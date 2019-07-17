Річниця трагедії МН17: коли, як і хто судитиме підозрюваних

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За п'ять років з часу збиття над Донбасом Boeing-777 рейсу MH17 і загибелі 298 людей міжнародні слідчі вже назвали перших обвинувачених, а навесні наступного року розпочнеться судовий процес над підозрюваними.

17 липня 2014 року у районі підконтрольного бойовикам "ДНР" міста Торез був збитий літак рейсу MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура. Загинули всі 298 людей, які були на борту. Більшість з них були громадянами Нідерландів.

За цей час спільна слідча група (JIT) у складі представників Нідерландів, України, Бельгії, Австралії та Малайзії провели ґрунтовне розслідування та пред'явили обвинувачення першим чотирьом підозрюваним.

У травні минулого року JIT оприлюднила офіційний висновок про те, що "Бук", з якого збили Boeing-777, належав курській 53-й бригаді протиповітряної оборони Збройних сил Росії.

Після цього "Бук" повернули на територію Російської Федерації з однією відсутньою ракетою.

Повідомлялось, що слідчі мають список з кількох десятків людей, яких підозрюють у тому, що саме вони були причетними до транспортування "Буку" з Росії на Донбас та запуску ракети.

Наразі офіційне обвинувачення оголосили щодо чотирьох людей - трьох громадян Росії, а також одного громадянина України, який воював у складі бойовиків "ДНР".

Троє з них, за версією слідства, наразі перебувають в Росії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Представники Спільної слідчої групи назвали підозрюваних, яких судитимуть у Нідерландах

Четвертий, українець, за даними слідства, перебуває на тимчасово непідконтрольній уряду території України.

Усіх чотирьох оголошено в міжнародний розшук. Це:

Ігор Гіркін (Стрєлков) - колишній "міністр оборони" так званої "ДНР"

Сергій Дубинський, відставний офіцер ГРУ армії Росії

Олег Пулатов, підполковник запасу повітряно-десантних військ армії Росії

Леонід Харченко, громадянин України, командир розвідувального підрозділу "ГРУ" так званої "ДНР"

Хто і як судитиме

Міжнародна слідча група та країни, які до неї входять, відмовились від ідеї створення міжнародного трибуналу під егідою ООН для розслідування цієї трагедії.

Адже Росія в 2015 році заветувала таку пропозицію в Радбезі ООН.

Тому п'ять країн домовились, що справу будуть розглядати у Нідерландах відповідно до місцевого кримінального законодавства. Всі учасники висловили повну довіру до судової системи країни.

Позицію обвинувачення представлятиме прокуратура Нідерландів. Громадян цієї країни було найбільше у збитому літаку (193 людини).

Через те, що конституції Росії та України не дозволяють видавати своїх громадян третім країнам, прокуратура Нідерландів не буде просити про екстрадицію підозрюваних.

Для того, щоб належним чином організувати процес у Нідерландах і передати з України усі матеріали слідства, країни навіть уклали спеціальну угоду.

7 липня у Таллінні міністр безпеки і юстиції Нідерландів Стеф Блок та міністр юстиції України Павло Петренко підписали угоду про правову співпрацю щодо катастрофи малайзійського лайнера МН17.

Майже одразу її ратифікували парламенти обох країн.

Копирайт изображения BELLINGCAT Image caption Одне з фото "Бука" вже на території України (непідконтрольній уряду) у липні 2014 року

Угода передбачає, що суд встановлюватиме відповідальність не тільки за загибель громадян Нідерландів, а й інших країн.

В угоді також є низка інших положень, зокрема і можливість заслуховування свідчень підозрюваних українців за допомогою відеозв'язку.

Судовий процес над обвинуваченими у збитті рейсу MH17 має розпочатись вже 9 березня 2020 року в окружному суді Гааги.

Перші слухання можуть тривати до 13 березня.

Друга сесія судового слухання запланована на 23-27 березня 2020 року.

