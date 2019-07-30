Мама шістьох дітей і популярна блогерка: як вона це робить?

Денис ганяє голубів, а Даша бачить кота і біжить за ним. Давид кидається піском і поцілює в Алісу. Вони щойно були поруч, але за мить розбігаються у різні боки.

Копирайт изображения facebook.com/odessafiver

Так виглядає звичайна прогулянка одеситки Оксани Кобелецької - відомої блогерки і багатодітної мами шістьох малюків.

Як вижити в такому русі і не збожеволіти, вона розповіла ВВС News Україна.

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П'ятьох за раз

Три роки тому 37-річна мікробіолог Оксана ще була в декретній відпустці зі своєю донькою Алісою, коли дізналась, що вагітна вдруге - і відразу п'ятьма.

"Одні лікарі говорили про здоровий організм, і що так спрацювали гормони. Інші висували гіпотези про особливості будови тіла. Коли я дізналась, що виношую відразу п'ятьох, було дуже страшно. Але їхні сердечка вже бились в мені, тому рухатись можна було тільки вперед".

Копирайт изображения Фото з архіву Оксани Кобелецької Image caption Оксана виносила і народила п'ятірню. Така вагітність трапляється один раз на кілька мільйонів

Випадок рідкісний, один на мільйони - говорили про вагітність Оксани лікарі і попереджали про можливі ускладнення.

Але попри всі перестороги, вона виносила і народила п'ятьох здорових дітей - близнючок Дашу і Сашу, близнюків Дениса і Влада та ще Давида.

Діти народилися недоношеними, вагою близько кілограма кожен, але дихали самостійно.

Копирайт изображения instagram.com/odessafiver/ Image caption Вони завжди разом - спілкуються, граються, сперечаються і миряться

Дитсадок цілодобово

Тепер життя Оксани - це цілодобовий дитсадок: Аліса і п'ятеро її молодших братиків і сестричок. "П'ятерняшки - просто няшки. І Аліса із казки", - говорить жінка про свою родину.

Навколо Оксани завжди броунівський рух - діти бігають навколо, просять пити, пісяти чи взяти їх на ручки. Вони танцюють і ставлять десятки питань одночасно. Так виглядає наша прогулянка біля моря. Оксана одягає дітей у жилети яскравого салатового кольору зі світловідбивними елементами. Так дітей добре видно і їх легше ловити.

Поруч з Оксаною завжди її мама. "Мама була моїми руками. Вона взяла на себе старшу доньку під час вагітності. Без неї я б не справилась", - зізнається жінка. Майже відразу після народження дітей Оксана пережила розлучення з чоловіком.

Вдень на допомогу багатодітній родині приходить няня, роботу якої оплачують благодійники. Утрьох із нянею виводити на прогулянку шістьох дітей легше, каже жінка.

"Для безпечної прогулянки має бути принаймні один дорослий на двох дітей", - розповідає Оксана.

Копирайт изображения ВВС Image caption Діти ніколи не плутають один одного, навіть зі спини можуть розрізнити, хто з близнючок стрибає на батуті - Даша чи Саша

Вона каже, що без благодійної допомоги не обійшлася б. Мерія Одеси нещодавно подарували родині плиту і холодильник, а коли діти тільки народилися - квартиру. Президент Петро Порошенко подарував авто.

"Я боюсь озвучувати ці цифри, скільки в місяць потрібно грошей на їжу і одяг для шістьох дітей", - каже жінка.

Щоб завезти дітей на прогулянку або в садок, потрібен цілий мікроавтобус. У дитсадок вони почали ходити лише кілька тижнів тому, і для мами це стало справжнім порятунком - за кілька годин удень можна встигнути зробити багато справ. До того ж, нещодавно потрапили до лікарні після застуди з сином Давидом, а бабуся сама б не впоралась вдома з п'ятьма.

