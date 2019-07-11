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Володимир Зеленський так і не отримав свого першого міністра в уряді Володимира Гройсмана - Верховна Рада не звільнила Павла Клімкіна і не призначила керівником МЗС Вадима Пристайка.

У Верховній Раді не вистачило голосів, щоб звільнити чинного міністра і призначити нового.

Більшість депутатів, які були в парламенті, не мали жодних претензій до професійних якостей пана Пристайка. Але ввечері останнього дня сесії у залі лишилось надто мало депутатів.

Показово, що Вадим Пристайко, який є заступником голови Офісу президента Зеленського, не проводив попередніх консультацій щодо призначення, а прийшов тільки на засідання Ради.

"Це свідома провокація, стиль Зеленського", - додав співрозмовник ВВС News Україна з фракції БПП й покинув парламент ще до голосування. Як і частина його колег.

Депутати також скаржились, що Пристайко не приходив до них на засідання фракцій перед голосуванням, а тому це кадрове питання і розглядалось вже під вечір.

В офіційних коментарях більшість лідерів парламентських фракцій підтримували кандидатуру Пристайка, який вважається прозахідним та пронатівським професійним дипломатом.

"Велика свиня" для Зеленського

Багато депутатів у розмовах з ВВС News Україна вказували, що якщо не цим літом, то після парламентських виборів Вадим Пристайко стане міністром закордонних справ.

Інші ж нарікали, що сьогоднішнім рішенням Рада підсунула "велику свиню" Зеленському, який після парламентських виборів має їхати з візитом до президента США Дональда Трампа, і для цього бажано було мати свого повноцінного голову МЗС.

Вперше депутати спробували звільнити чинного міністра Клімкіна ще 6 червня. Як пояснювали тоді у Раді - Зеленський не представив кандидатуру на заміну, тому й не проголосували.

Проте 11 червня Володимир Зеленський все ж таки дослухався до парламенту і разом з поданням на звільнення міністра подав і кандидатуру Вадима Пристайка на заміну.

27 червня між Володимиром Зеленським та Павлом Клімкіним стався публічний конфлікт - президент звинуватив міністра, що той відповів на ноту Росії щодо полонених українських моряків без його відома.

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Тоді він ще раз закликав депутатів звільнити міністра, а уряд - покарати Клімкіна доганою. Сам Клімкін давно написав заяву про звільнення.

Загалом президент має право подавати парламенту на затвердження двох членів уряду - міністра закордонних справ та міністра оборони.

ЗеДипломати

Офіційно Вадим Пристайко увійшов до команди Володимира Зеленського 22 травня 2019 року - за кілька днів після інавгурації. Тоді президент призначив його заступником голови своєї адміністрації із зовнішньополітичних питань.

Хоча неформально Пристайко опинився поруч із Зеленським ще задовго після інавгурації, а 20 травня навіть був присутнім під час прийняття президентом іноземних делегацій.

За даними ВВС, рішення щодо кандидатури пана Пристайка на МЗС могло бути ухвалене командою Зеленського ще до другого туру виборів.

Його кандидатуру пану Зеленському радили низка представників найповажніших українських експертів у сфері міжнародних відносин.

На той момент пан Пристайко обіймав посаду голови місії України при НАТО й саме його кандидатуру мав одразу представити парламенту президент.

Співрозмовники ВВС News Україна вказують, що спочатку передбачалось, що заступником ОП із зовнішньополітичних питань мала стати заступник голови МЗС Олена Зеркаль, а міністром - пан Пристайко.

Саме ці дипломати вже були присутні на зустрічах з іноземними делегаціями після інавгурації.

Проте після виходу указу про призначення в ОП (тоді ще - АП. - Ред.) Олена Зеркаль відмовилась від посади, і вже наступного дня президент змушений був переграти ситуацію та тимчасово призначити в свою адміністрацію саме Пристайка.

Як вказують співрозмовники ВВС, стосунки у Вадима Пристайка та Олени Зеркаль досить нормальні, а тому вони і далі могли б працювати в команді МЗС.

НАТО і ЄС - пріоритет

"Співпраця з альянсом і майбутній вступ України до НАТО не стануть розмінною монетою за будь-яких політичних розкладів", - заявляв Пристайко ще до другого туру президентських виборів у квітні 2019 року.

Два пріоритети дипломата - протистояння російській агресії та вступ до НАТО і ЄС.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Вадим Пристайко (по центру) та Володимир Зеленський

"На першому місці залишаються європейська та євроатлантична інтеграція. Але є ще "нульове" місце - виживання України як держави у протистоянні з російською агресією", - заявляв в інтерв'ю "Укрінформу" пан Пристайко.

