"Злізла з наркотиків - підсіла на біг". Навіщо люди бігають супермарафони

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Шість учасників супермарафонів розповідають, чим їх приваблює біг на супердовгі дистанції. Відповідають найрізноманітніші люди, від жінки, яка буквально втекла від наркотичної залежності, і молодого підприємця, який знайшов в бігу гармонію, до тих, хто хотів подолати наслідки травми та гендерний бар'єр.

Біг на супермарафонські дистанції набув популярності у всьому світі. Газета Guardian опублікувала звіт одного зі своїх передплатників, який цікавиться статистикою марафонів, згідно з яким число супермарафонів у всьому світі зросло за останні 12 років на 1000%.

Маршрути супермарафонів прокладені від Південної Африки, де проходить марафон "Камарад" довжиною у 87 кілометрів, до пустелі Сахари: дистанція супермарафону "Шаблі Султана" складає зовсім приголомшливі 254 кілометри. Бігуни в Британії в червні пробігли 111-кілометровий марафон, маршрут якого проходить уздовж знаменитої стіни або валу Адріана. Марафон так і називається - "Стіна".

У середовищі самих марафонців вважають, що така популярність бігу на надмарафонські дистанції стала прикметою XXI століття: учасники забігів розміщують в соцмережах звіти про перемоги і підштовхують друзів і знайомих наслідувати їх приклад.

"Супермарафон як засіб медитації" - Міранда з Лондона, 29 років

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Супермарафон для мене - це найбільш розслаблююча подія у світі. Уявіть собі 16 годин на свіжому повітрі, коли нічого не потрібно робити, лише переставляти ноги. Не потрібно поспішати, як на звичайному марафоні, тут справа не в часі, а в самій дистанції. Коли когось обганяєш, тобі навіть аплодують. Можна годинами бігти пліч-о-пліч з одними і тими ж людьми і при цьому не обмовитися з ними ні словом. Це просто дзен-відчуття (мінус фізичний біль, зрозуміло).

Після приблизно години бігу відчуваєш, як свідомість приходить у порядок, а потім починаєш зісковзувати в стан медитації. І потім відчуваєш такий спокій! У тебе просто сил немає на те, щоб сердитися з якогось приводу. Коли я біжу, я щаслива спокійна людина.

"Бігаю, щоб повернути контроль" - Марта з Манчестера, 25 років

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Під час мого першого супермарафону в Непалі на мене напала абсолютно незнайома людина. Мені дуже не хотілося закінчувати дистанцію, але це був забіг на згадку про мою подругу дитинства, яка за кілька років до цього наклала на себе руки. І я добігла до фінішу. Відтоді мені здається, що моє тіло хоче перешкодити мені бігати.

Варто мені вийти за двері, коли я вирушаю на пробіжку, як моє тіло ніби сковує лід. Коли це сталося в перший раз, я була з собакою. У мене в руках був повідець, я була в спортивному костюмі, але не могла зрушити ані на сантиметр. Відтоді це відбувалося кілька разів. У перший раз, мені здається, я простояла так години дві, поки собака не стрибнула і не вивела мене зі ступору.

Тепер біг для мене - це частина відновлювальної процедури, разом з терапією. Після того нападу я вирішила, що біг буде моїм порятунком, я бігаю, щоб набратися сил, знову тримати ситуацію під контролем. Поки що я ще не готова до наступного супермарафону, але мій час прийде.

"Дозволяє відволіктися від турбот і побути наодинці з собою" - Джефф з Лондона, 29 років

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Біг дозволяє забути на певний час про зовнішній світ. Я інтроверт, і мені потрібен час, щоб зібратися з думками і впоратися з тим, що підкидає життя.

Під час пробіжки думки прояснюються, їх хід ніщо не перериває, я можу все обдумати, мені простіше бути рішучим і справлятися з емоціями. Для мене як підприємця все це дуже важливо. Найкращі ділові рішення приходили до мене саме під час бігу.

