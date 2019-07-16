Хабарі й дельфіни: що зміниться в Одеській затоці після рішення Зеленського

Копирайт изображения facebook.com.president.gov.ua Image caption Володимир Зеленський сказав, що за два місяці мораторію на перевірки ніхто не постраждає, бо море і так брудне. Але він все одно купався.

Вимога президента Володимира Зеленського припинити на два місяці перевірку іноземних суден на дотримання екологічних норм у морських портах спричинила ажіотаж навколо теми - чи безпечно буде купатися у Чорному морі.

Володимир Зеленський заявив, що скасування екологічних перевірок - це крок для подолання корупційних схем у морських портах і у діяльності Державної екологічної інспекції України.

Голова уряду Володимир Гройсман каже, що вже найближчої середи, 17 липня, ця проблема розглядатиметься на засіданні Кабінету Міністрів.

То чи варто відпочивальникам плавати у Чорному морі і що криється за розпорядженням Володимира Зеленського?

Воно і так брудне?

Розпорядження зупинити екологічні перевірки іноземних суден з'явилося під час наради в Одесі, що була присвячена перспективі розвитку морських портів.

"У нас є два місяці, я думаю, ніхто не постраждає за ці два місяці", - сказав Зеленський у відповідь на протести представників Державної екологічної інспекції, які заявляли, що така заборона дорого коштуватиме Чорному морю.

На слова президента, що за два місяці ніхто не постраждає, хтось із учасників наради сказав: "Окрім дельфінів і екології моря".

Ця репліка роздратувала Володимира Зеленського: "Якби воно було прозоре зараз, якби в Одесі можна було плавати, і ви б зараз підняли це питання, я б вам повірив, поки не вірю".

У соціальних мережах почали ширитися гнівні коментарі про те, що тепер у море кораблі зливатимуть усе, що тільки можна.

"Годівниця корупціонерів"

Проти припинення перевірок суден висловився також міністр екології Остап Семерак.

Він визнає, що корупційна складова у діяльності екологічних інспекторів є, але запевняє, що кожен такий випадок розслідують правоохоронці.

"Покривати хабарників не буду ніколи. Але! Я категорично не підтримую ідею відмовитися від екологічних перевірок у портах, щоб зменшити тиск на бізнес. Бо це - не тиск, а виконання закону. Недоброчесні "бізнесмени" не хочуть перевірок, бо знають, що користуються старими суднами і не дотримуються санітарних вимог. Як результат - нафтові плями на пляжах Одеси і зелене море", - написав міністр у Facebook.

Водночас Євген Дикий, морський біолог, який у 2015-2018 роках був заступником директора українського наукового центру екології моря в Одесі, вважає, що "Зеленському хтось дав розумну пораду".

Експерт переконаний, що екологічні перевірки у морських портах - це найбільша годівниця для корупціонерів.

"Суть корупції полягає у тому, що за екологічний висновок іноземні судновласники вимушено мають платити хабарі. Стандартна такса - три-п'ять тисяч доларів. Якщо без хабаря, то судна довго простоюють у порту, а кожна доба простою - це десятки, а іноді й сотні тисяч доларів для судновласника. Насправді ж в Україні не вистачає лабораторій, тому у більшості випадків це не перевірки, а імітація", - каже Євген Дикий у коментарі ВВС News Україна.

Експерт твердить, що заборона стосуватиметься передусім перевірки вод ізольованого баласту - це вода, що набирається у баластні танки корабля для його врівноваження.

Євген Дикий каже, що в інших країнах цю воду не перевіряють, просто існує заборона її зливати в портових акваторіях. Якщо ж судно порушує ці правила, платить величезні штрафи.

"Україна пішла іншим шляхом - запровадила нормативи на те, якою має бути ця вода. Кому це потрібно, якщо зливати все одно заборонено? Таке враження, що виключно екоінспекторам", - каже пан Дикий.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption У червні цього року Чорне море в Одесі виглядало так

У Європейській бізнес-асоціації, яка також неодноразово порушувала тему корупції у морських портах, нагадували, що вимоги щодо вод ізольованого баласту інспектори висувають всупереч постанові Кабінету Міністрів, якою така перевірка була скасована.

Шок та імідж держави

Минулого року тепер вже колишній глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов звертався до уряду із закликом негайно вжити заходів до Державної екоінспекції.

"До мене постійно звертаються представники бізнесу, як локального, так і міжнародного, які працюють у наших портах та вкладають інвестиції у регіон зі схожими скаргами на безпрецедентні дії Державної екоінспекції. Вони розповідають про перевірки із численними порушеннями, які проводяться за відсутності закріпленого на нормативному рівні механізму. Коли я почав із цим детально розбиратися, у мене був шок!" - визнавав тодішній губернатор області.

"На вимогу інспекції регулярно відбувається затримання морських суден у пунктах пропуску через державний кордон. Це - колосальні матеріальні збитки. Через це ми втрачаємо імідж регіону, який є транспортним хабом України на міжнародній арені. Уявіть, ми - єдина країна Європи, при "заході" у яку судновласники вимушені закладати додаткові кошти у бюджет, по 3-5 тисяч доларів, для проходження так званого "екологічного контролю", - заявляв голова Одеської ОДА у липні минулого року.

Однак представники Держекоінспекції категорично не згодні з такими звинуваченнями.

"Ми перевіряємо не судна, а джерело забруднення... Сюди закордонні судна приїжджають митися. Тут повністю не дотримуються екологічні норми. Тому що ми перетворили країну в уже навіть країну не третього, а четвертого світу", - заявляв перший заступник начальника Держекоінспекції Кримсько-Чорноморського округу Дмитро Крючков на нараді за участі президента Зеленського. .

Копирайт изображения UNIAN

"Ця нафтова пляма, яка йде зараз уже на Стамбул, від якої дельфіни вмирають, це зробила екоінспекція чи представники тих компаній, які практично продали країну і екологію?" - наголошував він.

То що робити відпочивальникам?

Морський біолог Євген Дикий переконаний, що якщо рішення про заборону перевірок буде ухвалене остаточно (а це є прерогативою Кабінету Міністрів), то це радикально не змінить ситуацію у тих морських зонах, де розташовані пляжі.

"Для відпочивальників нічого не зміниться. Вони ж не купаються в акваторіях морських портів. Важливіше було б, щоб Держекоінспекція зайнялася стічними водами. В Одесі і в інших морських містах вони скидаються або майже неочищеними, або зовсім не очищеними в море", - твердить експерт.

Водночас одеський еколог Владислав Балинський зауважує: зараз не можна робити однозначних висновків стосовно того, що відбуватиметься у найближчі два місяці.

"Побоювання, звісно, є. Якщо припустити, що кожне судно у порту зливатиме у море все, що завгодно, то це вкрай небезпечно. Але ж ми не можемо однозначно звинувачувати іноземних судновласників у тому, що після запровадження мораторію на екологічні перевірки вони почнуть скидати бруд у море. Контроль за ними все одно має бути, робота портів не буде зупинена", - сказав Владислав Балинський у коментарі ВВС News Україна.

Дослідження українських й іноземних фахівців неодноразово підтверджували, що Чорне море - одне із найбрудніших у світі, і причина не тільки у діяльності судновласників. Тому Володимир Зеленський, кажучи про те, що за два місяці "ніхто не постраждає", до певної міри має рацію.

Однак президент чи представники його команди поки що не розповіли, що відбуватиметься впродовж цих двох місяців після встановлення мораторію і як контролюватимуть викиди в море.

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