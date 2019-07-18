Участь у позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня беруть понад два десятки політичних партій.

Половина складу українського парламенту буде обрана в одномандатних округах, ще половина - за партійними списками. І якщо спрогнозувати результати виборів в одномандатних округах непросто, то в партійній частині кампанії соцдослідження дозволяють визначити серед всіх 22 політсил найрейтинговіші.

Дані соцопитувань різняться і показують, що прохідний бар'єр можуть подолати від трьох до шести політсил. Але ми розповімо про топ-10 партій-учасниць цих перегонів, їхніх лідерів та програми. Дуже коротко.

Слуга народу

Лідер: Дмитро Разумков

Скільки може отримати: 42-52% голосів виборців

Партія в трьох реченнях:

Попри те, що формальним лідером партії є Дмитро Разумков, ніхто не приховує, що "Слуга народу" - партія Володимира Зеленського. Самому президентові очолювати партію, названу на честь серіалу, в якому Зеленський грав президента України, забороняє Конституція. В "Слузі народу" кажуть, що ідеологією цієї партії є лібертаріанство, а забезпечити реальну участь народу в управлінні державою можна, наприклад, купивши кожній сільській бабусі по смартфону.

Кампанія в трьох реченнях:

"Слуга народу" показує дуже високий результат на хвилі тріумфального успіху Володимира Зеленського на недавніх президентських виборах, а головною інтригою цієї кампанії є те, чи зуміє ця партія сформувати в майбутній Раді однопартійну більшість. Стилістика кампанії "Слуги народу" витримана в зелених тонах агітації кандидата в президенти Зеленського. Серед кандидатів в депутати від "Слуги народу" нема жодного нинішнього або колишнього депутата Верховної Ради.

Перша п'ятірка:

Дмитро Разумков - політконсультант, головна публічна особа команди Зеленського.

Руслан Стефанчук - юрист з КВКшним минулим, називає себе ідеологом "Слуги народу".

Ірина Венедиктова - юристка, в команді Зеленського відповідає за судову реформу.

Давід Арахамія - підприємець-айтішник, глава ради волонтерів при Міністерстві оборони України.

Галина Янченко - депутатка Київради, громадська активістка-антикорупціонерка.

В прохідній частині списку - гендиректор "1+1" Олександр Ткаченко та чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

Програма в 50 словах:

Україна потребує кардинальних змін, але система корупції, брехні та беззаконня не здатна змінюватися. Ми втілимо курс президента Зеленського і перетворимо Україну у вільну, незалежну, успішну Країну Мрій. Скасуємо недоторканність депутатів, будемо нагороджувати громадян за виявлення корупціонерів, запустимо повноцінний суд присяжних, врегулюємо право на володіння зброєю, зробимо можливою ​​легалізацію капіталів.

Слоган кампанії: Зробимо їх знову!

Опозиційна платформа - За життя

Лідер: Юрій Бойко

Скільки може отримати: 10-13% голосів виборців

Партія в трьох реченнях:

Партія "Опозиційна платформа - За життя" сформувалася після розколу "Опозиційного блоку", створеного на руїнах Партії регіонів Віктора Януковича. Є головною проросійською силою в українській політиці. Критикує не лише стару і нову владу, а й "Опозиційний блок", який вважає несправжньою опозицією.

Кампанія в трьох реченнях:

Стилістика кампанії - синьо-білі тони, пам'ятні українському виборцеві ще з часів Партії регіонів Віктора Януковича, а також обіцянки знизити тарифи та відновити мир в Україні. Лідери партії регулярно відвідують Москву і показово зустрічаються там з Дмитром Медведєвим, Олексієм Міллером, депутатами Держдуми. Традиційно більшість виборців цієї політсили проживає в південних та східних регіонах України, проте в них цій партії доводиться конкурувати зі "Слугою народу" Володимира Зеленського.

Перша п'ятірка:

Юрій Бойко - співголова партії ОПЗЖ, віцепрем'єр і міністр палива та енергетики при президентах Леоніді Кучмі і Вікторі Януковичі.

Вадим Рабинович - співголова партії ОПЗЖ, колишній бізнесмен і ведучий ток-шоу "Хто кому Рабинович" і "П'ять питань Вадиму Рабиновичу".

