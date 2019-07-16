Перший концерт Led Zeppelin у фото

Фотограф Йорген Ейнджел зняв на плівку перший концерт легендарного британського рок-гурту Led Zeppelin, який відбувся 7 вересня 1968 року.

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Ці фотографії увійшли до нової книги, в якій представлені як відомі фотографії з концерту, так і ті, що раніше не публікувалися.

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Копирайт изображения Jorgen Angel

Копирайт изображения Jorgen Angel

У цьому ж виданні надруковані фотографії групи на інших концертах, які представлені нижче.

Копирайт изображения Jorgen Angel

Копирайт изображения Jorgen Angel

Коли молоді музиканти виступали в молодіжному клубі школи у Данії в рамках свого скандинавського туру, група ще називалася New Yardbirds. Пізніше вона отримала популярність як Led Zeppelin, і її склад залишався незмінним аж до розпаду групи:

вокаліст Роберт Плант

гітарист Джиммі Пейдж

бас-гітарист і клавішник Джон Пол Джонс

ударник Джон Бонем

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Раніше Джиммі Пейдж виступав в групі Yardbirds, де сміливо експериментував: наприклад, грав зі смичком на своїй гітарі Fender Telecaster. У групі виступали й інші музиканти, що згодом отримали всесвітню популярність, такі як Ерік Клептон.

Копирайт изображения Jorgen Angel

Копирайт изображения Jorgen Angel

Ейнджел був штатним фотографом в клубі Gladsaxe Teen Club, популярному музичному закладі в передмісті Копенгагена.

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Копирайт изображения Jorgen Angel

"Я розраховував знову почути Yardbirds, але коли я приїхав, то побачив написаний від руки постер: The New Yardbirds. Я зрозумів, що тут щось не те", - згадує Ейнджел.

"Уявіть собі, що ви купили квитки на концерт Beatles, а замість цього потрапили на The New Beatles", - додає він.

Лише один з музикантів оригінальної групи залишився в новому складі, а троє були абсолютно новими хлопцями.

"Однак як тільки New Yardbirds вийшли на сцену і почали грати, я був приємно здивований їх енергетикою. Я був настільки вражений, що витратив на них півтора рулону плівки - а це було дорого для школяра", - розповідає фотограф.

Пізніше Led Zeppelin стала однією з найвідоміших рок-груп в світі і записала такі хіти, як Stairway to Heaven і Whole Lotta Love.

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З 1966-го по 1983 рік Ейнджел фотографував багатьох легендарних музикантів, зокрема, гурти Abba, Queen і Девіда Боуї.

Копирайт изображения Jorgen Angel

Копирайт изображения Jorgen Angel

Копирайт изображения Jorgen Angel

Led Zeppelin: Данія 1968 - 1970 роки. Фотографії опубліковані виданням Flying V Books.