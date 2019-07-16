FaceApp: чи небезпечний популярний додаток, що "зістарює" обличчя?

Копирайт изображения FaceApp Image caption Додаток FaceApp може показати, як виглядатиме ваше обличчя в молодшому і старшому віці

У соцмережах набирає популярності мобільний додаток FaceApp, який може "зістарювати" фотографії. Таким чином користувачі можуть уявити, як виглядатимуть у літньому віці.

Це - нова функція додатку, створеного у 2017 році.

Раніше FaceApp давав можливість "приміряти" різні стилі зачіски та колір волосся або уявити, як може виглядати користувач, якби був протилежної статі.

Додаток, який працює на базі нейромереж, розробила російська компанія Wireless Lab. Її очільник, росіянин Ярослав Гончаров, раніше працював у "Яндексі".

Це викликало стурбованість серед деяких користувачів українського сегмента інтернету, які занепокоїлися про захист своїх персональних даних.

Чи небезпечний додаток FaceApp? BBC News Україна дізнавалася в експертів з цифрової безпеки.

Як працює додаток?

В основі додатку лежить натренована нейромережа, яка "передивилася" мільйони фотографій молодих і старих людей, і зрозуміла що їх відрізняє. Вона навчилася відокремлювати ці ознаки і накладати зморшки та сиве волосся на обличчя людей, пояснює в коментарі BBC News Україна Павло Бєлоусов, експерт Школи цифрової безпеки DSS380 при "Інтерньюз-Україна".

"Це виглядає реалістично, тому дуже популярно, - розповідає фахівець. - Додаток розважає людей, він прикольний. Можна подивитися як виглядатимеш у старості. Таким чином він залучив велику аудиторію - мова йде про мільйони користувачів".

Наразі FaceApp займає перші місця у списку найпопулярніших додатків і в AppStore для користувачів айфонів, і в Google Play для користувачів Android. Лише на Google Play його завантажили понад 50 мільйонів разів.

Яку інформацію збирає FaceApp?

Встановлюючи додаток на свій смартфон, користувач погоджується на умови користувацької угоди FaceApp. І за її умовами додаток отримує більше, ніж просто доступ до ваших фото.

"Якщо ви логінитесь у FaceApp через свій Facebook-профіль - він просить доступ до загальної відкритої інформації з вашого профілю, email-адреси, та всіх фотографій у вашому Facebook (в тому числі, розшарених тільки на друзів, чи тільки для себе)", - розповіла очільниця "Лабораторії цифрової безпеки" Ірина Чулівська.

Якщо ж FaceApp встановлюється як додаток на смартфон - він матиме також доступ до всіх фотографій на вашому смартфоні, в тому числі тих, які ви ніколи не поширювали в інтернеті, пояснила експертка в коментарі BBC News Україна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо ви логінитесь через Facebook, FaceApp отримує доступ до всіх ваших фото в соцмережі, навіть тих, які ви не розміщували у відкритому доступі

"Крім того, у політиці приватності FaceApp йдеться, що вони можуть збирати інформацію про те, якими ще сервісами ви користуєтесь, з якого саме пристрою заходите, які сайти відвідуєте та деяку іншу інформацію з браузера", - каже пані Чулівська.

Як це використовують?

Чи є в такому збиранні даних щось унікальне?

"Насправді нічого такого, чого не збирають більшість інших додатків, той же Facebook, різні месенджери, програми для редагування фото тощо", - каже пані Чулівська.

"Можна сказати ви платите своїми даними за те, щоб користуватись такими програмами. Ці дані використовують, щоб краще вивчати користувачів і пропонувати їм послуги та рекламу, які їм краще підходять", - зазначає експертка.

"Додаток збирає інформацію з пристрою, на якому його використовують. І відповідно він знає по обличчю, хто це за людина, знає її IP-адресу, що в нього за пристрій, які додатки встановлено, тобто формує профіль цього користувача", - розповідає Павло Бєлоусов.

Копирайт изображения FaceApp Image caption Раніше за допомогою додатку можна було "приміряти" іншу зачіску чи колір волосся

Зважаючи на величезну аудиторію, додаток накопичує значний обсяг інформації.

"Це величезна купа даних, які зібрано і структуровано - детально, прискіпливо. На них можуть заробляти, передаючи їх рекламодавцям, або використовувати у своїх цілях", - каже фахівець.

Перевірити, як саме використовують ваші дані, або якось на це вплинути - фактично неможливо, додає пан Бєлоусов.

"У своїй політиці конфіденційності вони пишуть, що FaceApp не гарантує безпеки ваших даних", - зауважує експерт.

Тож, що саме станеться з вашими даними і до кого вони можуть потрапити, відомо лише власникам додатку.

Крім того, немає гарантій і у випадку продажу компанії-розробника додатку. В такому разі дані користувачів, які зібрав додаток, теж можуть передати третій особі.

У чому небезпека?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніхто точно не знає, що станеться з вашими даними і хто може отримати до них доступ, зауважують фахівці з цифрової безпеки

Зважаючи на російське коріння додатку, з ним варто бути обережним, кажуть експерти.

"Додаток FaceApp розроблений російською компанією Wireless Lab. Юридична адреса цієї компанії також російська, тож імовірно, що діють вони в рамках російського законодавства, і їхні спецслужби можуть отримати доступ до даних, які Wireless Lab збирає і зберігає", - пояснює Ірина Чулівська.

"Якщо ви вважаєте, що за вами можуть цілеспрямовано шпигувати російські спецслужби, або ж принципово не хочете відправляти в Росію жодних своїх даних - тоді варто уникати таких сервісів і додатків", - додає експертка.

Вона не рекомендує дивитись на себе у старості президенту, міністру оборони чи голові СБУ.

"Але для більшості користувачів, на мою думку, це не проблема", - додає пані Чулівська.

У разі запиту від російських силових структур, компанія може передавати їм зібрану інформацію, застерігає Павло Бєлоусов. Він каже, що є приклади, коли інформація передається навіть без офіційних запитів.

"На 100% це не можна сказати. Можливо, з цими даними нічого не буде, але я б за замовчанням цьому додатку б не довіряв", - додає фахівець.

Як убезпечитися?

Загальна рекомендація для користувачів - встановлювати лише ті додатки, які вам дійсно потрібні, наголошує пані Чулівська.

"Перегляньте встановлені програми на своєму смартфоні та комп'ютері, а також розширення у браузерах, і все, чим не користуєтесь, чи що не дуже потрібне, - краще видаляйте", - каже експертка.

Якщо вже дуже кортить спробувати FaceApp - зробіть це хоча б не з вашого основного пристрою, радять фахівці Школи цифрової безпеки DSS380.

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