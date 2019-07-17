Ілон Маск готовий під'єднати мозок людини до комп'ютера

Копирайт изображения Getty Images Image caption Метою компанії Маска є пошук способів стимулювання мозку в паралізованих людей, аби вони могли керувати комп'ютерами

Компанія NeuraLink, створена Ілоном Маском для підключення людського мозку до комп'ютерного інтерфейсу, звернулася до регуляторів у США, аби розпочати випробування пристрою на людях.

Система була випробувана на мавпі, яка, за словами пана Маска, була здатна керувати комп'ютером зі свого мозку.

Компанія оголосила, що хоче зосередитися на пацієнтах з важкими неврологічними станами.

Але у підсумку пан Маск мріє про майбутнє "надлюдських можливостей набуття знань".

Злиття зі штучним інтелектом

Пристрій, який розробила компанія, складається з крихітного зонда, що містить понад 3 000 електродів, прикріплених до гнучких ниток, який потім може контролювати активність 1 000 нейронів.

Перевагою цієї системи, на думку компанії, є те, що вона зможе орієнтуватися на дуже специфічні ділянки мозку, що зробить її більш безпечною. Вона також зможе аналізувати записи, використовуючи машинне навчання, яке б потім визначило, який вплив здійснювати на пацієнта.

NeuraLink не пояснила, як система пояснює мозкову активність або як пристрій здатний стимулювати клітини мозку.

"Не буде так, що раптом ми отримаємо це неймовірне нейронне мереживо і візьмемо під контроль мізки людей, - сказав пан Маск під час своєї презентації. - Це займе багато часу".

Водночас він наголосив, що для тих, хто її обере, система згодом дозволить "симбіоз зі штучним інтелектом".

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Раніше пан Маск припустив, що штучний інтелект може знищити людство.

"Навіть за сценарію нешкідливого штучного інтелекту ми б залишилися позаду", - зазначав бізнесмен-винахідник.

"З високошвидкісним машинним інтерфейсом мозку ми зможемо підключатися як спостерігачі і мати ефективну можливість злиття зі штучним інтелектом", - вважає пан Маск.

Підключення мозку до інтерфейсу створить новий шар "суперінтелекту" в людському мозку, додав він, зазначивши, що частково люди "вже мають це завдяки своїм телефонам".

Під час сесії запитань і відповідей Ілон Маск повідомив, що пристрій, над яким працює NeuraLink, вже тестувався на мавпах, й тварина могла керувати комп'ютером зі свого мозку.

Тепер компанія подає документи, щоб почати випробовування на людях, які має затвердити Управління з контролю за продуктами і ліками США.

Пан Маск також прагне залучити більше вчених до компанії, яка наразі налічує близько 100 співробітників.

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Компанія NeuraLink опублікувала документ, що збігається з оголошенням, але він не був рецензований, що зазвичай розглядається як важлива частина будь-якого нового наукового прориву.

Кріттіка Д'Сілва, експертка NASA зі штучного інтелекту, яка була присутня на заході, зазначила: "Технологія, описана NeuraLink є цікавою, тому що вона значно менш інвазивна, ніж попередні розробки в цій галузі".

"Плани, які вони описують, вимагатимуть багаторічної роботи для вирішення технічних та етичних проблем, але ця технологія може стати великим кроком у боротьбі з певними серйозними захворюваннями, такими як епілепсія і хвороба Паркінсона", - вважає вчена.

У Twitter думку щодо проєкту NeuraLink висловили також у The Kording Lab, де працюють вчені з відділення нейронауки Університету Пенсильванії. У повідомленні зазначається, що у розробці "немає нічого революційного, але є ціла низка дійсно творчих ідей", які дозволяють говорити, що компанія перебуває "на великому шляху".

Ендрю Хайес, доцент кафедри нейробіології в Університеті Південної Каліфорнії повідомив, що компанія "просунула вперед" найкращу лабораторну технологію.

NeuraLink - не єдина компанія, яка створює нейронні інтерфейси. Kernel, створена бізнесменом зі сфери високих технологій Браяном Джонсоном, намагається подібні речі "радикально поліпшити і розширити людське пізнання".

Багато проєктів пана Маска наразі виходять на межі можливого. Space X вивчає можливості польоту на Марс, його ж компанія Boring прагне побудувати тунелі під Лос-Анджелесом, а його проєкт Hyperloop спрямований на організацію надшвидких подорожей.

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