Мені заважають нові технології. Так, соцмережі дозволяють вам 24 години на добу перебувати на зв'язку з іншими людьми. Але це занадто. Коли я бігаю, я по-справжньому можу перебувати з собою наодинці, цей вільний простір мені просто необхідний.

"Я кинула роботу, щоб зайнятися вивченням супермарафонів" - Бетан з Лондона, 33 роки

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Я почала бігати на довгі дистанції шість років тому, щоб пережити важке розставання. І біг мені допоміг зрозуміти, чого я дійсно хочу від життя. Я кинула роботу фінансиста, аби зайнятися вивченням гендерних стереотипів в бігу. Для досліджень мені самій потрібно бігати, і мені це страшенно подобається!

Під час довгих забігів ніколи не знаєш, що може статися, треба розуміти, що не все під твоїм контролем, в житті мені не завжди це вдається. І все ж мої особисті справи зараз йдуть набагато краще: в жовтні я виходжу заміж.

У березні я взяла участь у дуже важкій естафеті Speed ​​Project довжиною 360 миль (579 км) від Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса. Непросто іншим пояснити відчуття від такої дистанції, але про себе я зрозуміла наступне: я дуже витривала. Буває, що тобі дуже важко і часом навіть нудно, ти тупцюєш на одному місці, але буває, що відчуваєш себе відмінно і летиш як на крилах.

"Біг дає відчуття рівності" - Зейнаб з Кабула, 24 роки

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У дитинстві у мене не було звички бігати, в консервативному афганському суспільстві такої звички немає. Я почала бігати кілька років тому, коли помітила, що мої сусідки по кімнаті вранці через день виходять на пробіжку.

Якось вранці я запитала у сусідок, чи можна вийти з ними на пробіжку, і без зупинки пробігла 10 кілометрів. Тоді я вперше відчула свободу бігу на відкритому повітрі. Мої подруги були дуже здивовані, що я не відстаю від них.

Тоді вони і розповіли мені, що готуються до супермарафону довжиною 250 миль (402 км) у Шрі-Ланці. Тоді я подумала: ось це круто - дві афганські дівчини збираються брати участь в міжнародному змаганні. Тепер же я і про себе можу таке сказати.

Коли я біжу, я відчуваю, що різниці в правах між жінками і чоловіками в Афганістані немає. Я хочу, щоб наші чоловіки зрозуміли: спорт не має бути табу для жінок, ми можемо бігати марафони не гірше чоловіків. Я хочу зламати стереотипи, що склалися. Ми з моєю партнеркою по бігу тренувалися навіть вечорами під час Рамадану.

"Злізла з наркотиків - підсіла на біг" - Катра з Каліфорнії, 54 роки

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У 27 років мене заарештували, і на добу я потрапила за ґрати. Це був найстрашніший досвід в моєму житті, я так перелякалася, що вирішила покінчити з минулим.

Ще в коледжі я зв'язалася з поганою компанією, з вечірок ми не вилазили. Я стала зустрічатися з хлопцем, який брав метамфетамін, потихеньку і я до нього звикла. У підсумку нас обох заарештували. Мені призначили піврічну реабілітаційну програму, кожен день я зобов'язана була ходити на збори "Анонімних наркоманів". Після шести місяців мені вдалося побороти залежність.

Ось уже 25 років я не торкаюся до наркотиків. Бігати я почала, щоб знайти щось на заміну. Якось на очі мені потрапило оголошення з пропозицією приєднатися до марафону. Я подумала, чому б і ні, і відразу пробігла 10 кілометрів. А вже через три місяці у мене був перший повноцінний марафон. Незабаром за ним почалися супермарафони.

Я бігаю по 100, 200 і 300 миль (160, 320, 480 кілометрів). Після таких забігів кажеш собі: "вау!", Ти чогось досягла, це справжній кайф. У світі не більше десятка людей, хто пробіг сотню миль (160 км) більше ста разів, і я - одна з них. Тому можна сказати, що тепер у мене інша залежність - біг.