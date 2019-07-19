У Зеленського пропонують Кремлю одночасне звільнення Вишинського і Сенцова

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В Офісі президента пропонують Росії одночасний процес звільнення керівника порталу "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського та режисера Олега Сенцова у відповідь на пропозицію Кремля звільнити Вишинського. Про це повідомила у Facebook речниця президента Зеленського Юлія Мендель.

"В Офісі Президента з великою зацікавленістю дізналися про пропозицію Росії щодо звільнення Кирила Вишинського як перший крок доброї волі з боку України. Цілком підтримуємо політику кроків доброї волі і пропонуємо Росії зробити і свій крок назустріч - звільнивши Олега Сенцова", - зазначила вона.

Раніше на прес-конференції у Москві речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "повернення" Кирила Вишинського у Москву було б "чудовим першим кроком" щодо нормалізації відносин з боку Києва.

Сьогодні в Києві пройде чергове засідання суду у справі Вишинського.

Справа Вишинського

Копирайт изображения УНИАН Image caption Кирила Вишинського звинувачують у державній зраді - йому загрожує до 15 років в'язниці

Кирило Вишинський очолює портал "РИА Новости Украина" - українське представництво російського державного інформагентства "Россия сегодня".

15 травня 2018 року його затримала СБУ після обшуків у київському офісі "РИА Новости".

Українська спецслужба стверджує, що весною 2014 Кирило Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму, за що отримав державну нагороду "За повернення Криму".

А пізніше, за даними СБУ, він працював на підтримку так званих "ДНР/ЛНР".

На свою діяльність Кирило Вишинський щомісяця отримував з Росії 53 тисячі євро, які переправлялися через Сербію.

Копирайт изображения Прес-служба Генпрокуратури Image caption У Вишинського знайшли російський паспорт і медаль "за повернення Криму"

На судових засіданнях Кирило Вишинський визнав, що має два паспорти, - російський та український, але заперечив висунуті проти нього звинувачення і назвав справу проти себе тиском на свободу слова.

Вишинський також заявляв, що матеріали антиукраїнського спрямування, про які говорить обвинувачення, насправді просто критикували експрезидента України Петра Порошенка та його оточення.

Він також наголосив, що може відмовитися від українського громадянства.

За звинуваченнями у держзраді Кирилу Вишинському загрожує до 15 років в'язниці. Наразі його справа пепребуває на стадії розгляду обвинувального акту.

Обмін?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Путін нещодавно заявив, що пам'ятає про справу Вишинського: "Ми не забули"

Від самого початку справи Вишинського робилися припущення про його можливий обмін на когось з українців, яких утримує Росія, зокрема режисера Олега Сенцова чи журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка.

Російський захисник Сущенка Марк Фейгін вважав, що це "практично дзеркальні справи", тому обмін цілком можливий.

На початку червня Володимир Путін вперше прокоментував пропозицію про обмін Вишинського на Сенцова, після того як американський ПЕН-Центр опублікував відповідне звернення, а під час "прямої лінії" Путіна прямо поставили це питання.

Путін відповів, що поки про це не думав, але з його міркувань випливало, що він вважає обмін Сенцова на Вишинського нерівноцінним.

"Нашого журналіста... Вишинський, так? Адже його заарештували на Україні за його пряму професійну діяльність, - заявив Путін. - Що ж стосується іншого фігуранта, пана Сенцова, адже він затриманий в Криму, до речі, не за журналістську діяльність, а за підготовку терористичного акту, за підготовку вибуху, в результаті якого могли постраждати конкретні люди. Це абсолютно різні речі, різні і несумісні ".

Олег Сенцов відбуває в російській в'язниці 20-річний термін за звинуваченням у підготовці терактів на території Криму. Міжнародні правозахисні організації вважають його політв'язнем. На підтримку Сенцова виступали багато російських і західних кінематографістів.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олег Сенцов відбуває в російській в'язниці 20-річний термін за звинуваченням у підготовці терактів на території Криму. Міжнародні правозахисні організації вважають його політв'язнем

Російська влада стверджує, що у Сенцова крім українського є і російське громадянство, про що неодноразово заявляла уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

"Ні, він брав [громадянство РФ]. Є паспорт, виписаний Сенцову. Мені надійшли офіційні документи з ФМС, що він є громадянином РФ. Я виходжу з цього", - наводить Інтерфакс-Україна слова Москалькової, сказані журналістам в понеділок в Києві після засідання Подільського районного суду Києва у справі Вишинського.

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе в інтерв'ю "Голосу Америки" оскаржив це твердження. "Олег Сенцов ніколи не писав заяви на отримання російського громадянства і російського паспорта, для постановки на облік як російського громадянина. Паспорт йому не виписували в принципі", - сказав він.

Але у Росії поспішили заявити, що ситуацію Сущенка та Вишинського порівнювати не можна, оскільки Кирило Вишинський, мовляв, працював в Україні журналістом, а Романа Сущенка росіяни засудили за статтею про шпигунство.

Утім, попри всі розмови, жодного обміну не сталося.

"Кирило Вишинський важливий для Путіна. Він важить для Путіна найбільше за всіх українських полонених", - написала у понеділок Лариса Сарган.

Копирайт изображения УНІАН

Вона також припустила, що Вишинського можливо обміняти на 24 українських моряків, захоплених Росією біля Керчі чи згаданих Сущенка і Сенцова: "На всіх разом! Одного Вишинського!"

Президент Росії Володимир Путін справді кілька разів згадував про ситуацію з Вишинським. Зокрема 20 червня, відповідаючи на питання про можливість його обміну, заявив: "Ми думаємо, ми не забули".

На початку липня головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов передав президентові України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського.

А за кілька днів Зеленський вперше як президент поспілкувався телефоном з російським колегою Володимиром Путіним - припускають, що мова могла йти і про Вишинського.

14 липня експрезидент Петро Порошенко в інтерв'ю каналу "Україна" заявив, що українських моряків можуть звільнити вже найближчими днями: "Маю інформацію, ... що на 90% наші полонені моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня".

Копирайт изображения Instagram Тетяни Москалькової Image caption Російська омбудсмен Тетяна Москалькова (ліворуч) у понеділок приїхала до Києва підтримати Вишинського на суді

Тим часом, у понеділок до Києва прибула російська омбудсман Тетяна Москалькова. "Щоб підтримати Кирила Вишинського", - написали "РИА Новости".

Перед судовим засіданням по його справі вона зустрілася з українською уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою та заявила про "напругу" навколо його справи.

Москалькова також відзначила, що на ситуацію з Вишинським вплинула розмова Зеленського з Путіним, яка "дала імпульс для справедливого рішення".

Водночас 17 липня російський суд розгляне питання про продовження арешту українських моряків.

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