Віктор Медведчук - глава адміністрації президента Леоніда Кучми, кум Володимира Путіна.

Наталія Королевська - депутатка парламенту, колишня міністр праці і соціальної політики при президенті Януковичі.

Сергій Льовочкін - глава адміністрації президента Леоніда Кучми.

Програма в 50 словах:

П'ять років влада систематично порушувала права мільйонів українських громадян. ОПЗЖ припинить політику дискримінації, ксенофобії і радикалізму. Введемо мораторій на створення проблем, які розколюють країну. Референдуми змусять політиків працювати в інтересах народу. Припинимо бойові дії, повернемо громадянам право спілкуватися російською, знизимо тарифи, підвищимо зарплати. Україна стане парламентською республікою і нейтральною державою.

Слоган кампанії: Об'єднані заради миру.

Європейська солідарність

Лідер: Петро Порошенко

Скільки може отримати: близько 8% голосів виборців

Партія в трьох реченнях:

Перед парламентськими виборами партія колишнього президента провела ребрендинг - раніше вона мала назву "Блок Петра Порошенка". Крім того, тут заявили про масштабне кадрове оновлення - в списку "Європейської солідарності" нема найбільш одіозних представників оточення Петра Порошенка. У партії описують свою ідеологію як сплав лібералізму і консерватизму, а також заявляють про рішучість відстоювати завоювання президентства Петра Порошенка.

Кампанія в трьох реченнях:

У штабі "Європейської солідарності" кажуть, що претендують на голоси чверті прозахідних українських виборців, які проголосували в другому турі президентських виборів за Петра Порошенка, проте на ділі за цей сегмент електорату борються відразу кілька політичних сил - в першу чергу, "Голос" Святослава Вакарчука. Партія Порошенка жорстко критикує політику Володимира Зеленського, відкрито заявляючи про його неготовність керувати державою. Через низький рівень популярності Петра Порошенка на білбордах "Європейської солідарності" часто можна побачити обличчя інших членів його команди.

Перша п'ятірка:

Петро Порошенко - колишній президент України.

Андрій Парубій - спікер Верховної Ради України.

Ірина Геращенко - перша віцеспікерка Верховної Ради, колишній парламентер з питань звільнення військовополонених.

Михайло Забродський - генерал армії, командувач десантно-штурмових військ України.

Софія Федина - львівська громадська активістка, викладачка Львівського університету.

Програма в 50 словах:

Президенту Порошенку вдалося неможливе: наша команда зупинила захоплення і розпад України, почалося її відродження. Цей рух не є незворотнім, ми йдемо в парламент захистити європейське майбутнє України. Майбутнє України - в ЄС і НАТО. Будемо боротися з корупцією, створювати робочі місця, підвищувати пенсії і сприяти моді на Україну, відкриваючи її для світу.

Слоган кампанії: Захистимо європейське майбутнє України!

Батьківщина

Лідер: Юлія Тимошенко

Скільки може отримати: 6-7% голосів виборців

Партія в трьох реченнях:

Партія-ветеран української політики: "Батьківщина" була заснована в 1999 році, а її незмінним лідером є Юлія Тимошенко. За останні двадцять років відстоювала і ліберальні, і соціал-демократичні цінності. Має одну з найрозвиненіших мереж регіональних організацій в країні.

Кампанія в трьох реченнях:

Головний двигун кампанії - сама Тимошенко, яка в агітаційних роликах своєї партії з'являється без звичної коси і в сніжно-білому вбранні. "Батьківщина" виступає за створення після виборів "нового професійного уряду", явно натякаючи на те, що лідерка партії могла б його очолити. Втім, Тимошенко обіцяє допомагати владі навіть в разі, якщо "Батьківщину" не візьмуть у коаліцію.

Перша п'ятірка:

Юлія Тимошенко - постійна лідерка "Батьківщини", двічі прем'єр-міністр України.

Сергій Тарута - бізнесмен, ексгубернатор Донецької області.

Валентин Наливайченко - колишній глава Служби безпеки України.

Сергій Соболєв - заступник Юлії Тимошенко в "Батьківщині".

Олена Кондратюк - одна з найближчих соратниць Тимошенко.

