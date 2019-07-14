Як червоний дракон опинився на прапорі Уельсу?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Валлійський прапор часто можна побачити в англомовних країнах під час відзначення Дня святого Давида - покровителя Уельсу

Чому емблемою Уельсу є червоний дракон (валлійською І-Драйг Гох - Y Ddraig Goch)?

В англомовних країнах 1 березня за звичай під прапорами з зображенням червоного дракона проводяться паради та спортивні заходи на честь Дня Святого Давида - покровителя Уельсу.

Але чи знаєте ви, звідки походить цей прапор?

Відповідь не є однозначною.

Грем Бартрам з Інституту прапорів зазначає: "Валлійський прапор, який ми знаємо сьогодні - великий червоний дракон на білому та зеленому тлі - з'явився лише в 1959 році".

Водночас він додає, що червоний дракон, як емблема, використовувався з часів правління Кадваладра, короля кельтської держави Гвінед на півночі Уельсу у 655-682 роках.

Дослідниця Маред Ллівелін, яка написала дослідження про походження червоного дракона в Абериствитському університеті, вважає, що емблема має більш давню історію. Вона нагадує, що римляни у Британії прикрашали свої списи перед битвами бронзовими чи шовковими драконами.

"Римляни використовували дракона як емблеми війни, і вважається, що у них був військовий прапор під назвою "летучий дракон", який був шматком тканини на довгій жердині і видавав шиплячий звук, коли вітер дув крізь нього, і здалеку нагадував дракона", сказала вона.

У V-X століттях популярність зображень драконів по всій Британії зросла, і вони перетворилися з більш змієподібних створінь в істоту, що часто зображувалася з чотирма лапами і крилами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Футболіст Гарет Бейл з прапором Уельсу

За словами пані Ллівелін, слова "дракон" та "дрейк" з'явилися в ранніх валлійських текстах з VI-го століття.

В легенді XII-го століття про Мерліна, два сплячих дракони - один червоний, один білий - прокидаються і починають битися, представляючи символ боротьби між валлійцями (червоними) і англійцями (білими).

Захоплення міфічними істотами було надзвичайним. Коли принц Уельський Овайн Гліндур, що очолив повстання проти англійців, напав на побудований англійським королем замок Карнаврон в 1401 році, він підняв прапор із зображенням золотого дракона.

Пан Бартрам нагадує, що білий дракон використовувався як поетичний символ англосаксів, а золотий дракон був символом англосаксонського королівства Вессекс, що існувало у V-X століттях.

Однак, червоний дракон займав панівне становище, про це писали багато валлійських поетів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У битві при Босворті 1485 року Генрі Тюдор під прапором з червоним драконом здобув перемогу і англійську корону

Пані Ллівелін додає: "У порівнянні з іншими країнами, валлійці мали позитивне ставлення до дракона протягом століть, коли героїв хвалили за те, що вони схожі на дракона".

Втім саме англійська королівська династія Тюдорів закріпила місце червоного дракона в історії.

У завершальній для війни Червоної та Білої троянд битві при Босворті у 1485 році Генріх Тюдор, майбутній король Генріх VII, розмістив червоного дракона на своєму біло-зеленому прапорі.

Це була його спроба довести, що він був нащадком Кадваладра, короля валлійської держави Гвінед та останнім з королів кельтського народу бритів. Спочатку його прапором був червоний дракон.

Image caption Так флаг Уельсу з написом "Червоний дракон дає поштовх" виглядав у 1953-1959 роках

Зайнявши завдяки Генріху Тюдору своє місце в історії, у 1807 році червоного дракона затвердили як символ Уельсу.

Символ цей використали для створення першого офіційного прапора Уельсу у 1953 році, для коронації королеви Єлизавети II.

На ньому маленького червоного дракона, оточили колом з валлійських слів Y Ddraig goch ddyry cychwyn ("червоний дракон дає поштовх").

Проте в 1958 році валлійський Gorsedd ("спілка бардів" у складі поетів, письменників та художників, які зробили видатний внесок у валлійську мову), висловила бажання, щоб прапор з червоним драконом був визнаний національним прапором Уельсу. Тому дизайн був змінений в 1959 році до поточного прапора.