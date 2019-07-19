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Цього тижня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху перевищив рекорд одного з батьків-засновників країни Давида Бен-Гуріона з тривалості перебування на посаді очільника уряду. У цілому Нетаньяху управляє Ізраїлем трохи менше ніж 13 з половиною років. Зараз, як вважають багато спостерігачів, його майбутнє висить на волосині.

Увечері 29 травня 1996 року Беньямін Нетаньяху, кандидат на посаду прем'єр-міністра Ізраїлю і лідер найбільшої партії "Лікуд", чекав на підсумки дебютних для себе виборів. Місцеві канали прогнозували, що він на кілька відсотків поступиться Шимону Пересу — ветерану ізраїльської політики, який виступає за мирні переговори з Палестинською автономією.

Нетаньяху підняв слухавку і набрав номер Артура Фінкельштейна — американського політтехнолога, який назавжди змінив політичний клімат Ізраїлю.

Замість того, щоб просувати позитивні сторони своїх клієнтів, Фінкельштейн вважав за краще працювати на деморалізацію прихильників своїх опонентів — про методи його роботи в лютому розповідав BuzzFeed.

Перед початком перегонів Нетаньяху, політик правого спрямування і прихильник жорстких заходів щодо Палестинської автономії, за опитуваннями поступався Пересу на 20%.

Фінкельштейн запропонував побудувати кампанію під гаслом "Перес розділить Єрусалим". Попри те, що Перес ніколи не висловлював таких планів, Нетаньяху здобув піар-перемогу: його супернику довелося виправдовуватися.

Фінкельштейн у день виборів 1996 року був у Нью-Йорку, але моментально відповів на дзвінок. Нетаньяху поділився з ним побоюваннями — перші результати пророкували перемогу Переса з невеликою перевагою, але політтехнолог попросив його не хвилюватися.

"Я завжди перемагаю в таких ситуаціях", - заспокоїв він кандидата.

Кілька годин по тому стало відомо, що Нетаньяху переміг з результатом 50,49% - він обійшов суперника всього на 29 457 голосів (1%). Сенсацію тоді описували фразою "країна лягала спати з Пересом, а прокинулася з Нетаньяху".

Нетаньяху став наймолодшим прем'єр-міністром в історії Ізраїлю — йому було 46 років — і першим, який народився після проголошення незалежності країни в 1948 році.

У середині липня він стане людиною, яка очолює Ізраїль найдовше в історії країни — навіть довше легендарного Давида Бен-Гуріона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Давид Бен-Гуріон був першим прем'єр-міністром Ізраїлю і займав цю посаду сумарно найдовше — до Біньяміна Нетаньяху

Цей рубіж він переходить у важкі для своєї кар'єри часи: йому вперше не вдалося сформувати правлячу коаліцію і восени доведеться вести свою партію на нові вибори. Тоді ж на нього чекають слухання за звинуваченнями в корупції.

Втім, це не перша політична поразка Нетаньяху, і далеко не перші спроби притягнути його до відповідальності за можливе зловживання службовим становищем.

Як і чому Нетаньяху вдається зберегти владу?

Смерть брата

Нетаньяху народився в сім'ї Бенціона Нетаньяху, професора історії й особистого секретаря Володимира Жаботинського — одного з головних ідеологів правого сіонізму.

Біньямін був другою дитиною у родині. Вдома його часто називали Бібі — це прізвисько збереглося на все життя.

Дитинство Нетаньяху провів в Єрусалимі. Збереглася виписка про його досягнення в шостому класі, складена вчителькою Рут Рубенштейн.

У ній майбутнього прем'єр-міністра описують як "пунктуального і відповідального" учня, доброзичливого до однокласників і ввічливого з викладачами.

У 50-х і 60-х роках батьки Нетаньяху двічі переїжджали з дітьми в Америку. Сім'я жила в Челтенхемі — передмісті Філадельфії.

Там Нетаньяху закінчив школу і набув філадельфійського акценту, який зберігся у нього досі.

Після закінчення школи Нетаньяху повернувся до Ізраїлю, щоб пройти службу в армії. Нетаньяху взяли в Саєрет Маткаль — спецпідрозділ генштабу, елітний диверсійно-розвідувальний загін.

У тому ж підрозділі служили обидва брати Беньяміна — старший Йонатан і молодший Ідо.