Програма в 50 словах:

Великий колектив експертів розробив "Новий курс" - програму швидкого відродження країни. Наше майбутнє - в ЄС, наша безпека - в НАТО. Шлях до миру почнеться з того, що Росія звільнить всіх політв'язнів. Через п'ять років середня зарплата в Україні зрівняється з польською. Ціну на газ і комунальні тарифи знизимо вдвічі.

Слоган кампанії: Треба діяти!

Голос

Лідер: Святослав Вакарчук

Скільки може отримати: 4-9% голосів виборців

Партія в трьох реченнях:

Партія "Голос" була створена рокером Святославом Вакарчуком після президентських виборів. Сам лідер "Голосу" заперечує, що його партія є лідерською, називає її ідеологію "людиноцентризм" і виступає за європейську інтеграцію України. Слабкі місця партії - пізній старт кампанії і практично повна відсутність регіональних структур.

Кампанія в трьох реченнях:

На кожній зустрічі з виборцями Святослав Вакарчук говорить про необхідність кардинальних змін політики і політиків в Україні і вже зараз готовий знаходити ґрунт для спільних дій з Володимиром Зеленським та його "Слугою народу". Однак в питаннях зовнішньої політики "Голос" більш однозначний, ніж команда президента: тут однозначно виступають за західний вектор інтеграції України - цим можна пояснити популярність цієї партії в західних і центральних регіонах країни. "Фішка" кампанії "Голосу" - безкоштовні великі концерти Вакарчука і його "Океану Ельзи" в обласних центрах країни безпосередньо після спілкування з виборцями.

Перша п'ятірка:

Святослав Вакарчук - популярний співак, лідер групи "Океан Ельзи".

Юлія Клименко - колишня заступниця міністра економічного розвитку України.

Кіра Рудик - керівниця IT-компанії Ring Ukraine, в минулому році придбаної Amazon за 1 млрд доларів.

Ярослав Железняк - професійний лобіст, працював в уряді та в комерційному секторі фахівцем зі зв'язків з Верховною Радою.

Олександра Устинова - активістка-антикорупціонерка, спеціалізується на протидії зловживань у сфері охорони здоров'я.

Серед цікавинок списку - екскерівник Transparency International України Ярослав Юрчишин, журналіст "Дзеркала тижня" Сергій Рахманін та шоумен Сергій Притула.

Програма в 50 словах:

Ми хочемо заснувати в Україні реальне правосуддя, корупція буде означати в'язницю. Ми станемо багатшими, але ілюзій у нас нема, олігархи не здадуться без бою. В Україні з'являться культурні традиції, які зцементують націю. Забезпечимо неминучість перемоги у війні за право України на самовизначення, наблизимо повернення Криму, курс на НАТО і ЄС.

Слоган кампанії: Змінимо Раду - змінимо Україну.

Сила і честь

Лідер: Ігор Смешко

Скільки може отримати: 4-5% голосів виборців

Партія в трьох реченнях:

Маловідома до останнього часу партія колишнього глави Служби безпеки України Ігоря Смешка, який на минулих президентських виборах показав несподівано високий результат в 6% голосів виборців. Більшість прохідної частини списку "Сили і честі" - безпартійні, також тут можна знайти чимало силовиків і військових. Свою ідеологію в партії описують так: "Ми - свідомі консервативні демократи".

Кампанія в трьох реченнях:

Кампанія "Сили і честі" тримається на Ігорі Смешку, що експлуатує імідж чесного, непідкупного, компетентного силовика, який стоїть над політичними чварами і здатний гарантувати безпеку для кожного громадянина України. Глава штабу кампанії і головний агітатор - один з найвідоміших українських журналістів Дмитро Гордон. "Сила і честь" розмістила менше зовнішньої і телереклами, ніж усі партії-фаворити кампанії.

Перша п'ятірка:

Ігор Смешко - колишній глава Головного управління розвідки Міноборони і Служби безпеки України.

Олена Сотник - депутатка Ради, юрист, членкиня неформального об'єднання молодих політиків "Єврооптимісти".

Рефат Чубаров - глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Іван Мірошниченко - депутат парламенту, в минулому відомий бізнесмен-аграрій.

Володимир Замана - колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України.

