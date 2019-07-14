Устриці, чилі чи шоколад? Що треба їсти для покращення сексуального життя

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Якби були докази того, що якість конкретні продукти можуть поліпшити ваше лібідо, потенцію або сексуальне задоволення, то їх, ймовірно, моментально б усі розпродали.

Збалансоване харчування, активний спосіб життя і хороше психічне здоров'я можуть покращити ваше сексуальне життя. Але чи дійсно окремі продукти є природними афродизіаками?

Інгредієнти, які сприяють виробленню ендорфінів, що викликають відчуття щастя, містять поживні речовини, які пов'язані зі здоровим статевим потягом, або просто асоціюються з багатством і успіхом. Часто говорять про те, що вони покращують лібідо.

Погляньмо на історію та наукові факти, що лежать в основі цих теорій, і з'ясуємо, чи можуть якісь із цих продуктів реально покращити ваше сексуальне життя.

Чи дійсно допомагають устриці?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ідея про те, що устриці є афродизіаком, може бути пов'язана з морським походженням Афродіти, грецької богині любові

Кажуть, що Казанова - мабуть, найвідоміший коханець в історії - їв 50 устриць на сніданок.

Однак перевіреного зв'язку між устрицями та підвищеним сексуальним потягом не існує. Тож звідки взялися ці чутки?

За легендою, грецька богиня любові Афродіта народилася з морської піни - і тому морепродукти стали вважатися афродизіаком.

Але для любителів устриць таки є хороші новини: ці молюски містять дуже багато цинку - важливого елементу для вироблення тестостерону.

Дослідження показали, що цинк може допомогти в лікуванні чоловічого безпліддя і підвищити якість сперми.

Інші хороші джерела цинку - молюски, червоне м'ясо, насіння (наприклад, гарбузове, конопляне і кунжутне), горіхи (такі як кеш'ю і мигдаль), бобові (нут і квасоля), молоко і сир.

Чи може чорний шоколад зробити вас кращим коханцем?

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Дослідники кажуть, що коли ви їсте шоколад, то ваші відчуття можуть бути схожими на закоханість - адже він містить фенілетиламін (PEA).

Фенілетиламін - що виробляється у перші місяці стосунків - ініціює вивільнення гормону дофаміну, який дарує відчуття ейфорії, та стимулює центр задоволення у мозку.

Водночас, фенілетиламін у шоколаді присутній у дуже невеликій кількості, і є сумніви щодо того, чи зберігається його активність після того, як ви цей шоколад з'їсте.

Какао також містить амінокислоту триптофан, яка, як кажуть, посилює кровотік і рівень серотоніну (ще одного "гормону щастя").

То коли ж почали говорити про зв'язок між шоколадом і сексом? Ймовірно, десь у 16 ​​столітті.

Ернан Кортес - іспанський конкістадор 16-го століття, який керував експедицією до імперії майя і ацтеків і захопив більшу частину сучасної Мексики під владу королівства Кастилії.

Його також вважають першим європейцем, який зустрівся із шоколадом. Він написав своєму королю, що спостерігав, як майя пили какао-суміш, що "посилює захисті сили організму і бореться з втомою".

Але кастильці могли приписати шоколаду медичні переваги, про які майя і не чули, і, безумовно, немає доказів, які б підтверджували, що він є афродизіаком.

А джерелами триптофану також є лосось, яйця, птиця, шпинат, насіння, горіхи та соєві продукти.

Чи додасть чилі "перчику" до вашого сексуального життя?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перець чилі прискорює обмін речовин і пульс

Гострий перець містить капсаїцин, який, як свідчать дослідження, може викликати вивільнення ендорфінів (так, ще один гормон радості).

Він також прискорює метаболізм і підвищує температуру тіла і частоту серцевих скорочень - те, що ми відчуваємо під час сексу.

Але завжди пам'ятайте, щоб після приготування страв із чилі треба обов'язково мити руки!

Алкоголь: допомагає чи заважає?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Алкоголь може зробити вас менш сором'язливим, але будьте обережні, щоб не перестаратись

Алкоголь може посилювати бажання, послаблюючи стримуючі фактори, але, як казав нетверезий Макбет, він "провокує бажання, але позбавляє можливості його виконання".

Велика кількість алкоголю послаблює чутливість як у чоловіків, так і у жінок, і з часом може зменшити ваш статевий потяг або, у тяжких випадках, навіть викликати імпотенцію.

Крім того, якщо від вас тхне алкоголем - навряд чи це когось збудить!

Як зменшити ризик еректильної дисфункції?

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За даними досліджень, вживання харчових продуктів, багатих певними флавоноїдами - сполуками, отриманими з рослин, - може знизити ризик еректильної дисфункції (ЕД).

Одне з досліджень показало, що флавоноїд антоціанін (міститься у чорниці), а також інші, що містяться у цитрусових, можуть допомогти запобігти ЕД.

Споживання великої кількості фруктів загалом пов'язують із зниженням ризику розвитку ЕД на 14%, а у поєднанні зі споживанням фруктів, багатих на флавоноїди, і виконанням фізичних вправ може знизити цей ризик на 21%.

Тож мерщій у магазин за фруктами!

Деякі дослідження показують, що ефективною для запобігання ЕД і збереження статевої функції може бути середземноморська дієта, оскільки її ключовими елементами є цільнозернові, фрукти, овочі, бобові, горіхи (мигдаль і волоські горіхи) і оливкова олія.

Інші джерела антоціану - вишні, ожина, чорна смородину, журавлина, малина, виноград, баклажани і червона капуста.

Коротко про афродизіаки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Морепродукти стали вважати афродизіаками завдяки Афродіті

Афродизіаки можна розподілити на три категорії: ті, які працюють на лібідо, потенцію і сексуальне задоволення.

Наукових підтверджень, що вони справді працюють для людей, немає - через те, що таку ефективність важко виміряти.

Насправді, єдиним афродизіаком, який доведено працює, є ... запах дозрілих і гнилих фруктів. Та діє він лише на самців плодових мух.

Доктор Крихман, фахівець із сексуального здоров'я, каже, що на його думку люди їдять афродизіаки просто тому, що вони вважають, що вони працюватимуть, і припускає, що якщо щось працює для вас, то чи має значення, чому саме?

Багато так званих афродизіаків є здоровою їжею, але бажано уникати рослинних екстрактів і речовин, щодо безпечності яких бракує даних, а також будь-чого, що називають "чудодійними засобами".

Також варто пам'ятати, що знижений статевий потяг може бути симптомом якогось захворювання - тож завжди варто проконсультуватися з лікарем.

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