Перший концерт Led Zeppelin у фото
Фотограф Йорген Ейнджел зняв на плівку перший концерт легендарного британського рок-гурту Led Zeppelin, який відбувся 7 вересня 1968 року.
Ці фотографії увійшли до нової книги, в якій представлені як відомі фотографії з концерту, так і ті, що раніше не публікувалися.
У цьому ж виданні надруковані фотографії групи на інших концертах, які представлені нижче.
Коли молоді музиканти виступали в молодіжному клубі школи у Данії в рамках свого скандинавського туру, група ще називалася New Yardbirds. Пізніше вона отримала популярність як Led Zeppelin, і її склад залишався незмінним аж до розпаду групи:
- вокаліст Роберт Плант
- гітарист Джиммі Пейдж
- бас-гітарист і клавішник Джон Пол Джонс
- ударник Джон Бонем
Раніше Джиммі Пейдж виступав в групі Yardbirds, де сміливо експериментував: наприклад, грав зі смичком на своїй гітарі Fender Telecaster. У групі виступали й інші музиканти, що згодом отримали всесвітню популярність, такі як Ерік Клептон.
Ейнджел був штатним фотографом в клубі Gladsaxe Teen Club, популярному музичному закладі в передмісті Копенгагена.
"Я розраховував знову почути Yardbirds, але коли я приїхав, то побачив написаний від руки постер: The New Yardbirds. Я зрозумів, що тут щось не те", - згадує Ейнджел.
"Уявіть собі, що ви купили квитки на концерт Beatles, а замість цього потрапили на The New Beatles", - додає він.
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Лише один з музикантів оригінальної групи залишився в новому складі, а троє були абсолютно новими хлопцями.
"Однак як тільки New Yardbirds вийшли на сцену і почали грати, я був приємно здивований їх енергетикою. Я був настільки вражений, що витратив на них півтора рулону плівки - а це було дорого для школяра", - розповідає фотограф.
Пізніше Led Zeppelin стала однією з найвідоміших рок-груп в світі і записала такі хіти, як Stairway to Heaven і Whole Lotta Love.
З 1966-го по 1983 рік Ейнджел фотографував багатьох легендарних музикантів, зокрема, гурти Abba, Queen і Девіда Боуї.
Led Zeppelin: Данія 1968 - 1970 роки. Фотографії опубліковані виданням Flying V Books.