Програма в 50 словах:

Головне завдання держави - гарантувати безпеку кожному громадянину. Зміцнимо унітарний статус і єдність держави. Потрібно забезпечити прийняття всіх необхідних заходів для подолання бідності українців. Забезпечити зближення з НАТО. Розвивати всебічне багаторівневе партнерство з США, сформувати нову концепцію відносин з РФ. БОГ, СВОБОДА, СІМ'Я і УКРАЇНА є найвищими духовними цінностями українського народу.

Слоган кампанії: Ми йдемо перемагати!

Опозиційний блок

Лідер: Євген Мураєв

Скільки може отримати: 2-4% голосів виборців

Партія в трьох реченнях:

"Опозиційний блок" утворився у 2014 році на уламках Партії регіонів шляхом об'єднання кількох груп впливу всередині колишньої партії влади. Проте вже невдовзі між цими групами відбувся розкол, внаслідок якого соратники Віктора Медведчука та олігарха Дмитра Фірташа створили власну партію "Опозиційна платформа - За життя". У "Опозиційному блоці" представлені політики, близькі до олігарха Ріната Ахметова, та мери кількох великих міст Півдня і Сходу, які спочатку планували піти на вибори власним проєктом "Довіряй ділам".

Кампанія в трьох реченнях:

Кампанія будується на всесторонній критиці нинішнього уряду - від політики щодо Донбасу та економіки, до медичної та освітньої реформи. Лідери "Опозиційного блоку" вимагають скасування мовного закону та є палкими прихильниками православної церкви Московського патріархату. Виборчу кампанію в основному проводять у східних та південних областях, намагаючись мобілізувати свій розпорошений електорат, однак явно програють тут своїм колишнім соратникам з "Опозиційної платформи - За життя".

Перша п'ятірка:

Євген Мураєв - депутат Верховної Ради, у 2018 році заявив про участь в президентських виборах, але згодом зняв свою кандидатуру на користь Олександра Вілкула.

Олександр Вілкул - народний депутат, колишній віцепрем'єр в уряді Віктора Януковича.

Геннадій Кернес - український політик, міський голова Харкова з 2010 року.

Геннадій Труханов - політик, міський голова Одеси з 2014 року.

Вадим Бойченко - мер Маріуполя, безпартійний.

Програма в 50 словах:

"Опозиційний блок" протистоїть брехні, лицемірству та бездарності влади. Відновлення прямого пасажирського сполучення з Сімферополем, Донецьком, Москвою. Україні - двопалатний парламент, російській мові - статус офіційної. Скасування антинародних пенсійної, медичної, освітньої реформ. Україна буде позаблоковою і нейтральною. Безкоштовна вища освіта за галузями реального сектору. Кожному пенсіонеру - безкоштовний медичний поліс. Досить воювати - час творити!

Слоган кампанії:Довіряй ділам!

Українська стратегія Гройсмана

Лідер: Володимир Гройсман

Скільки може отримати:2-3% голосів виборців

Партія в трьох реченнях:

Чинний прем'єр-міністр не пішов на вибори разом з Петром Порошенком, який подав кандидатуру Гройсмана на прем'єра у 2016 році. А після президентських виборів оголосив про створення власної політичної сили. "Українська стратегія Гройсмана" об'єднала політиків та членів нинішнього уряду.

Кампанія в трьох реченнях:

Партія Гройсмана під час виборчої кампанії спочатку робила акцент на реформах та досягненнях нинішнього уряду - децентралізації, будівництві доріг, змінах в освіті та медицині. В червні її рейтинг ледь досягав 1%, проте згодом уряд добився зниження ціни на газ, а сам Володимир Гройсман пішов "в атаку" на Петра Порошенка. В результаті рейтинг партії у липні, за даними соцопитувань, почав зростати.

Перша п'ятірка:

Володимир Гройсман - чинний прем'єр-міністр України.

Лілія Гриневич - міністр освіти і науки України, безпартійна.

Олександр Саєнко - міністр Кабінету міністрів, очолює Офіс реформ прем'єр-міністра.

Еміне Джапарова - перша заступниця міністра інформаційної політики.

Євген Нищук - міністр культури, актор театру та кіно.

Програма в 50 словах:

Пріоритет на наступні п'ять років - підвищення якості життя громадян. Стратегічне завдання - розбудова середнього класу. Перехід від моделі "гасіння пожеж" до стратегічного планування розвитку країни. Зростання зарплати, доступні кредити, прозорі правила ведення бізнесу. Ні - свавіллю правоохоронців, так - професійній поліції. Підтримуємо боєздатність армії, повну енергетичну незалежність, отримання плану набуття членства в НАТО.