У 1976 році Йонатан очолив групу, направлену на порятунок заручників на борту літака Air France, захопленого бойовиками антиізраїльських ліворадикальних організацій. В ході штурму — операції "Ентеббе", або, як її пізніше назвуть, "Йонатан", — брат Нетаньяху загинув.

"О другій годині ночі задзвонив телефон. Я сказав дружині, що це дзвонить молодший брат, щоб сказати, що Йоні вбили", - згадував Нетаньяху.

Він особисто поїхав повідомити новину батькам, які тоді жили в штаті Нью-Йорк: "Це був найгірший день у моєму житті... Я ніколи не забуду, як ридали мої мати й батько".

Смерть брата глибоко вплинула на політичні погляди Нетаньяху, непримиренного противника незалежної Палестини.

"Коли я посилаю людей туди, звідки вони можуть не повернутися, я у своїй голові раджуся зі своїм братом. І це трапляється набагато частіше, ніж ви можете подумати", - говорив він New York Times у 2016 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Йонатан Нетаньяху загинув в ході операції зі звільнення заручників в Уганді. Йому було 30 років

"Ця подія повністю змінила моє життя, спрямувавши поточним курсом, тому що Йоні загинув у боротьбі проти тероризму", - розповідав вже у 2019 році Нетаньяху журналу TIME.

Життя в Америці

Самого Нетаньяху смерть брата застала в США. У сімдесяті, закінчивши службу у званні капітана, він зайнявся навчанням — вивчав архітектуру, менеджмент і політологію в Массачусетському технологічному інституті й Гарварді, працював економічним консультантом у BCG — одній з найбільших консалтингових компаній.

"Він все робив блискуче. Яскравий. Організований. Сильний. Впливовий. Він знав, чого хоче, і як це отримати", - згадував його професор з MIT.

Нетаньяху навчався і працював під ім'ям Бен Нітай. Пізніше він пояснював в інтерв'ю, що вирішив взяти псевдонім, аби американцям було зручніше вимовляти його ім'я. Роки по тому політичні противники згадували це, звинувачуючи Нетаньяху у відмові від своєї національної ідентичності.

У 1978 році після закінчення навчання Нетаньяху повернувся до Ізраїлю, де заснував і очолив Інститут імені Йонатана Нетаньяху, який вивчає проблеми боротьби з тероризмом. Організація проводила міжнародні конференції з антитерору, на які приїжджали й американські політики — наприклад, майбутній президент США Джордж Буш-старший.

Після цього Нетаньяху зайнявся бізнесом, ставши директором з маркетингу великої меблевої фірми в Єрусалимі. Тоді ж він почав спілкуватися з ізраїльськими політиками й подружився з Моше Аренсом, який потім як посол Ізраїлю в США запросив його працювати своїм заступником.

Живучи в Нью-Йорку, Нетаньяху знайомився і з представниками американської еліти. Тоді ж він подружився з Фредом Трампом — батьком майбутнього президента США Дональда Трампа.

Копирайт изображения AFP Image caption Нетаньяху знайомий з сім'єю Трамп давно — нинішні відносини президента США і прем'єр-міністра Ізраїлю ЗМІ називали "бромансом"

"За безпечний світ"

У 1988 році Нетаньяху знову повернувся до Ізраїлю і почав боротися за владу в країні. Бібі вступив до правої партії "Лікуд" - тоді опозиційної, і незабаром з депутата кнесету (парламенту) перетворився на заступника міністра закордонних справ країни.

У 1992 Нетаньяху стає лідером "Лікуд" - і починає різку критику Іцхака Рабина, лідера лівої Партії праці, за переговори з палестинцями. "Лікуд" виступає проти виведення військ із сектору Газа і з Західного берега річки Йордан, критикує владу за слабку позицію щодо тероризму.

Саме ця риторика після вбивства Рабина дозволила Нетаньяху перемогти в боротьбі за прем'єрське крісло в 1996 році.

Він пішов на вибори з гаслом "Нетаньяху за безпечний світ". Вплинула не тільки агресивна кампанія Артура Фінкельштейна, який допоміг налякати виборців Шимона Переса поділом Єрусалиму. У березні 1996 року, незадовго до виборів, смертники здійснили атаки в Тель-Авіві та Єрусалимі — тоді загинули декілька десятків людей.

Але перший термін Нетаньяху тривав лише три роки й запам'ятався в основному скандалами. Саме тоді прем'єра вперше запідозрили в корупції — його звинувачували в спробі підкупити генерального прокурора і хабарях, але доказів для передачі справи в суд тоді не знайшлося.

