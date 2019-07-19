FaceApp: наскільки правдивими є передбачення?

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Здається, що кожна людина, яку ви колись зустрічали, використовує зараз FaceApp.

Соцмережі заполонили фотографії людей, які розміщують фотографії того, як вони можуть виглядати, коли постаріють.

Додаток викликав критику. Були попередження щодо того, як його творці можуть використати ваші дані - і один політик у США навіть закликав ФБР розслідувати поширення додатку.

Але наскільки точними є результати програми? Ми використали фотографії знаменитостей з їхньої молодості, аби побачити, наскільки влучним було передбачення додатку.

Сер Ієн Маккеллен

Копирайт изображения Getty Images/FaceApp/Alamy Image caption Сер Ієн Маккеллен перед використанням додатку, після і як він виглядає насправді зараз

Додаток досить влучно "зістарив" сера Ієна Маккеллена, який зіграв Гендальфа у "Володарі перснів".

Фото ліворуч зняли, коли йому було майже 30, у 1968 році. Фото посередині оброблене додатком FaceApp, а фото праворуч - з фільму "Люди Ікс: діти минулого майбутнього", де сер Ієн Маккеллен грав Магнето у свої 75.

Рейтинг: 10/10. Переконливо.

Сер Девід Аттенборо

Копирайт изображения Getty Images/FaceApp Image caption Сер Девід Аттенборо перед використанням додатку, після і як він виглядає насправді зараз

Непогано.

Ліворуч - фото сера Девіда Аттенборо, творця багатьох документальних серіалів про природу, у віці 39 років, зроблене 1965 року. Посередині - фотографія оброблена додатком, а праворуч - знімок сера Девіда у віці 93 років, зроблений раніше цього року.

Рейтинг: 7/10. Добра спроба.

Доллі Партон

Копирайт изображения Getty Images/FaceApp Image caption Доллі Партон перед використанням додатку, після і як вона виглядає насправді зараз

Це явно не найкраща спроба.

Ліворуч ви бачите "королеву кантрі", співачку Доллі Партон у 1977 році, коли їй був 31 рік. В центрі - ця ж фотографія, оброблена додатком. Праворуч - Доллі Партон у свої 73 у 2019 році.

Здається, вона старіла повільніше, ніж додаток хотів її "зістарити".

Рейтинг: 2/10. Вдосконалюватися і вдосконалюватися.

Дама Джуді Денч

Копирайт изображения Getty Images/FaceApp Image caption Дама Джуді Денч

Тут ви бачите ліворуч легендарну акторку, даму Джуді Денч, коли їй було 33 у 1967 році. Посередині - це ж фото, оброблене додатком. А праворуч - легендарна акторка у свої 84 роки, у 2019 році.

У всякому разі, ми не думаємо, що Джеймс Бонд вподобав би результат.

Рейтинг: 6/10. Потрібні покращення.

Арнольд Шварценеггер

Копирайт изображения Getty Images/FaceApp Image caption Арнольд Шварцнеггер перед використанням додатку, після і як він виглядає насправді зараз

Це досить пристойно, якщо бути справедливим.

Ліворуч - зображення молодого австрійського актора Арнольда Шварценеггера у 1976 році. Праворуч - серйозний політик Арнольд Шварценеггер на фото, зробленому ним у 2019 році, у віці 74 років.

Рейтинг: 8/10. Досить пристойно.

Що таке FaceApp?

Кріс Баранюк, кореспондент BBC

FaceApp - не новий додаток. Інформація про нього вперше потрапила у ЗМІ два роки тому через "фільтри расової приналежності".

Вони мали на меті перетворити обличчя людини з однієї раси в іншу - характеристика, яка викликала негативну реакцію і була швидко відкинута.

Програма може, однак, перетворити беземоційні або похмурі вирази обличчя в усміхнені. І вона може обирати стилі макіяжу.

Додаток також працює з намальованими портретами - хоча ефект іноді невтішний.

Він розроблений за допомогою штучного інтелекту. Алгоритм приймає вхідне зображення вашого обличчя і налаштовує його на основі інших зображень.

Це дозволяє вставити, наприклад, широку посмішку, регулюючи лінії навколо рота, підборіддя і щік для природного вигляду.

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