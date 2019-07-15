Мешкаєте поблизу метро? Ваш будинок можна опалювати з-під землі

Копирайт изображения AFP Image caption Підземні тунелі метро можуть стати джерелом відновлювальної енергії

Спустіться влітку в лондонське метро, ​​і ви опинитеся в парильні. Здавалося б, чим глибше під землею, тим прохолодніше має бути навколо, але підземні тунелі працюють за іншим принципом.

У різних підземках світу з вентиляцією ситуація відрізняється, подекуди на платформах буває навіть холодно, але в тунелях завжди збирається тепло, що генерується поїздами, натовпами пасажирів і електронікою. Дослідники з Федеральної політехнічної школи Лозанни знайшли застосування цим потокам гарячого повітря.

Вони розробили геотермальну систему рекуперації тепла, яку теоретично можна використовувати для обігріву або охолодження тисяч будинків, розташованих поблизу метро.

Вчені і раніше розуміли, що в тунелях метро генерується енергія, яку потенційно можна використовувати, але лише швейцарським вченим вдалося точно розрахувати коефіцієнт конвективного теплообміну окремих тунелів.

Завдяки цьому знанню можна розробити системи, здатні збирати енергію під землею і виводити її на поверхню для використання в побутових цілях.

Ця технологія схожа на принцип роботи холодильника.

У стінки тунелю вбудовують пластикові труби, наповнені теплоносієм (наприклад, звичайною водою). Холодна рідина прокачується по трубах, нагрівається теплом тунелю і виходить на поверхню, де потрапляє в систему опалення будівель.

Влітку теплоносій може виступати в ролі холодагента, і після його проходження через випарник система буде працювати на охолодження.

Дешево, ефективнота довговічно

Image caption В Ісландії вже багато років активно використовують геотермальну енергію вулканів в побутових цілях

Швейцарські дослідники говорять, що подібні системи дешево коштують, їх легко встановити, і служити вони можуть до 100 років. Ось тільки теплові насоси потрібно міняти частіше - кожні 25 років.

Щоб підрахувати всі переваги свого відкриття, вчені встановили експериментальну систему на одній з нових та ще не відкритих ліній метро в Лозанні.

"Тести показали, що з 60 тисяч квадратних метрів тунелів можна зібрати енергію, достатню для опалення 1500 квартир площею 80 квадратних метрів", - розповідає керівник дослідження Марго Пельт'є.

За її словами, перехід від газового опалення на пропонований її групою метод скоротить викиди вуглекислих газів в місті на два мільйони тонн на рік.

Геотермальні системи для рекуперації енергії вже використовуються в інших країнах. Шведська компанія Climeon, наприклад, створила геотермальну електростанцію.

В Ісландії вже давно використовують енергію численних вулканів для обігріву будинків. У 2015 році 85% житла в країні опалювалося саме таким способом.

У низці доповідей ООН неодноразово попереджала, що до 2030 року кліматичні зміни на планеті можуть позначитися на житті сотень тисяч людей. На різних кліматичних самітах політики і вчені закликають оперативно шукати джерела відновлюваної енергії.

Геотермальна енергія - природна, як у вулканічній Ісландії, або побічна, як у випадку з метро - може стати важливим елементом в боротьбі зі зміною клімату.

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