Копирайт изображения AFP Image caption Нетаньяху біля Стіни Плачу — в день перед виборами 1996 року

Великою невдачею став і провал однієї з операцій Моссаду. У 1997 році члени ізраїльської розвідки за підробленими канадським паспортами в'їхали в Йорданію, щоб убити лідера ХАМАСу Халеда Машаля.

Агенти ввели йому отруту, але їх затримали. Король Йорданії пригрозив розірвати з Ізраїлем мирний договір, який уклали всього за три роки до цього. В результаті Ізраїлю довелося не тільки надати протиотруту, але і випустити з ув'язнення інших членів ХАМАСу, включаючи Ахмеда Ясина — духовного лідера руху.

У 1999 році Нетаньяху програв вибори, оголосив про відхід від влади й зайнявся кар'єрою бізнес-консультанта. Втім, ненадовго — через три роки новий лідер "Лікуду" і уряду Аріель Шарон призначив Нетаньяху спочатку на посаду міністра закордонних справ, а потім керівника міністерства фінансів.

Уже у 2005 році Нетаньяху повертає собі посаду лідера партії й опозиції — після програшу "Лікуду" на виборах кнесету у 2006 році. А у 2009 році знову виграє вибори прем'єра — відтоді він залишається на цій посаді.

Останні вибори, які виграв прем'єр, пройшли навесні цього року. Повноцінною перемогою їх назвати складно — Нетаньяху не зміг сформувати коаліцію і мусив оголосити про дострокові вибори, які пройдуть восени.

За що критикують Нетаньяху?

Протягом своєї кар'єри Нетаньяху намагалися звинуватити в корупції понад десять разів. Прем'єра підозрювали в тому, що він залишає собі розкішні подарунки, які за законом належать державі, тисне на ЗМІ й змушує держпідрядників надавати послуги його сім'ї.

Правда, підозри залишалися лише підозрами — правоохоронні органи не могли знайти достатньої кількості доказів на користь провини прем'єра.

Все змінилося цієї весни, коли генеральний прокурор Ізраїлю заявив про намір пред'явити прем'єр-міністру Нетаньяху звинувачення в підкупі, шахрайстві та зловживанні громадською довірою. Прем'єра звинувачують у корупції за трьома різними епізодами. Їх називають "Справа 1000", "Справа 2000" і "Справа "4000".

"Справа 1000" передбачає, що Нетаньяху прийняв подарунки від бізнесменів на суму 300 тисяч доларів.

Згідно з матеріалами "Справи 2000", Нетаньяху нібито уклав угоду з власником найпопулярнішої газети Ізраїлю "Едіот ахронот". За її умовами, Нетаньяху нібито сприяв схваленню закону, який уповільнив зростання популярності конкурентного видання. Натомість "Едіот ахронот" пообіцяла висвітлювати роботу прем'єра в позитивному ключі.

Третя справа пов'язана з роботою IT-сектору країни. Прокурор припускає, що Нетаньяху пролобіював законодавчі пільги для провідної ізраїльської телекомунікаційної компанії Bezeq Telecom Israel в обмін на позитивне висвітлення своєї діяльності на новинному сайті Walla, який контролює експрезидент компанії.

У червні дружину Нетаньяху Сару оштрафували за оплату замовлень їжі з ресторанів коштом бюджету. Дружина прем'єра повинна повернути 55 тисяч шекелів (близько 15 тисяч доларів). За версією слідства, дружина Нетаньяху коштом держави замовляла їжу і послуги кейтерингу для резиденції глави уряду, в якій працює штатний кухар.

Звинувачення проти Нетаньяху — козир для його політичних супротивників. Колишній головнокомандувач збройними силами Бені Ганц і ексміністр фінансів Яір Лапід, творці нової центристської коаліції, активно використовували це у своїй кампанії.

Критики Нетаньяху звинувачували його і в тому, що "Лікуд" має намір провести через парламент закон, який зміцнив би імунітет прем'єр-міністра і дозволив би кнесету ігнорувати рішення Верховного суду.

Нетаньяху звинувачення в корупції й планах врятувати себе від переслідування відкидає.

"Я не вважаю, що всі ці звинувачення послаблюють мої позиції. Я думаю, це працює рівно навпаки, тому що люди в це не вірять. Вони вважають це легендою — це і є вигадка, тому що за звинуваченнями нічого не стоїть", - говорив прем'єр журналу Time.

