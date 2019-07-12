Катрін Деньов, "Паразити" і шоу Троїцького: що цікавого буде на Одеському кінофестивалі

Одеський міжнародний кінофестиваль відкриється у п'ятницю, 12 липня, з 80-метрової червоної доріжки перед Оперним театром і гучним французьким фільмом "Прекрасна епоха".

Майже 100 фільмів з сорока країн світу, 11 світових прем'єр та 9 статуеток "Золотий Дюк" за найкращі фільми - таким буде кінофестиваль, який пройде в Одесі вже вдесяте.

Чим ще здивує ОМКФ, що варто побачити і не пропустити, дізнавалась ВВС News Україна.

Де в Одесі зустріти зірок

Двічі володарка престижної кінопремії "Сезар", легендарна актриса, яку називають іконою французького кіно, Катрін Деньов стане почесною гостею Одеського кінофестивалю.

Зірка відомих "Шербурзьких парасольок" в Одесі отримає нагороду - статуетку "Золотий Дюк" за внесок у кіномистецтво і представить міні-ретроспективу трьох своїх фільмів.

До ретроспективи Катрін Деньов увійдуть такі фільми: культовий психологічний трилер "Створіння", "Віслюча шкура" та "Прощання з ніччю" - найновіша робота Катрін Деньов.

Копирайт изображения Tony Barson Getty Images

Зірка серіалу "Усі жінки - відьми" і фільму "Крик", одна з персон року журналу Time Роуз Макгоуен також стане гостею кінофестивалю в Одесі.

Актриса, яка активно пропагує ідеї гендерної рівності та фемінізму, однією з перших в Голлівуді відкрито заявила про сексуальні домагання і стала однією з засновниць руху #MeToo.

Копирайт изображения Laurent Viteur Getty Images

Побачити актрису в Одесі можна буде 13 липня під час показу її короткометражного фільму "Дон" та творчої зустрічі у фестивальному центрі "Родіна".

Шоу Троїцького на Потьомкінських сходах

Масштабні openair кінопокази, під час яких візитівка Одеси - Потьомкінські сходи - перетворюються на трибуну для глядачів, стали вже традицією Одеського кінофестивалю.

Цього року на легендарних сходах відбудеться дві великі події.

19 липня засновник міжнародного фестивалю "Гогольфест", гуртів ДахаБраха та Dakh Daughters Влад Троїцький проведе тут перформанс-оперу "Сходи до...".

Копирайт изображения oiff.com.ua Image caption Кадр з одного з перфомансів Влада Троїцького піл час Гогольфесту

Як обіцяє Троїцький, музичний медіаперформанс покаже публіці новий погляд на оперне мистецтво, де опера об'єднається з сучасною електронною музикою.

""Сходи до..." - до нових можливостей, нових горизонтів, нових перспектив, до нових сходів на життєвому шляху.

"Створення фільму - це створення нових світів. Світів, що відкривають нам відчуття сьогодення і водночас - мрії про завтра", - розповідає про постановку "Сходи до..." Влад Троїцький.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В основі фільму "Козаки" повість Льва Толстого про терських козаків

13 липня на Потьомкінських сходах покажуть культовий фільм "Козаки" 1928 року - американський погляд на історію України у супроводі симфонічного оркестру.

Канські прем'єри

Під час Одеського кінофестивалю відбудеться прем'єра найбільш найобговорюваної стрічки останнього Каннського кінофестивалю - трилер південнокорейського режисера Пон Джун Хо "Паразити".

Фльм отримав "Золоту пальмову гілку" в Каннах, довгі овації глядачів та найвищу оцінку в рейтингу кінопреси від журналу Screen Daily. Чи будуть так довго йому аплодувати в Одесі?

Копирайт изображения oiff.com.ua Image caption Кадр з фільму "Паразити"

Також під час Одеського кінофестивалю відбудеться прем'єра фільму "Додому", який представляв Україну в Каннах. Це - історія про трагедію кримськотатарської родини від режисера Нарімана Алієва, хоча нічого і не виграла в Каннах, проте, отримала там дуже теплі відгуки.

Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!