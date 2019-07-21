Результати виборів: інтерактивна мапа

  • 21 липня 2019

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Вибори до Ради. Результати голосування за партійними списками

Попередні дані станом на 1:27 за київським часом 22.07.2019. Опрацьовано протоколів: 5,37%


Вся Україна

Явка: 49,84%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 41,45
  • Батьківщина: 11,04
  • Європейська солідарність: 9,52
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 8,41
  • Опозиційна платформа — За життя: 5,79
  • Сила і честь: 5,62

Чернігівська область

Явка: 54,8%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 39,24
  • Батьківщина: 21,63
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 11,63
  • Опозиційна платформа — За життя: 5,75
  • Європейська солідарність: 5,18

Чернівецька область

Явка: 42,06%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 52,98
  • Батьківщина: 13,35
  • Опозиційна платформа — За життя: 9,10
  • Європейська солідарність: 5,18

Черкаська область

Явка: 51,53%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 49,91
  • Батьківщина: 11,76
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 10,61
  • Європейська солідарність: 5,75

Хмельницька область

Явка: 53,17%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 45,29
  • Батьківщина: 12,28
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 11,44
  • Європейська солідарність: 5,77

Херсонська область

Явка: 43,93%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 50,08
  • Опозиційна платформа — За життя: 15,01
  • Батьківщина: 6,70
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 6,44

Харківська область

Явка: 50,43%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 41,50
  • Опозиційна платформа — За життя: 29,29
  • Опозиційний блок: 9,49

Тернопільська область

Явка: 54,21%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 30,49
  • Батьківщина: 13,87
  • Європейська солідарність: 11,67
  • Голос: 10,43
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 10,04
  • ВО Свобода: 7,67

Сумська область

Явка: 52,24%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 50,85
  • Опозиційна платформа — За життя: 10,56
  • Батьківщина: 10,23
  • Європейська солідарність: 5,82
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 5,39

Рівненська область

Явка: 48,02%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 36,16
  • Європейська солідарність: 11,17
  • Батьківщина: 10,24
  • Голос: 8,89
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 8,63
  • Опозиційна платформа — За життя: 5,39
  • Сила і честь: 5,39

Полтавська область

Явка: 54,1%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 51,23
  • Батьківщина: 11,59
  • Опозиційна платформа — За життя: 10,24
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 6,22
  • Європейська солідарність: 5,19

Одеська область

Явка: 46,97%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 51,09
  • Опозиційна платформа — За життя: 20,92

Миколаївська область

Явка: 47,09%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 53,36
  • Опозиційна платформа — За життя: 15,14
  • Батьківщина: 6,00
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 5,89

Львівська область

Явка: 53,42%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 22,74
  • Голос: 20,05
  • Європейська солідарність: 18,31
  • Батьківщина: 11,50

Луганська область

Явка: 49,23%

Результати голосування, %:

  • Опозиційна платформа — За життя: 44,09
  • Слуга народу: 31,55
  • Опозиційний блок: 5,83

Кіровоградська область

Явка: 49,4%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 46,19
  • Батьківщина: 15,61
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 10,09
  • Опозиційна платформа — За життя: 8,73

Київська область

Явка: 50,3%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 45,10
  • Батьківщина: 15,20
  • Європейська солідарність: 7,25
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 6,65
  • Опозиційна платформа — За життя: 6,29

Київ

Явка: 48,97%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 40,13
  • Європейська солідарність: 15,34
  • Голос: 9,83
  • Батьківщина: 7,56
  • Опозиційна платформа — За життя: 6,86
  • Сила і честь: 5,18

Івано-Франківська область

Явка: 48,04%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 33,96
  • Батьківщина: 15,81
  • Голос: 13,11
  • Європейська солідарність: 11,11
  • ВО Свобода: 8,29

Запорізька область

Явка: 50,82%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 45,69
  • Опозиційна платформа — За життя: 21,22
  • Опозиційний блок: 6,79

Закарпатська область

Явка: 41,16%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 51,86
  • Батьківщина: 10,05
  • Опозиційна платформа — За життя: 8,01

Житомирська область

Явка: 51,48%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 43,33
  • Батьківщина: 11,22
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 9,97
  • Опозиційна платформа — За життя: 9,25
  • Європейська солідарність: 6,91

Донецька область

Явка: 45,71%

Результати голосування, %:

  • Опозиційна платформа — За життя: 38,84
  • Слуга народу: 28,19
  • Опозиційний блок: 12,60

Дніпропетровська область

Явка: 51,18%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 60,17
  • Опозиційна платформа — За життя: 13,57

Волинська область

Явка: 52,26%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 39,52
  • Батьківщина: 13,64
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 10,45
  • Європейська солідарність: 7,67
  • Голос: 6,04

Вінницька область

Явка: 51,03%

Результати голосування, %:

  • Слуга народу: 34,98
  • Українська стратегія Гройсмана: 16,01
  • Батьківщина: 10,08
  • Радикальна партія Олега Ляшка: 10,02
  • Європейська солідарність: 8,28

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