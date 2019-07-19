Зеленський і паспорти для "іноземних українців": чи очікує на Україну референдум

Копирайт изображения Getty Images / УНІАН Image caption Озвучені Зеленським плани надавати українське громадянство як друге можуть призвести до змін у Конституції та всеукраїнського референдуму

Президент Зеленський доручив МЗС з'ясувати, як можна простіше надавати українське громадянство одразу двом категоріям іноземців.

Звідки взялася ця ідея, як її можна втілити та до чого вона може призвести?

Кому?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Першим про видачу паспортів заговорив Путін

Доручення Зеленського - це реакція на указ президента Росії Володимира Путіна, що спростив видачу російських паспортів для всіх жителів українських Донецької і Луганської областей.

Раніше він "у гуманітарних цілях" вже вирішив давати російське громадянство українцям, які живуть у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

У відповідь Зеленський доручив МЗС створити механізм спрощеної видачі українських паспортів для двох об'ємних категорій іноземців:

Перша - це етнічні українці "з дружніх країн, які прагнуть долучитися до розвитку своєї історичної батьківщини". Іншими словами, українська діаспора. Водночас, які саме країни є "дружніми", в Офісі президента не уточнили (як і не вжили законодавчий термін "держава-агресор").

Друга - люди, "які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах". Тобто, мова може йти, наприклад, про російську опозицію. Але з таким самим успіхом до цієї категорії можна зарахувати і будь-кого, хто вважає, що його чи її права порушує будь-яка країна в світі.

Як?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Чи зможе президент Зеленський розраховувати на конституційну більшість у Раді для втілення своїх задумів?

У своїй заяві президент Зеленський відзначив, що мова йде про спрощену процедуру видачі українського громадянства "як другого".

Водночас 4 стаття Конституції України чітко каже, що "в Україні існує єдине громадянство".

Тож, щоб надати комусь повноцінне друге громадянство, Володимиру Зеленському доведеться змінити основний закон - для цього йому будуть потрібні 300 голосів у майбутній Раді.

А оскільки сама стаття про "єдине громадянство" міститься у першому розділі Конституції, то затвердити ці зміни доведеться ще й на всеукраїнському референдумі.

У Міністерстві закордонних справ підтвердили BBC News Україна, що доручення Зеленського може дійти аж до конституційних змін.

"Успішність реалізації цієї ідеї залежить від консолідації зусиль виконавчої влади, закордонного українства, а також парламенту та потребуватиме серйозних змін у законодавстві України, зокрема Конституції", - йдеться у відповіді міністерства на запит BBC News Україна.

Навіщо?

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"Це правильний підхід. Бачимо, що відбувається в Угорщині - Орбан видає громадянство всім етнічним угорцям, які проживають у країнах так званого "Тріанонського договору" (Договір після Першої світової війни, за яким Угорщина, що програла, поступалася частиною територій сусідам", - Ред.) - не лише на Закарпатті, а й угорцям у Румунії, Словаччині тощо. Це нормальна світова практика", - пояснює експерт-міжнародник Андрій Бузаров.

"А для нас через відтік населення, думаю, це державна необхідність - давати паспорти етнічним українцям, які проживають у Придністров'ї, у країнах Балтії, у Росії", - додає він.

Таку ініціативу Зеленського мають позитивно сприйняти українці, які довго живуть за кордоном і в якийсь момент постають перед дилемою зміни громадянства. А також діаспора.

У Міністерстві закордонних справ повідомили BBC News Україна, що працюватимуть над ініціативою президента разом зі Світовим конгресом українців та українськими громадами.

"Це дає шанси для української західної діаспори - це позитивний момент", - вважає ексміністр закордонних справ Володимир Огризко.

"Якщо він (другий український паспорт. - Ред.) просто дасть можливість діаспорі безперешкодно приїжджати в Україну, купувати нерухомість тощо, то загалом тут особливих проблем я не бачу", - пояснює він.

Водночас, додає колишній міністр, ідея спрощеної видачі українських паспортів може мати і небезпечні наслідки.

