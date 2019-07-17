Ангела Меркель: непохитна жінка, чиє тремтіння сколихнуло націю

Копирайт изображения EPA Image caption Ангела Меркель на зустрічі з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен

17 липня Ангела Меркель святкує свій 65-й день народження, і попри чутки щодо її здоров'я, вона має намір залишитися канцлером до 2021 року - кінця свого поточного терміну.

Після того, як канцлерку кілька разів сильно трусило на офіційних подіях, її здоров'я стало об'єктом жвавого обговорення. Пані Меркель як раз досягає пенсійного віку в Німеччині, і тепер за нею стежать ще більш прискіпливо.

ЗМІ почали сумніватися у тому, що вона достатньо здорова, щоб лишатися на посаді. Медичні експерти, готові ставити діагнози на відстані, стали частими гостями на різноманітних ток-шоу.

Німецька канцлерка відсвяткувала свій 60-річний ювілей, відвідавши лекцію про глобалізацію. Родзинкою вечірки з приводу її 50-річчя стала промова нейрофізіолога.

Можливо, це не найпопулярніші ідеї святкування дня народження, однак вони набули широкого розголосу. Цього ж разу пані Меркель вочевидь захоче залишитися поза увагою.

Як почалися напади

Вперше Ангелу Меркель сильно трясло на публіці у червні, коли канцлерка вітала у Берліні новообраного президента України Володимира Зеленського.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Меркель сказала, що її трясло через зневоднення

Коли заграли державний гімн, її почало безконтрольно трусити. За кілька хвилин пані Меркель оговталася і провела зустріч у звичайному режимі. Пізніше вона сказала, що напад став наслідком надзвичайно спекотної погоди та зневоднення.

За дев'ять днів це відбулося знову - під час публічного заходу з німецьким президентом.

Минулого тижня її знову трясло, коли вона вітала у Берліні прем'єр-міністра Фінляндії, знову ж таки, коли грав державний гімн.

Getty Images Мені доведеться деякий час із цим жити. Але зі мною все гаразд. Не переймайтеся. Я вірю, що це мине так само, як і почалося. Тим часом я упевнена, що можу працювати

Речник уряду пояснив, що третій інцидент став психологічним наслідком першого разу - саме хвилювання, що тремтіння може повторитися, спричинило новий напад.

Наступного дня, щоб уникнути повторення, під час зустрічі з датською прем'єркою обидві лідерки слухали гімн сидячи, а не стоячи, як зазвичай. Так само було і під час зустрічі із прем'єркою Молдови у вівторок.

Пані Меркель неодноразово говорила, що вона добре почувається, цілком здатна виконувати свою роботу і що перейматися немає причин.

Прискіплива увага

Ангела Меркель виглядає розслабленою, впевненою у собі і продовжує виконувати свою звичайну роботу. Незрозуміло, в чому причина тремтіння - і чи знає її сама канцлерка.

Тепер за кожною її публічною появою прискіпливо стежать, намаючись побачити ознаки хвороби.

Копирайт изображения AFP Image caption Ангела Меркель та Майя Санду слухали державний гімн сидячи

У понеділок її представник був змушений виступити із заявою про те, чому пані Меркель, як видавалося, бракувало повітря під час візиту до Парижа.

"Меркель важко дихати", - кричав один заголовок. А виявилось, що вона просто швидко піднялася по сходах, щоб потрапити на пресконференцію.

Активізувались і політичні опоненти, які помітили слабкість канцлерки.

Колишній голова розвідки Ганс-Георг Маассен, критик Меркель, який був змушений піти з посади після того, як недостатньо відреагував на спалах крайньоправого насильства, написав твіт: "Здоров'я голови уряду - це не приватна справа. Народ Німеччини має право знати, чи здатна голова уряду повною мірою виконувати свої обов'язки".

Онлайн-коментарі інших критиків її політики щодо біженців є більш брутальними, що свідчить про тривожну агресію у теперішніх політичних дебатах у Німеччині. У найм'якших із них її називають зрадницею, яка заслуговує на хворобу.

Проте загалом німецькі ЗМІ ставляться до лідерки шанобливо, і багато коментаторів твердять, що канцлерці слід вірити на слово і поважати її приватність.

Більшість німецьких виборців погоджуються. Згідно з одним опитуванням, 59% німців вважають, що Меркель не зобов'язана розкривати будь-яку інформацію про своє здоров'я. Лише 34% закликають до оприлюднення більш детального діагнозу.

Хто буде далі?

Багатьох дуже засмучує бачити, як трясе німецьку лідерку.

Вона славиться своєю дисципліною та витривалістю: пані Меркель зазвичай лишалась до переможного кінця на усіх нічних самітах.

Ці інциденти - своєрідне нагадування про те, що після 14 років на чолі країни ера Меркель наближається до завершення. І навіть може закінчитися раніше, ніж очікувалося.

Її критики цьому лише зрадіють. Однак лунають питання про те, що станеться, якщо наймогутніший європейський лідер, який найдовше перебуває при владі, раптово не зможе залишитися на посаді.

Копирайт изображения EPA Image caption Перебування Анегрет Крамп-Карренбауер на чолі ХДС вважають не дуже успішним

Її правоцентристська партія ХДС розділена на центристів, які підтримують Меркель, і жорстких консерваторів.

Її ймовірна спадкоємиця, Анегрет Крамп-Карренбауер, яка зараз очолює ХДС, втратила довіру після низки помилок. У її коаліційному уряді регулярно відбуваються чвари, і він може не протриматися й року.

Іноді здається, що Ангела Меркель - єдиний стрижень, на якому все тримається.

Якщо вона раптово буде змушена піти з посади, згідно з конституцією автоматичного наступника у неї немає. Президент Німеччини має призначити тимчасового голову уряду, доки парламент не зможе обрати нового канцлера.

Дебати навколо здоров'я пані Меркель показують, що навіть у Німеччині, де приватність є недоторканною, лідери зазнають тиску, щоб бути більш відкритими.

Попереднім канцлерам, зокрему Гельмуту Шмідту і Гельмуту Колю, вдавалось приховати серйозні хвороби від громадськості.

Навіть за найбільш пересічними офіційними подіями, які відвідує пані Меркель, тепер уважно стежать, фільмують і викладають в інтернеті - намагаючись віднайти ознаки найменшого тремтіння.

Така прискіпливість не дуже обнадійлива. Вона є свідченням того, що, якщо напади тремтіння триватимуть, простого "все гаразд" навряд чи буде достатньо.

Тим часом пані Меркель продовжує виконувати свою роботу у звичайному режимі і наразі не скасувала жодної зустрічі.

Робота триває - але тиск росте.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!