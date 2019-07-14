У Парижі відзначають День взяття Бастилії - фотогалерея
У Парижі 14 липня традиційно відзначаєють День Бастилії. 14 липня 1789 роки її штурмом почалася Велика французька революція.
Перед парадом перед присутніми літав на джетпак професійний пілот Френкі Запата, який володіє компанією, що виробляє такі апарати.
У центрі міста на площі Шамп-Елізе пройшов військовий парад, який відкрив президент Еммануель Макрон.
У параді взяли участь понад чотири тисячі військовослужбовців.
Прихильники руху "жовтих жилетів", які зібралися на площі, засвистали президента.
Цього року в своїй промові президент звернувся до запрошених європейських лідерів із закликом до зміцнення військового співробітництва в межах Європейського союзу.
На параді були присутні Ангела Меркель, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і новий президент Європейської ради Шарль Мішель.
У 2017 році почесним гостем на Дні Бастилії в Парижі був новообраний президент Дональд Трамп, проте з того часу відносини Франції зі США сильно охолонули.
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