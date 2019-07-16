Перший концерт Led Zeppelin у фото

  • 16 липня 2019

Фотограф Йорген Ейнджел зняв на плівку перший концерт легендарного британського рок-гурту Led Zeppelin, який відбувся 7 вересня 1968 року.

The band New Yardbirds performing in Copenhagen in 1968 Копирайт изображения Jorgen Angel

Ці фотографії увійшли до нової книги, в якій представлені як відомі фотографії з концерту, так і ті, що раніше не публікувалися.

The band New Yardbirds performing in Copenhagen in 1968 Копирайт изображения Jorgen Angel
The band New Yardbirds performing in Copenhagen in 1968 Копирайт изображения Jorgen Angel
The band New Yardbirds performing in Copenhagen in 1968 Копирайт изображения Jorgen Angel

У цьому ж виданні надруковані фотографії групи на інших концертах, які представлені нижче.

Led Zeppelin performing Копирайт изображения Jorgen Angel
Led Zeppelin performing Копирайт изображения Jorgen Angel

Коли молоді музиканти виступали в молодіжному клубі школи у Данії в рамках свого скандинавського туру, група ще називалася New Yardbirds. Пізніше вона отримала популярність як Led Zeppelin, і її склад залишався незмінним аж до розпаду групи:

  • вокаліст Роберт Плант
  • гітарист Джиммі Пейдж
  • бас-гітарист і клавішник Джон Пол Джонс
  • ударник Джон Бонем
Led Zeppelin performing Копирайт изображения Jorgen Angel

Раніше Джиммі Пейдж виступав в групі Yardbirds, де сміливо експериментував: наприклад, грав зі смичком на своїй гітарі Fender Telecaster. У групі виступали й інші музиканти, що згодом отримали всесвітню популярність, такі як Ерік Клептон.

Led Zeppelin performing Копирайт изображения Jorgen Angel
The band New Yardbirds performing in Copenhagen in 1968 Копирайт изображения Jorgen Angel

Ейнджел був штатним фотографом в клубі Gladsaxe Teen Club, популярному музичному закладі в передмісті Копенгагена.

Led Zeppelin performing Копирайт изображения Jorgen Angel
Led Zeppelin performing Копирайт изображения Jorgen Angel

"Я розраховував знову почути Yardbirds, але коли я приїхав, то побачив написаний від руки постер: The New Yardbirds. Я зрозумів, що тут щось не те", - згадує Ейнджел.

"Уявіть собі, що ви купили квитки на концерт Beatles, а замість цього потрапили на The New Beatles", - додає він.

Лише один з музикантів оригінальної групи залишився в новому складі, а троє були абсолютно новими хлопцями.

"Однак як тільки New Yardbirds вийшли на сцену і почали грати, я був приємно здивований їх енергетикою. Я був настільки вражений, що витратив на них півтора рулону плівки - а це було дорого для школяра", - розповідає фотограф.

Пізніше Led Zeppelin стала однією з найвідоміших рок-груп в світі і записала такі хіти, як Stairway to Heaven і Whole Lotta Love.

Led Zeppelin performing Копирайт изображения Jorgen Angel

З 1966-го по 1983 рік Ейнджел фотографував багатьох легендарних музикантів, зокрема, гурти Abba, Queen і Девіда Боуї.

Led Zeppelin performing Копирайт изображения Jorgen Angel
Led Zeppelin performing Копирайт изображения Jorgen Angel
Led Zeppelin performing Копирайт изображения Jorgen Angel

Led Zeppelin: Данія 1968 - 1970 роки. Фотографії опубліковані виданням Flying V Books.

Новини на цю ж тему