Корупція — не єдина проблема Нетаньяху. Світова спільнота роками критикує його позицію щодо Близького Сходу, а деякі політики відкрито називають його націоналістом.

Нетаньяху неодноразово заявляв, що поки він перебуває при владі, палестинську державу не створять, а ізраїльська армія не покине Західний берег річки Йордан.

Неоднозначну реакцію як усередині країни, так і за її межами провокують і обіцянки прем'єра поширити ізраїльський суверенітет на єврейські поселення на палестинських територіях.

Минулого тижня прем'єр і зовсім заявив, що зв'язок палестинців з територією, на якій зараз знаходиться Ізраїль, — це "ніщо" в порівнянні з тим зв'язком, який є з цією землею у євреїв.

Подібні заяви Нетаньяху провокують масштабні акції протесту по всьому світу — прихильники палестинської держави виходять на вулиці в США, Великій Британії й країнах Європи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Лондоні масові акції на підтримку палестинців проводять щорічно в так званий День Аль-Кудс

Один з головних аргументів критиків політики Ізраїлю на Близькому Сході — жертви серед арабського населення.

За даними ізраїльської армії, всього за 2018 рік у терористичних актах загинуло 16 осіб, а по території країни з Гази випустили 1000 ракет. Дослідницький центр "Абдулла Аль-Хаварані" при Організації визволення Палестини (ОВП) стверджує, що за цей же період від рук ізраїльської армії загинули 312 палестинців, ще тисячі отримали поранення.

Чому ж він все ще при владі?

Після перемоги Нетаньяху на п'ятих прем'єрських виборах у New York Times вийшла колонка із заголовком "Чому Ізраїль все ще любить Нетаньяху".

"Судячи з усього, Нетаньяху знову домігся успіху з тієї ж причини, з якої він домінує в ізраїльській політиці протягом більшої частини останніх 25 років. У сфері нацбезпеки Ізраїлю Нетаньяху — лідер зі стратегією і власним баченням. І це те, що потрібно багатьом виборцям", - пише її автор Шмуель Рознер.

Згідно з національним опитуванням, яке проводилося перед виборами, громадяни Ізраїлю ставлять безпеку на перше місце в списку проблем, які турбують їх найбільше.

Саме тому, зазначає колумніст NYT, багато виборців готові закрити очі на публічний образ прем'єра, що серйозно постраждав.

Копирайт изображения EPA Image caption Перемога на квітневих виборах виявилася для Нетаньяху неміцною

Важливу роль для виборців міг зіграти й той факт, що за минулий рік Нетаньяху домігся серйозних зрушень у відносинах з Америкою, своїм основним союзником.

Дональд Трамп всупереч критиці всередині США переніс посольство країни з Тель-Авіва до Єрусалима (символічний крок, який підтверджує не усіма визнаний статус Єрусалима як столиці Ізраїлю), визнав суверенітет Ізраїлю над спірними Голанськими висотами, вивів США з ядерної угоди по Ірану і включив Корпус вартових ісламської революції в список терористичних організацій.

Про секрети "політичного виживання" у Нетаньяху цікавився і TIME. Липневий випуск журналу вийде з Нетаньяху на обкладинці — статтю про нього присвятили даті, коли прем'єр за тривалістю правління обійде Давида Бен-Гуріона.

"Я не борюся за своє виживання, — сказав Нетаньяху. - Я борюся за стійкість країни, за її витривалість і майбутнє".

Водночасубільшість західних експертів сходяться на думці, що зараз саме питання виживання стоїть перед Нетаньяху найгостріше. Попри перемогу на останніх виборах, він не зміг домогтися формування коаліції й мусив оголосити нові вибори — вони пройдуть у вересні.

Зараз прем'єр фактично не може проводити свої рішення через кнесет, оскільки у "Лікуду" немає в ньому більшості. Газета "Гаарец" назвала те, що трапилося "однією з найсерйозніших поразок в його політичній кар'єрі.

Навіть якщо Нетаньяху переможе на виборах у вересні, вже в жовтні на нього чекають слухання за звинуваченнями в корупції.

"Нехай навіть Нетаньяху сформує уряд — для того, щоб зупинити розгляд, який призведе до суду, може бути вже занадто пізно. День, коли прем'єр не зміг сформувати коаліцію, став для нього найгіршим за 13 років — але ще до кінця року на нього можуть чекати дні ще гірше", - вважає "Гаарец".

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