Прокуратура Нідерландів вказує, що ці дві початкові сесії судового розгляду не включатимуть суттєвих деталей кримінальної справи.

Росія послідовно заперечує свою причетність до катастрофи із малайзійським літаком.

Водночас члени слідчої групи заявили, що Росія відмовлялася співпрацювати з ними.

Хто підозрювані?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ігор Гіркін є досить публічною фігурою в Росії

Ігор Гіркін (Стрєлков)

Ігор Стрєлков (справжнє прізвище Гіркін) — один з найвідоміших лідерів проросійських сепаратистів на сході України. Відомо, що до цього він брав участь у бойових діях в Чечні, Придністров'ї та Боснії.

Стрєлков став відомим після того, як очолюваний ним загін у квітні 2014 року захопив Слов'янськ Донецької області.

До цього він багато років працював у структурах ФСБ Росії, потім співпрацював з православним олігархом Костянтином Малофєєвим, якого називали одним з головних спонсорів "російської весни" в березні 2014 року й брав участь в анексії Криму. Вперше в Україні засвітився ще під час Євромайдану, приїхавши з делегацією РПЦ, яка привезла мощі у "Києво-Печерську лавру".

Залишити "республіку" та піти у відставку його змусили 14 серпня 2014 року, після чого він повернувся до Москви, де в наступні роки очолював рух "Новоросія".

У момент катастрофи Boeing рейсу МН-17 Стрєлков очолював "Міноборони" так званої "ДНР", а значить, на думку слідства, всі бойовики, причетні до запуску ракети з "Бука", були його підлеглими.

Згідно з даними аудіоперехоплень СБУ, наступного дня після катастрофи авіалайнера Стрєлков обговорював телефоном повернення "Бука" на територію Росії.

Сергій Дубинський, позивний "Хмурий"

Копирайт изображения EPA Image caption Уламок ракети, яка, за версією слідчої групи, збила Boeing-777, що летів над Донбасом

Саме Дубинський, як вважають розслідувачі, був ключовою фігурою в організації транспортування "Бука" з Донецька в селище Сніжне. Звідти, імовірно, запустили ракету, яка знищила Boeing 777.

Ім'я Дубинського у зв'язку з розслідуванням катастрофи рейса MH17 згадується не вперше. Воно неодноразово фігурувало в доповідях групи розслідувачів Bellingсat.

У російській пресі Дубинський довго фігурував як "генерал Сергій Миколайович Петровський". Він також відомий під позивним "Хмурий" - це прізвисько він використовував довгі роки, в тому числі як нік на форумах.

Його справжня особистість та прізвище стали відомі після зламу електронної пошти Ігоря Гіркіна-Стрєлкова у травні 2014 року.

Згідно з даними численних розслідувань та інтерв'ю самого Дубинського, військову кар'єру він почав у вісімдесяті роки. Під час війни в Афганістані молодий офіцер очолив розвідувальну роту мотострілецького полку, який базувався в Кабулі.

У 1990-х він брав участь у війні в Чечні, де імовірно познайомився з Ігорем Стрєлковим. Згодом служив у 22-й бригаді спецназу ГРУ.

Військове звання Дубинського невідоме. На форумах в соцмережах він публікував знімки в формі полковника. Але в 2014 році в інтерв'ю ЗМІ представлявся вже як генерал-майор. Хто присвоїв йому це звання - невідомо.

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Дубинський деякий час жив в Ростовській області. У квітні 2014 року нібито вийшов у відставку і відправився служити в "ДНР".

Розслідувачі вважають, що говорити про зв'язок Дубинського з катастрофою можна, в першу чергу, на підставі телефонних розмов, перехоплених СБУ.

Вранці 17 липня 2014 року, в день аварії, Дубинський обговорював телефоном з іншими бойовиками, що "Бук" з екіпажем прибув до Донецька. Тоді ж він доручив відправити у бік Сніжного установку з колоною танків бригади "Схід".