Правила і порядок

За три роки життя у такому напруженому ритмі найважчим моментом Оксана називає той, коли діти хворіють: "А хворіють вони зазвичай одночасно всі. Якось ми понад два місяці провели з ними у лікарні. У дітей був ротавірус, і треба було міняти підгузки з шаленою швидкістю, прати одяг нон-стоп, давати відразу кільком ліки і їжу. Ми з мамою розривались між ними, не спали і не їли".

"Після пологів Оксана так схудла, вона вся аж прозора була, така замучена", - згадує перші дні з малюками бабуся Оля.

Легше стало, коли діти трохи підросли і у них встановився спільний режим, згадує жінка. Наприклад, всім видавали пляшечки з сумішшю, і вони одночасно їли та спали.

Копирайт изображения instagram.com/odessafiver/

Але нові випробування чекали на родину, коли почався прикорм - одна людина одночасно могла годувати лише двох дітей.

"У нас є правила, режим і порядок - їмо тільки за столом і без мультиків. У кожного своя тарілка і ложка певного кольору. Без цих правил ми просто не справимось. І дітям так спокійніше", - каже Оксана.

Копирайт изображения ВВС Image caption У кожного свої капці, і діти знають кольори капців один одного

Зараз дітям вже три роки, і вони стали більш самостійними - самі їдять і самі одягаються.

У Instagram, який Оксана назвала Odessafiver, багато веселого відео: як діти їдять борщ з фрикадельками, і в борщі вся кухня, як стрибають на батуті, малюють, і як, сидячи рядочком, дивляться мультики.

Під час прогулянки зі знімальною групою дітей також вдається посадити в одному місці: вони зафарбовують розмальовки, клеять наклейки і наввипередки показують мамі свої малюнки.

Але зібрати їх в одному кадрі вдається лише на мить. І знову всі розбігаються

Оксана при цьому залишається спокійною. По черзі бере на руки малюків, відповідаючи на десятки їхніх питань.

"Після народження дітей моє життя змінилося вмить. Я стала сміливішою, сильнішою. Я повірила в себе. Тоді навіть уявити не могла, що зможу робити те, що роблю зараз. Наприклад, не могла уявити, що даватиму інтерв'ю чи вестиму блог для тисячі людей".

Копирайт изображения Фото з архіву Оксани Кобелецької

Аккаунт в Instagram став не лише змогою виговоритися і знайти підтримку, але й шансом допомогти родині - люди, які її читають, присилають одяг і взуття для дітей, іграшки та книжки.

"У мене найбільш класні й вимогливі підписники. Вони завжди знайдуть слова підтримки і поради, натхнення і сили. Я їм дуже вдячна. У мене багато багатодітних мам, мам з близнятами. Багатодітна мама з Києва нещодавно прислала нам футболки".

У Instagram, де Оксана має понад 130 тис. підписників, вона ділиться рецептами кексів, історіями про розлучення з чоловіком та досвідом переходу з підгузок до горщика. Тут вона розміщує рекламу. Наприклад, нещодавно їй зробили безкоштовну пластичну операцію, а за це вона поділилась враженнями у сторіз.

Копирайт изображения ВВС Image caption За руки і за сукню. Мама на прогулянці з дітьми. Поруч йдуть бабуся і няня

Поки ми записуємо інтерв'ю на вулиці, діти граються у будинку з бабусею і нянею, але по черзі виходять подивитися, що робить мама - Денис сідає їй на руки, Аліса показує зошит, в якому вона пише цифри.

На питання, як вона справляється з цим всім, Оксана жартома відповідає: "А хто сказав, що я справляюсь?"

"Коли народжуєш п'ятеро дітей, найважливіше - це вірити, що все буде добре. Тільки на цій вірі я і жила. У нас не було грошей, не було звідки чекати на допомогу. Лікарі говорили, що мало хто виживає у таких випадках, але ми вижили. І було багато людей, які підтримали і допомогли".

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