П'єтро.

Однак прес-служба Ватикану наполягає, що поліція всього лише перевірить версію, згідно з якою тіло Емануели поховане на кладовищі.

Розслідування її зникнення не буде. Це є прерогативою італійської влади, яка не підпадає під юрисдикцію Ватикану.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Еманула Орланді (зображена праворуч) пропала через 40 днів після зникнення в Римі іншої 15-річної дівчинки Мірелли Грегорі

Сім'я Орланді буде присутня при розкопках двох могил. Також там зможуть знаходитись родичі тих, хто в них похований. Потім в останків візьмуть проби на аналіз ДНК. На отримання результату може піти кілька тижнів.

П'єтро готує себе до того, що з'ясується в результаті ексгумації.

"Для моєї матері це стане справжньою мукою [якщо будуть знайдені останки Емануели]. Вона, як і раніше, живе на території Ватикану — приблизно у 200-300 метрах від того цвинтаря. Сама думка, що вона весь цей час була так близько до Емануели, не здогадуючись про це - цього я дуже боюся", - сказав він.

"По правді, я сподіваюся, що Емануели там немає".

Остання згадка брата

П'єтро не втрачає надії, що його сестра і досі жива. Він згадує день, коли бачив її востаннє.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рідні Емануели багато років ведуть кампанію з метою з'ясувати її долю

"Ми з нею були дуже близькі. Нам обом подобалася музика. Вона намагалася навчити мене грати уривок з Шопена. Ми розучили дві сторінки нот, але потім вона зникла. Сподіваюся, коли-небудь вона повернеться і навчить мене решти", - сказав він.

Його не полишає одна думка.

"Наша остання зустріч залишила неприємний осад", - згадує він.

"Ми посварилися через її урок музики. Було дуже жарко, і я не пішов з нею, тому що у мене були інші справи. Вона грюкнула дверима, коли йшла, і це мені запам'яталося. Я не раз запитував себе, як би все склалося, якби я пішов з нею".

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