На записах, опублікованих СБУ, чоловік з позивним "Хмурий" пояснював і мету перекидання. За його словами, установка була потрібна для захисту ополченців, дислокованих на лінії фронту на південь від Сніжного.

Сам "Хмурий" теж вирушив у зону бойових дій. Вдень 17 липня він розповів у телефонній розмові, що перебуває в Маринівці - селі на південь від Сніжного: "Довбають "Градом" постійно, тільки зараз перепочинок. Літак ось теж зараз бахнули,"сушку". У нас же" Бук-М ", отримали ми".

У той момент, стверджують автори доповіді Bellingсat, Дубинський ще не розумів, що замість українського штурмовика помилково був збитий пасажирський лайнер.

Незабаром після подій липня 2014 року Дубинський був змушений залишити схід України через конфлікт з іншими так званими лідерами "ДНР". Зараз він живе в Ростовській області.

Раніше Російська служба Бі-бі-сі електронною поштою (адреса фігурувала в розслідуванні Bellingcat та інших джерелах) зв'язалася з людиною, яка в публікації фігурувала під прізвиськом "Хмурий". Він назвав висновки Bellingcat "сумішшю відірваних фактів та брехні" і "спробою натягнути сову на глобус".

Олег Пулатов, позивний "Гюрза"

Копирайт изображения KVOKU.RU Image caption Ця та кілька інших фото Олега Пулатова були опубліковані на сайті Київського вищого загальнокомандного училища, яке він закінчив. Розслідувачі вважають, що саме він перебував поруч з "Буком" в момент пуску ракети по малазійському Boeing-777

Ім'я відставного офіцера повітряно-десантних військ у зв'язку з трагедією "Боїнга" згадують вперше.

У 1990 році він закінчив Київське вище загальновійськове командне училище.

Згідно з даними з відкритих джерел, Пулатов воював у Чечні, має два ордени Мужності та медаль "За відвагу".

За даними російської інформаційної бази "СПАРК", Олег Пулатов у 2000-ті роки був командиром воїнської частини 85954 - це 54-й окремий десантно-штурмовий батальйон, що базувався в Ульяновську.

За рішенням Ульяновського гарнізонного військового суду, Пулатов був достроково звільнений зі служби за станом здоров'я у 2008 році.

За даними розслідувачів Bellingcat, Пулатов прибув до Донбасу навесні 2014 року. Трохи пізніше він очолив 2-й відділ "ГРУ ДНР" (спецназ і військова розвідка).

Радіоперехоплення СБУ свідчать, що саме людина з позивним "Гюрза" і голосом, схожим на голос Пулатова, супроводжував "Бук" від міста Сніжне, перебував поруч з комплексом у момент пуску ракет по "Боїнгу" MH17, а потім виїжджав на місце катастрофи.

За версією Bellingcat, саме Пулатов знайшов і передав керівництву так званої "ДНР" бортові самописці збитого "Боїнга".

Леонід Харченко, позивний "Кріт"

Копирайт изображения ICORPUS.RU Image caption У 2015 році Леонід Харченко дав інтерв'ю донецькому ЗМІ, назвавши себе начальником другого відділу "ГРУ ДНР"

Харченко є громадянином України, уродженцем Донбасу.

Як вважають розслідувачі, влітку 2014 року він командував різними підрозділами розвідки "ГРУ ДНР", був підлеглим Пулатова і Дубинського.

Судячи з записів телефонних розмов СБУ, 17 липня 2014 року людина з позивним "Кріт" підказувала іншому прибічнику "ДНР" дорогу до місця прибуття "Бука".

Можливо, він також координував транспортування "Буку" з Донецька до місця пуску і наступну евакуацію комплексу назад до Росії.

У квітні 2015 року Харченко став командиром другого відділу "ГРУ ДНР" (після Пулатова). Що було з "Кротом" після 2015 року - невідомо.

За однією з версій, він переїхав в Росію, оселився в Ростовській області і незабаром після цього був убитий.

При цьому генпрокурор України заявив, що Харченко перебуває на непідконтрольній території України.

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