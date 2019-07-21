Результати виборів: інтерактивна мапа

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Вибори до Ради. Результати голосування за партійними списками Попередні дані станом на 1:27 за київським часом 22.07.2019. Опрацьовано протоколів: 5,37%

Вся Україна Явка: 49,84%

Результати голосування, %: Слуга народу: 41,45

Батьківщина: 11,04

Європейська солідарність: 9,52

Радикальна партія Олега Ляшка: 8,41

Опозиційна платформа — За життя: 5,79

Сила і честь: 5,62 Чернігівська область Явка: 54,8%

Результати голосування, %: Слуга народу: 39,24

Батьківщина: 21,63

Радикальна партія Олега Ляшка: 11,63

Опозиційна платформа — За життя: 5,75

Європейська солідарність: 5,18 Чернівецька область Явка: 42,06%

Результати голосування, %: Слуга народу: 52,98

Батьківщина: 13,35

Опозиційна платформа — За життя: 9,10

Європейська солідарність: 5,18 Черкаська область Явка: 51,53%

Результати голосування, %: Слуга народу: 49,91

Батьківщина: 11,76

Радикальна партія Олега Ляшка: 10,61

Європейська солідарність: 5,75 Хмельницька область Явка: 53,17%

Результати голосування, %: Слуга народу: 45,29

Батьківщина: 12,28

Радикальна партія Олега Ляшка: 11,44

Європейська солідарність: 5,77 Херсонська область Явка: 43,93%

Результати голосування, %: Слуга народу: 50,08

Опозиційна платформа — За життя: 15,01

Батьківщина: 6,70

Радикальна партія Олега Ляшка: 6,44 Харківська область Явка: 50,43%

Результати голосування, %: Слуга народу: 41,50

Опозиційна платформа — За життя: 29,29

Опозиційний блок: 9,49 Тернопільська область Явка: 54,21%

Результати голосування, %: Слуга народу: 30,49

Батьківщина: 13,87

Європейська солідарність: 11,67

Голос: 10,43

Радикальна партія Олега Ляшка: 10,04

ВО Свобода: 7,67 Сумська область Явка: 52,24%

Результати голосування, %: Слуга народу: 50,85

Опозиційна платформа — За життя: 10,56

Батьківщина: 10,23

Європейська солідарність: 5,82

Радикальна партія Олега Ляшка: 5,39 Рівненська область Явка: 48,02%

Результати голосування, %: Слуга народу: 36,16

Європейська солідарність: 11,17

Батьківщина: 10,24

Голос: 8,89

Радикальна партія Олега Ляшка: 8,63

Опозиційна платформа — За життя: 5,39

Сила і честь: 5,39 Полтавська область Явка: 54,1%

Результати голосування, %: Слуга народу: 51,23

Батьківщина: 11,59

Опозиційна платформа — За життя: 10,24

Радикальна партія Олега Ляшка: 6,22

Європейська солідарність: 5,19 Одеська область Явка: 46,97%

Результати голосування, %: Слуга народу: 51,09

Опозиційна платформа — За життя: 20,92 Миколаївська область Явка: 47,09%

Результати голосування, %: Слуга народу: 53,36

Опозиційна платформа — За життя: 15,14

Батьківщина: 6,00

Радикальна партія Олега Ляшка: 5,89 Львівська область Явка: 53,42%

Результати голосування, %: Слуга народу: 22,74

Голос: 20,05

Європейська солідарність: 18,31

Батьківщина: 11,50 Луганська область Явка: 49,23%

Результати голосування, %: Опозиційна платформа — За життя: 44,09

Слуга народу: 31,55

Опозиційний блок: 5,83 Кіровоградська область Явка: 49,4%

Результати голосування, %: Слуга народу: 46,19

Батьківщина: 15,61

Радикальна партія Олега Ляшка: 10,09

Опозиційна платформа — За життя: 8,73 Київська область Явка: 50,3%

Результати голосування, %: Слуга народу: 45,10

Батьківщина: 15,20

Європейська солідарність: 7,25

Радикальна партія Олега Ляшка: 6,65

Опозиційна платформа — За життя: 6,29 Київ Явка: 48,97%

Результати голосування, %: Слуга народу: 40,13

Європейська солідарність: 15,34

Голос: 9,83

Батьківщина: 7,56

Опозиційна платформа — За життя: 6,86

Сила і честь: 5,18 Івано-Франківська область Явка: 48,04%

Результати голосування, %: Слуга народу: 33,96

Батьківщина: 15,81

Голос: 13,11

Європейська солідарність: 11,11

ВО Свобода: 8,29 Запорізька область Явка: 50,82%

Результати голосування, %: Слуга народу: 45,69

Опозиційна платформа — За життя: 21,22

Опозиційний блок: 6,79 Закарпатська область Явка: 41,16%

Результати голосування, %: Слуга народу: 51,86

Батьківщина: 10,05

Опозиційна платформа — За життя: 8,01 Житомирська область Явка: 51,48%

Результати голосування, %: Слуга народу: 43,33

Батьківщина: 11,22

Радикальна партія Олега Ляшка: 9,97

Опозиційна платформа — За життя: 9,25

Європейська солідарність: 6,91 Донецька область Явка: 45,71%

Результати голосування, %: Опозиційна платформа — За життя: 38,84

Слуга народу: 28,19

Опозиційний блок: 12,60 Дніпропетровська область Явка: 51,18%

Результати голосування, %: Слуга народу: 60,17

Опозиційна платформа — За життя: 13,57 Волинська область Явка: 52,26%

Результати голосування, %: Слуга народу: 39,52

Батьківщина: 13,64

Радикальна партія Олега Ляшка: 10,45

Європейська солідарність: 7,67

Голос: 6,04 Вінницька область Явка: 51,03%

Результати голосування, %: Слуга народу: 34,98

Українська стратегія Гройсмана: 16,01

Батьківщина: 10,08

Радикальна партія Олега Ляшка: 10,02

Європейська солідарність: 8,28

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