Експерти, з якими спілкувалась ВВС News Україна, в один голос назвали його відданим вступу України в ЄС та НАТО і "запорукою вірності євроатлантичного курсу президента Зеленського".

Майбутній міністр?

49-літній Вадим Пристайко є кар'єрним дипломатом, який здобув свій професійний досвід уже в часи незалежності.

Найвищими посадами Пристайка у вертикалі МЗС були посади першого заступника міністра закордонних справ, представника України в НАТО та посла в Канаді.

Вищу освіту він отримав у 1994 році в Київському політехнічному інституті за напрямком "інформаційні технології".

Ще в інституті він став співзасновником інформаційної компанії "Електронні вісті".

Після отримання вищої освіти Пристайко працював в управлінні торгово-економічних зв'язків з країнами Африки, Азії та Тихоокеанського регіону міністерства зовнішніх економічних зв'язків та торгівлі.

Паралельно з роботою Вадим Пристайко здобув диплом магістра в Українській академії зовнішньої торгівлі.

З часом він пройшов майже всі сходинки роботи на дипломатичній службі.

З 1997 року перейшов на роботу в МЗС у відділ країн Азії та Тихоокеанського регіону.

В 2000-2001 році працював консулом у генконсульстві України у австралійському Сіднеї.

Потім Пристайко на два роки перейшов на роботу в адміністрацію президента Леоніда Кучми і був головним консультантом в управління з питань зовнішньої політики.

З 2002 до 2006 років жив у Канаді й працював радником з політичних питань та тимчасовим повіреним у справах України.

У часи найтіснішої співпраці України та НАТО за президентства Віктора Ющенка Вадим Пристайко з 2007 до 2009 роки був заступником директора департаменту НАТО в МЗС.

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Потім переїхав до США і до 2012 року був радником-посланником, а згодом - заступником керівника місії посольства України.

В 2012 році Вадим Пристайко нарешті став надзвичайним та повноважним послом України у Канаді, де пропрацював до Євромайдану.

В 2014 році він повернувся до Києва і став заступником міністра та керівником апарату МЗС.

Вадим Пристайко три роки працював разом з Павлом Клімкіним, а у березні 2017 року навіть став першим заступником міністра.

"Я його знаю багато років і можу охарактеризувати як професіонала", - відгукнувся Клімкін про Пристайка в нещодавньому інтерв'ю The Бабель.

У липні 2017 Пристайка призначили головою місії України при НАТО.

Він давно чекав на це призначення і тоді, як вказують співрозмовники ВВС News Україна, його робота першого заступника міністра розглядалась як тимчасова.

На посаді посланця в Альянсі він пропрацював до призначення в адміністрацію Зеленського у травні 2019 року.

Жорсткий і прозахідний

"Вадим Пристайко є певним індикатором відданості президента євроатлантичному курсу: поки цей дипломат перебуває в його команді, Україна Зеленського залишається вірною євроатлантичному курсу", - оцінює кадрову пропозицію президента директор центру "Нова Європа" Альона Гетьманчук.

Вона вказує, що попри різні політичні кон'юнктури, Пристайко завжди був та лишається відданим курсу України до ЄС та НАТО.

Наближений до офісу НАТО в Україні співрозмовник ВВС News Україна вказує, що в альянсі досить позитивно ставляться до Пристайка і його роботи, хоча іноді й нарікають на жорсткість в певних питаннях.

Про жорсткість Пристайка згадували й інші співрозмовники ВВС, вказуючи, що це в певних моментах може бути як мінусом для роботи міністром, так і плюсом.

Дехто зі співрозмовників з МЗС також нарікав, що попри жорсткий стиль керівництва, "належну роботу" офісу України в НАТО пан Пристайко так і не зміг налагодити.

Натомість Альона Гетьманчук називає його професійним та одним з найталановитіших з нового покоління українських дипломатів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Експерти припускають, що заступники міністра закордонних справ, зокрема, Олена Зеркаль, після призначення Вадима Пристайка можуть лишитись на посадах

"Дуже важливо, що він - кадровий дипломат, оскільки система МЗС досить консервативна і "чужих" не сприймає. Призначення когось не з системи вплинуло б на ефективність роботи міністра", - додала Альона Гетьманчук.

Експерт Тарас Качка також називає Пристайка фаховим дипломатом.

"Це той випадок, коли новий політик вибирає ефективну людину з системи", - вважає експерт-міжнародник, згадуючи його зв'язки на Заході, роботу в США і Канаді, а також у Мінській групі.

Він прогнозує, що в МЗС за умови призначення Пристайка не буде різкої зміни команди, а відбудеться еволюційна ротація на рівні послів та директорів департаментів.

Зміни зовнішньополітичного курсу країни пан Качка за Пристайка також не чекає.

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