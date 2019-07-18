Копирайт изображения UNIAN Image caption Зовсім скоро ці діти також можуть стати членами парламенту

Нова Верховна Рада України, що буде обрана 21 липня, значно помолодшає. Експерти кажуть про зміну поколінь, передусім, завдяки появі нових політичних сил, які до цього не були представлені у владі.

Аналіз партійних списків кандидатів у депутати, а також учасників перегонів в одномандатних округах доводить, що на зміну політикам, які починали політичну кар'єру ще у СРСР чи у перші роки незалежності України, яким сьогодні 50-60 років, прийдуть ті, хто на початку незалежності був школярем чи й взагалі не народився.

Серед тих, хто прийде до нового парламенту, - діти чинних і колишніх народних депутатів та урядовців.

ВВС News Україна проаналізувала, хто вони і з якими політичними силами можуть пройти до Верховної Ради.

Президентська партія "Слуга народу"

Дмитро Разумков, №1 списку, - син Олександра Разумкова, впливового політика часів президентства Леоніда Кучми, був його першим радником. Олександр Разумков помер у 1999 році.

Копирайт изображения facebook.com.zelenskiy95 Image caption У партійному списку президентської партії "Слуга народу" - молодь і жодного колишнього члена парламенту

23-річний Святослав Юраш є сином Андрія Юраша, директора департаменту у справах релігій і національностей міністерства культури України, який був активно залучений президентом Порошенком до отримання Томосу Православної церкви України.

Олексій Устенко, голова інвестиційного напрямку ТОВ "Агродженерейшн", є сином радника президента Зеленського, Олега Устенка. Олексієві - 25 років.

28-річний Руслан Плохой, директор будівельної компанії, який балотується у округу № 142 в Арцизі Одеської області, є сином депутата парламенту шостого скликання, члена Партії регіонів Ігоря Плохого.

"Голос"

Лідер партії "Голос" і перший номер партійного списку Святослав Вакарчук є сином Івана Вакарчука, міністра освіти і науки за президентства Віктора Ющенка.

У прохідній частині списку також - експерт ринку телекомунікацій, депутат Київради Андрій Осадчук, син поета Петра Осадчука. Нині покійний Петро Осадчук був депутатом парламенту двох скликань, у 1990-1998 роках.

Копирайт изображения goloszmin.org Image caption Леся Василенко (ліворуч), як і батько, фахівець у галузі права

32-річна Леся Василенко, яка має 16-й номер у списку - донька відомого міжнародника-правознавця Володимира Василенка. Вона - правозахисник, зокрема, допомагає ветеранам АТО, активістка організації "Юридична сотня". Володимир Василенко - один із авторів Декларації про державний суверенітет, колишній представник України у Раді ООН з прав людини.

Ярина Ключковська, що йде за списком під №32, - донька Юрія Ключковського, депутата парламенту чотирьох скликань у складі фракцій Народного руху, потім - "Нашої України".

Від партії "Голос" в одному із округів Києва балотується чинний депутат Леонід Ємець. Він є сином Олександра Ємця, одного із авторів Конституції, депутата парламенту трьох перших скликань, а також члена уряду за часів Леоніда Кучми.

Опозиційний блок

Олександр Вілкул, якому 45 років, - син Юрія Вілкула, незмінного мера Кривого Рогу, а раніше - голови Дніпропетровської облради.

35-річний Ростислав Шурма - генеральний директор "Запоріжсталі" - син чинного депутата, колишнього "регіонала" Ігоря Шурми, який також іде за списком "Опозиційного блоку", але його номер суттєво нижчий.

У списку також і син мера Харкова Геннадія Кернеса - 31-річний бізнесмен Даніїл Прівалов. Сам Геннадій Кернес входить до першої п'ятірки списку "Опоблоку".

У списку "Опоблоку" є 24-річна Владислава Турканова. Вона - старша донька ексдепутата і колишнього керівника Державної митної служби за часів Януковича, Ігоря Калетника. Вона вивчає міжнародну політику у Британії.

Дід Владислави - Григорій Калетник - також був депутатом парламенту і зараз балотується до нової Ради в одномандатному окрузі на Вінничині.

"Європейська солідарність"

Чинний віцепрем'єр Іванна Климпуш-Цінцадзе, яка йде у Раду за списком "Європейської солідарності" у першій десятці, є донькою Ореста Климпуша, депутата кількох скликань парламенту та колишнього міністра транспорту.

Сергій Таран, політолог і журналіст, є сином Віктора Тарана-Терена, поета і ексдепутата Верховної Ради п'яти скликань, із 1994 по 2012 рік, спочатку фракції НРУ, потім - "Батьківщини".

Олексій Гончаренко, який від партії балотується в одномандатному округу Одещини, - син Олексія Костусєва, депутата трьох скликань парламенту. Він також був мером Одеси і членом Партії регіонів.

"Батьківщина" та інші

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Руслан Щербань, син вбитого у 90-х роках в Донецьку Євгена Щербаня, балотується на Донбасі

У списку партії Юлії Тимошенко балотується 47-річний Маркіян Лубківський, син депутата Романа Лубківського - поета і депутата першого скликання Ради.

Ще один його син, Данило Лубківський - у списку партії "Українська стратегія Гройсмана".

Руслан Щербань - підприємець і син колишнього депутата Верховної Ради Євгена Щербаня, якого розстріляли разом з дружиною в аеропорту Донецька у 1996 році, балотується як самовисуванець в одному із виборчих округів Донецької області.

Син лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка, Олексій Гриценко, який був одним із лідерів Автомайдану, бореться за мандат в одному з округів Києва, від цієї ж партії.

39-річний Андрій Гайдуцький - №7 списку партії "Сила і честь" Ігоря Смешка. Він - один із наймолодших докторів економічних наук в Україні. Його батько, Павло Гайдуцький, академік Академії аграрних наук, був міністром сільського господарства за часів Леоніда Кучми.

Наймолодші

Image caption Святослав Юраш, імовірно, стане наймолодшим членом парламенту

Що ж до того, хто може стати наймолодшим депутатом, то серед тих, кого імовірно оберуть за партійними списками, - це згаданий вище висуванець "Слуги народу" Святослав Юраш, якому 23 роки.

У виборчому списку вказується, що він тимчасово не працює, але відомо, що він працював у творчому об'єднанні Babylon'13. Також у 2014-му був серед тих, хто створив прес-центр Євромайдану. Президент Порошенко нагородив його орденом "За заслуги" ІІІ ступеню за активну участь у Революції Гідності.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Волонтерка Яна Зінкевич із "Європейської солідарності" може стати однією із наймолодших у парламенті

Серед наймолодших членів парламенту, імовірно, буде також представниця "Європейської солідарності", волонтерка із ГО "Госпітальєри" 24-річна Яна Зінкевич та двоє 25-річних представники партії "Голос" - активіст молодіжної організації "ПЛАСТ" Роман Лозинський та старший бізнес-аналітик "МакКінзі і Компанія" Олексій Сівірін.

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