Слоган кампанії:Розпочали БУДУВАТИ продовжимо!

Радикальна партія Олега Ляшка

Лідер: Олег Ляшко

Скільки може отримати: 2-3% голосів виборців

Партія в трьох реченнях:

Олег Ляшко став лідером Радикальної партії після розриву з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко, яка привела його у велику політику. Тріумфом для його політсили стали кампанії 2014 року, коли сам Ляшко посів третє місце у президентських перегонах, а його партія подолала прохідний барєр на позачергових виборах до Ради. Ляшка і його партію називають популістами і часто звинувачу.ть у співпраці з різними олігархами, однак вони послідовно заперечують ці закиди.

Кампанія в трьох реченнях:

Основним локомотивом та оратором кампанії є сам Олег Ляшко. Він позиціонує себе захисником звичайних селян, фермерів та робітників. Під час передвиборчих поїздок в регіони Ляшко ходить полями з пшеницею, сортує яйця та спілкується з пенсіонерами.

Перша п'ятірка:

Олег Ляшко - народний депутат, у минулому - журналіст.

Віктор Галасюк - народний депутат, голова парламентського комітету з питань промислової політики та підприємництва.

Андрій Лозовий - народний депутат від "Радикальної партії Ляшка".

Інга Маковецька - перша заступниця голови Чернівецької облради.

Іван Савка - народний депутат, безпартійний.

Програма в 50 словах:

Ми написали цю програму зі слів фермера, лікаря, шахтаря, пенсіонера. У кожного українця буде повний холодильник, у якому м'ясо водиться щодня. Звільнимо всіх старих прокурорів і суддів. Встановимо держрегулювання цін на ліки і продукти. Відновимо промисловість, знизимо ціну на газ. Ми готові зробити все для миру, але не ціною капітуляції.

Слоган кампанії: Захистимо Україну!

Свобода

Лідер: Олег Тягнибок

Скільки може отримати: 2-3% голосів

Партія в трьох реченнях:

Це найвідоміша українська націоналістична партія, яка діє ще з початку 90-х років. На виборах у 2012 ця політсила вперше пройшла до парламенту, а ось у 2014 не змогла подолати прохідний бар'єр. На ці вибори одним списком зі "Свободою" йдуть і інші націоналістичні організації, зокрема "Нацкорпус", "Правий сектор", та "Конгрес українських націоналістів".

Кампанія в трьох реченнях:

Виборча кампанія "Свободи" включає традиційне спілкування з виборцями та активну участь в акціях протесту під державними структурами. Так, 8 липня націоналісти пікетували Офіс президента, вимагаючи адекватної реакції на російську агресію. До цього вони зібралися біля Конституційного Суду, аби захистити закони про люстрацію та декомунізацію.

Перша п'ятірка:

Олег Тягнибок - лідер партії "Свобода"

Андрій Білецький - засновник та колишній командир полку "Азов", лідер партії "Національний корпус".

Дмитро Ярош - засновник і перший керівник "Правого сектору", лідер "Державницької ініціативи Яроша".

Андрій Тарасенко - голова партії "Правий сектор".

Руслан Кошулинський - член "Свободи", колишній віцеспікер Верховної Ради.

Програма в 50 словах:

Протидіяти спробам реваншу. Захистити здобутки Революції. Зобов'язати всіх чиновників вживати на роботі українську. Розвинути могутній середній клас. Скасувати пенсійну реформу, встановити справедливі тарифи, заборонити торгівлю землею. Розірвати стосунки з Росією, припинити діяльність бізнесу РФ в Україні, націоналізувати російські активи. Позбавити громадянства всіх, хто зрадив Україну. Повернемо Україну в українські руки.

Слоган: Україна - понад усе!

У розділах "Скільки може взяти" ми брали до уваги наступні соціологічні дослідження:

Дослідження Київського міжнародного інституту соціології, проведене 3-13 липня, 2004 респонденти;

дослідження Центру Разумкова, проведене 5-11 липня, 2018 респондентів;

дослідження групи "Рейтинг", проведене 6-10 липня, 2000 респондентів;

опитування Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка, проведене 3-10 липня, понад 3000 респондентів.

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