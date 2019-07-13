Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Співачка Андієн розмістила в Instagram фото себе, чоловіка і дитини зі скотчем на губах

Індонезійська співачка Андієн шокувала прихильників, розмістивши в Instagram фотографії себе, свого чоловіка і дворічного сина з клейкою стрічкою на губах.

Під фото вона пояснила, що вже три місяці дотримується методу Бутейка - особливої системи дихальних вправ.

Метод Бутейко придумав у 1950-х роках український медик і науковець Костянтин Бутейко.

Ця методика передбачає намагання дихати лише носом. Саме тому співачка і заклеює собі рота.

Як стверджує Андієн, завдяки методу Бутейка вона стала краще спати, в неї не пересихає горло і більше немає поганого запаху з рота.

"Кумедно, якщо замислитися. Ми вчимося багатьом речам, які ми не робимо, але не вчимо нічого про те, що ми робимо постійно - про дихання", - написала співачка.

Думки лікарів щодо цієї методики різняться.

Що таке метод Бутейка?

Костянтин Бутейко народився на Чернігівщині у 1923 році. Випробування своєї методики він проводив у Києві та в Москві.

На думку вченого, певні дихальні захворювання, як от астма, пов'язані з тим, яким чином дихає людина. Науковець вважав, що якщо навчити пацієнтів дихати правильно, за допомогою носа, то їхні респіраторні проблеми зникнуть.

Ця практика і досі залишається популярною у світі сімдесят років потому.

Прихильники методу Бутейка схвально відгукуються про користь від дихальних вправ і заклеюють собі рота на ніч.

Популярна думка, що ця методика допомагає впоратися з низкою проблем - від діабету до хронічної втоми, депресії і синдрому порушення активності та уваги. Але, мабуть, найбільше цю методику хвалять за боротьбу з апное уві сні.

Апное уві сні - це коли людина тимчасово припиняє дихати під час сну, оскільки її дихальні шляхи блокуються повністю або частково. В результаті людина погано спить, що призводить до втоми, депресії та інших захворювань.

З цієї ж причини люди хроплять - неприємний звук виникає, коли дихання намагається потрапити до трахеї або вийти з неї.

Патрік Макк'юн, засновник Міжнародної клініки Бутейка, розповів BBC, що "дихання ротом є великим фактором для виникнення обструктивного апное уві сні", оскільки таким чином може западати язик, який закриває дихальні шляхи. За словами фахівця, заклеювання роту може цьому запобігти.

"Просто закрити рота недостатньо"

Лікарі з таким твердженням не погоджуються, стверджуючи, що це дуже спрощене розуміння проблеми.

"Я розумію, чому бажано дихати носом, але більшість людей не відкривають рота, якщо в них немає проблем з носовим диханням", - розповіла BBC Кетлін Яремчук, старший хірург-отоларинголог і спеціаліст зі сну в Детройті.

Той, хто страждає на апное уві сні, не вилікується, "просто закривши рота", додає лікарка.

Вона пояснює: "Пристрої, які використовуються для цього, влаштовані так, щоб висунути нижню щелепу вперед і відкрити дихальні шляхи, що і допомагає у випадку апное уві сні".

Професор Нірмаль Кумар, отоларинголог і президент Британської медичної організації отоларингології, погоджується з цим. Він розповів BBC, що "немає переконливих доказів у медичній літературі на підтримку цього методу [Бутейка].

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щоб вилікувати апное уві сні, треба "не просто закрити рота", а застосувати пристрої, які допомагають висунути щелепу вперед, кажуть лікарі

Лікар каже, що дихальні вправи, за методом Бутейка або інші, загалом можуть покращити стан пацієнтів з астмою та іншими проблемами дихальної системи, тож саме тому, можливо, люди і вірять, що це допомагає.

Але дихальні вправи "в будь-якому разі є частиною стандартних рекомендацій та лікування", які призначають лікарі.

Який ризик?

Окрім того факту, що це може бути не надто ефективним, обидва лікарі попереджають, що заклеювання рота собі - чи вашій дитині - може бути небезпечним.

"Якщо вам стане погано і у вас виникне блювота, ви не зможете цього зробити", - попереджає пані Яремчук. У найгіршому випадку таким чином можна задихнутися.

Пан Макк'юн особливо застерігає проти заклеювання рота маленьким дітям. Він каже, що бачив фотографії співачки і її малюка і наголошує, що таке практики методики Бутейка "зовсім не рекомендують".

"Для маленьких дітей, найраніше, коли можна заклеювати рота - це, мабуть, у віці п'яти років, але ми не наклеюємо клейку стрічку прямо їм на губи", - каже пан Макк'юн.

Професор Кумар додає, що для дітей може бути важче дихати носом, оскільки вони часто хворіють.

Він каже, що заклеювати рота дворічній дитині - це "останнє, що ми б комусь порадили, оскільки є значний ризик смерті в колисці".

Якщо у випадку надзвичайної ситуації більшість дорослих зазвичай можуть прокинутися і відірвати клейку стрічку, діти цього зробити не можуть, пояснює фахівець.

У випадку хропіння або інших проблем дихання лікарі радять звернутися до медиків за фаховим лікуванням.

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