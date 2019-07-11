11 липня виповнилося 160 років відтоді як дзвін Біг-Бен у Лондоні почав відбивати час щогодини. Вперше це сталося 11 липня 1859 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вид на будівлю парламенту та Біг-Бен з Парламентської площі, близько 1897 року

Біг-Беном часто називають Вежу Єлизавети, хоча цю неофіційну назву спочатку мав Великий дзвін - один з п'яти, які є частиною великого годинника. Згодом так почали неформально називати і сам годинник, і вежу.

Вежа є найвищою частиною Вестмінстерського палацу, в якому засідають обидві палати британського парламенту - Палата громад і Палата лордів.

Раніше її називали просто годинниковою вежею, але у 2012 році їй дали назву Вежа Єлизавети, на честь 60-річчя правління королеви Єлизавети ІІ.

З 2017 року Біг-Бен зачинено на реставрацію, що має завершитися у 2021 році. Відтоді дзвін Біг-Бену не лунає.

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Копирайт изображения UK Parliament / Mark Duffy

Під час реставрації дзвін не чіпали, а от годинник розібрали, зокрема 11 тонн його механізму.

"Великий годинник і його дзвін стали улюбленими представниками нашої демократії, і роботи з реставрації, які зараз проходять, забезпечать їхню роботу на довгі роки вперед", - розповів доглядач годинника Стів Джаггс.

За точність годинника відповідають старі монети, які розміщені на маятнику. За допомогою їхньої ваги маятник змушують рухатися трохи швидше або трохи повільніше.

Копирайт изображения UK Parliament / Jessica Taylor

Робітники реставрують циферблат годинника. Його чавунну раму чистять і перефарбовують.

Копирайт изображения UK Parliament / Jessica Taylor

324 фрагменти скла на кожному циферблаті замінюють на інші, виготовлені вручну і схожі на оригінал.

Копирайт изображения UK Parliament / Jessica Taylor

Копирайт изображения UK Parliament / Jessica Taylor

Дизайн годинника визначили на конкурсі у 1846 році, на якому переміг Едмунд Бекетт Денісон.

Годинникар Едвард Джон Дент помер до завершення робіт. Його названий син завершив годинник у 1854 році. У 1859-му його встановили на вежі.

Вважається, що дзвін назвали на честь сера Бенджаміна Холла, який керував роботами над годинником у середині XIX сторіччя.

Копирайт изображения UK Parliament / Jessica Taylor

Каменярі ремонтують 700 кам'яних фрагментів, серед яких є статуї-ґаргульї, ангели, міфічні створіння та написи.

Копирайт изображения UK Parliament / Jessica Taylor

Для реконструкції використовують вапняк з Донкастера, що у графстві Йоркшир, що нагадує оригінальний камінь.

Копирайт изображения UK Parliament / Mark Duffy

Чавунний дах вежі, що складається з 3433 фрагментів, зняли, відремонтували і замінили.

Декоративні елементи вручну покривають позолотою, як наприклад вирізьблені елементи навколо циферблату.

Копирайт изображения UK Parliament / JessicaTaylor

Копирайт изображения UK Parliament / Mark Duffy

Копирайт изображения UK Parliament / Mark Duffy

Під час ремонту даху знайшли часову капсулу, яку там розмістили у 1950-х під час робіт з реконструкції після влучення бомби.

Копирайт изображения UK Parliament / Jessica Taylor

"Знахідка цієї капсули стала видатним моментом у роботі над проєктом", - сказав головний архітектор Адам Ватробскі.

"Це подарувало нам справжнє відчуття історії і зв'язку з тими, хто працював над збереженням цієї прекрасної пам'ятки до нас", - розповів він.

Сучасна команда проєкту реставрації також розмістила свою капсулу для наступних поколінь на вершині вежі.

До неї увійшли:

імена всіх майстрів та експертів, які працюють над реставрацією;

послання майбутньому поколінню від учнів школи лондонського району Левішем;

копія порядку денного Палати громад.

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