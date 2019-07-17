Соняхи і пам'ять: як зараз виглядає місце падіння і меморіал MH17
У липні в Україні завжди цвітуть соняшники. У поле соняшників на Донбасі п'ять років тому впав літак MH17.
Що відбувається зараз на місці авіакатстрофи, в якій загинуло 298 людей, як виглядає меморіал пам'яті жертв MH17 у Нідерландах, розповідає ВВС News Україна.
Випалена земля, покручений метал і крісла, розкидані сумки та іграшки, понівечені тіла людей.
Такими були околиці сіл Грабове та Розсипне на Донеччині після 17 липня 2014 року. В цей день тут збили літак "Малазійських авіаліній", що летів з Амстердаму до Куала-Лумпура.
Останки людей знаходили і за рік після катастрофи. Їх вивозили з Донбасу до Нідерландів потягами і літаками.
За п'ять років після трагедії всі уламки вивезли, міжнародні слідчі оприлюднили кілька звітів про причини катастрофи, були названі імена перших обвинувачених.
За висновками слідчих, літак збили рактеною системою "Бук", що належала російській армії. Місце падіння і досі перебуває під контролем проросійських бойовиків.
Росія відкидає як свою причетність до цієї трагедії, так і присутність своєї регулярної армії на Донбасі.
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Влада так званої "ДНР" облаштувала своє місце пам'яті поблизу села Грабове, мешканці якого стали свідками падіння літака.
Тут встановили пам'ятний знак з табличкою про "невинних жертв громадянської війни".
Сюди місцеві мешканці несуть іграшки й квіти, а представники "ДНР" проводять свої поминальні церемонії. Тут червона табличка на електроопорі закликає перехожих зупинитись і помолитись.
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Ханс де Борст, який втратив у авікатастрофі доньку, розповідав ВВС, що колись, коли вщухне конфлікт, сподівається поїхати до України:
"Одного разу я хочу туди приїхати, пройтися соняшниковими полями, побачити, де сталося це масове вбивство. Я хочу поговорити з жителями околиць і подякувати їм, бо вони, жителі маленьких навколишніх сіл, допомагали збирати тіла загиблих".
Поки ж родичі можуть відвідувати інше соняшникове поле, яке посадили на території Національного монументу пам'яті жертв МН17 поблизу Амстердама. Меморіал відкрили у липні 2017 року.
Крім соняшників тут ростуть і дерева, які садили родичі загиблих. Рівно 298 дерев - біля кожного є ім'я.
"Ми хочемо створити місце, де кожен зможе згадувати про цих людей. Кожна жертва буде метафорично жити у цих меморіальних деревах", - розповідали засновники меморіалу.
За меморіалом MH17 доглядають волонтери і рідні загиблих. Вони висаджують і поливають квіти, пересаджують дерева, якщо ті хворіють.
17 липня тут відбудеться закрита церемонія пам'яті. Рідні зачитають вголос імена загиблих рейсу MH17 і принесуть сюди соняхи.
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