Соняхи і пам'ять: як зараз виглядає місце падіння і меморіал MH17

У липні в Україні завжди цвітуть соняшники. У поле соняшників на Донбасі п'ять років тому впав літак MH17.

Що відбувається зараз на місці авіакатстрофи, в якій загинуло 298 людей, як виглядає меморіал пам'яті жертв MH17 у Нідерландах, розповідає ВВС News Україна.

Копирайт изображения BULENT KILIC /AFP/Getty Images Image caption Село Грабове, Донбас. Місце падіння літака рейсу MH17. Фото за серпень 2014 року

Випалена земля, покручений метал і крісла, розкидані сумки та іграшки, понівечені тіла людей.

Такими були околиці сіл Грабове та Розсипне на Донеччині після 17 липня 2014 року. В цей день тут збили літак "Малазійських авіаліній", що летів з Амстердаму до Куала-Лумпура.

Копирайт изображения BULENT KILIC AFP/Getty Images Image caption Місцеві мешканці розповідали, що уламки літака і тіла людей падали на будинки і городи. Фото за серпень 2014 року.

Останки людей знаходили і за рік після катастрофи. Їх вивозили з Донбасу до Нідерландів потягами і літаками.

Копирайт изображения REUTERS/Maxim Zmeyev Image caption Фото від 21 липня 2014 року

За п'ять років після трагедії всі уламки вивезли, міжнародні слідчі оприлюднили кілька звітів про причини катастрофи, були названі імена перших обвинувачених.

За висновками слідчих, літак збили рактеною системою "Бук", що належала російській армії. Місце падіння і досі перебуває під контролем проросійських бойовиків.

Росія відкидає як свою причетність до цієї трагедії, так і присутність своєї регулярної армії на Донбасі.

Копирайт изображения Reuters Image caption Пам'ятний знак на місці падіння боїнга MH17 поблизу села Грабове, яке контролюють сепаратисти. Червень 2019 року .

Влада так званої "ДНР" облаштувала своє місце пам'яті поблизу села Грабове, мешканці якого стали свідками падіння літака.

Тут встановили пам'ятний знак з табличкою про "невинних жертв громадянської війни".

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Сюди місцеві мешканці несуть іграшки й квіти, а представники "ДНР" проводять свої поминальні церемонії. Тут червона табличка на електроопорі закликає перехожих зупинитись і помолитись.

Копирайт изображения Reuters Image caption Так виглядають околиці села Грабове зараз. Фото за червень 2019 року.

Копирайт изображения ALEKSEY FILIPPOV /AFP/Getty Images Image caption У липні 2015 року біля пам'ятного знаку в Грабовому провели ось таку траурну церемонію

Ханс де Борст, який втратив у авікатастрофі доньку, розповідав ВВС, що колись, коли вщухне конфлікт, сподівається поїхати до України:

"Одного разу я хочу туди приїхати, пройтися соняшниковими полями, побачити, де сталося це масове вбивство. Я хочу поговорити з жителями околиць і подякувати їм, бо вони, жителі маленьких навколишніх сіл, допомагали збирати тіла загиблих".

Копирайт изображения EPA/EVERT ELZINGA Image caption Меморіал пам'яті жертв авіакатастрофи MH17 у Нідерландах. 15 липня 2019 року.

Поки ж родичі можуть відвідувати інше соняшникове поле, яке посадили на території Національного монументу пам'яті жертв МН17 поблизу Амстердама. Меморіал відкрили у липні 2017 року.

Крім соняшників тут ростуть і дерева, які садили родичі загиблих. Рівно 298 дерев - біля кожного є ім'я.

Копирайт изображения REMKO DE WAAL AFP Image caption Церемонія пам'яті, липень 2017 року

"Ми хочемо створити місце, де кожен зможе згадувати про цих людей. Кожна жертва буде метафорично жити у цих меморіальних деревах", - розповідали засновники меморіалу.

Копирайт изображения monumentmh17.nl

Копирайт изображения monumentmh17.nl Image caption Коли дерева виростуть, вони сформують у полі траурну стрічку, оточену соняхами. Таким проект меморіалу задумав його автор Роберт де Конінг. Фото проекту з сайту monumentmh17.nl

За меморіалом MH17 доглядають волонтери і рідні загиблих. Вони висаджують і поливають квіти, пересаджують дерева, якщо ті хворіють.

Копирайт изображения EPA/EVERT ELZINGA Image caption Викарбовані імена загиблих пасажирів. Серед них було 80 дітей.

17 липня тут відбудеться закрита церемонія пам'яті. Рідні зачитають вголос імена загиблих рейсу MH17 і принесуть сюди соняхи.

Копирайт изображения EVERT ELZINGA Image caption Монумент MH17. 15 липня 2019 року

Копирайт изображения EPA/MARCO DE SWART Image caption До Нідерландів привезли насіння соняшників з українського поля, де впав літак рейсу MH17. Тепер ці квіти висаджують в країні на згадку про загиблих у цій трагедії. Фото з міста Хілверсум, 15 липня 2019 року

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