Ризики

Копирайт изображения УНІАН Image caption Роздача паспортів проросійськи налаштованим етнічним українцям несе політичні ризики, каже ексміністр Огризко

Володимир Огризко пояснює - видача паспортів всім етнічним українцям без обмежень може мати політичні наслідки для самої України, зокрема на виборах.

"Якщо йтиметься про виборчі права, то тут є великі ризики, безвідносного до того, де проживають українці. Але найбільше тривожить діаспора в РФ, яка перебуває під постійним інформаційним тиском", - наголошує ексміністр.

"Тут має бути чітке розмежування - наприклад, якщо людина п'ять чи десять років не живе в Україні і отримує громадянство, то вона не повинна мати права голосувати чи бути обраною, або ж купувати землю (якщо вона буде продаватися)", - додає він.

"Іноземні українці"

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Ідея надавати етнічним українцям своєрідне "обмежене громадянство" - це один з варіантів, як втілити ідею з "другим українським паспортом", і при цьому не проходити надскладну процедуру зі зміною конституції і референдумом.

"Можна розробити такий законопроєкт, який би не порушував норми конституції, але при цьому допускав наявність другого громадянства чи певного особливого статусу. Мова про щось на зразок паспорту "іноземного українця", який би не давав частину прав, наприклад, політичних, але надавав права соціально-економічного характеру - проживання, працевлаштування тощо", - каже Андрій Бузаров.

"Таке також використовується у світовій практиці", - додає експерт.

Щось схоже запровадила, наприклад, Польща - її "карта поляка" дозволяє власникам легально працювати і отримувати візу, але не дає змоги голосувати на польських виборах.

Як бути з неукраїнцями?

Копирайт изображения УНІАН Image caption На українське громадянство очікують десятки іноземців, які воювали в АТО на боці України, але тепер не можуть повернутися додому, наприклад у Росію чи Білорусь, через можливе судове переслідування

Говорячи про паспорти для "людей, які потерпають від порушення прав у своїх країнах", Зеленський вочевидь натякав на Росію - саме ця частина ініціативи мала стати відповіддю на російські паспорти на Донбасі.

Андрій Бузаров цілком допускає і такий варіант: "Коли людину в Росії притісняють за політичні міркування, то не виключено, що у спрощеному порядку їй можуть надати українське громадянство - якщо людина візьме на себе певні зобов'язання перед державою Україна. Але це також особливий статус".

Водночас інший ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко сумнівається у тому, чи справді потрібно створювати такий механізм.

"У президента і так є можливість відповідно до чинного законодавства надавати громадянство у конкретних випадках. Чи треба створювати якісь окремі категорії - у мене є сумніви", - пояснює він.

Зеленський і справді протягом місяця видав українські паспорти 25-м іноземцям, які "мають визначні заслуги перед Україною" або ж чиє громадянство "становить державний інтерес".

Багато хто з них воював на Донбасі у складі українських добровольчих батальйонів.

Механізм надання "персонального" громадянства президентом досить повільний і складний, тоді як на український паспорт очікують десятки іноземців, які воювали в АТО, каже Нікіта Макєєв - ексбоєць "Азова" з Росії, який нещодавно отримав громадянство України.

А оскільки легальні строки їхнього перебування в Україні або вже закінчилися, або закінчуються, то на них може чекати висилка та ймовірні суди "за найманство" на батьківщині.

Запропонований Зеленським механізм спрощеного громадянства для осіб, яких переслідують в інших країнах, цілком може стати виходом для іноземних добровольців.

Симетрична відповідь?

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"Поки що це лише доручення (президента Зеленського. - Ред.) - воно цілком нормальне, якщо, наприклад, треба почати кваліфіковану - нехай навіть і закриту - дискусію з цього приводу", - вважає Костянтин Грищенко.

Водночас, каже колишній міністр, симетричною відповіддю планам Кремля роздавати російські паспорти на Сході України це навряд чи можна вважати.

"Це не симетрична відповідь на дії Росії, вона аж ніяк не може нейтралізувати те, що відбувається на Донбасі. Наслідки не можна порівнювати і саме по собі воно (доручення президента. - Ред.) питання не вирішує. Але в публічному вимірі - так, це, звичайно, якась реакція", - резюмує Костянтин Грищенко.

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