У Парижі відзначають День взяття Бастилії - фотогалерея

Копирайт изображения LUDOVIC MARIN/Getty Images

У Парижі 14 липня традиційно відзначаєють День Бастилії. 14 липня 1789 роки її штурмом почалася Велика французька революція.

Перед парадом перед присутніми літав на джетпак професійний пілот Френкі Запата, який володіє компанією, що виробляє такі апарати.

Копирайт изображения AFP

У центрі міста на площі Шамп-Елізе пройшов військовий парад, який відкрив президент Еммануель Макрон.

Копирайт изображения AFP

Копирайт изображения PHILIPPE LOPEZ/Getty Images

У параді взяли участь понад чотири тисячі військовослужбовців.

Копирайт изображения AFP

Копирайт изображения LUDOVIC MARIN/Getty Images

Прихильники руху "жовтих жилетів", які зібралися на площі, засвистали президента.

Копирайт изображения AFP

Копирайт изображения LIONEL BONAVENTURE/Getty Images

Цього року в своїй промові президент звернувся до запрошених європейських лідерів із закликом до зміцнення військового співробітництва в межах Європейського союзу.

Копирайт изображения AFP

Копирайт изображения AFP

На параді були присутні Ангела Меркель, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і новий президент Європейської ради Шарль Мішель.

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Aurelien Meunier/Getty Images

У 2017 році почесним гостем на Дні Бастилії в Парижі був новообраний президент Дональд Трамп, проте з того часу відносини Франції зі США сильно охолонули.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!

***