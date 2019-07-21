Результати виборів: інтерактивна мапа
- 21 липня 2019
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Стежте за результатами голосування на парламентських виборах. Клікайте на нашу інтерактивну мапу і дивіться результати партій по регіонах.
Інтерактивна мапа оновлюється в режимі реального часу.
Вибори до Ради. Результати голосування за партійними списками
Попередні дані станом на 1:27 за київським часом 22.07.2019. Опрацьовано протоколів: 5,37%
Вся Україна
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 41,45
- Батьківщина: 11,04
- Європейська солідарність: 9,52
- Радикальна партія Олега Ляшка: 8,41
- Опозиційна платформа — За життя: 5,79
- Сила і честь: 5,62
Чернігівська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 39,24
- Батьківщина: 21,63
- Радикальна партія Олега Ляшка: 11,63
- Опозиційна платформа — За життя: 5,75
- Європейська солідарність: 5,18
Чернівецька область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 52,98
- Батьківщина: 13,35
- Опозиційна платформа — За життя: 9,10
- Європейська солідарність: 5,18
Черкаська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 49,91
- Батьківщина: 11,76
- Радикальна партія Олега Ляшка: 10,61
- Європейська солідарність: 5,75
Хмельницька область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 45,29
- Батьківщина: 12,28
- Радикальна партія Олега Ляшка: 11,44
- Європейська солідарність: 5,77
Херсонська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 50,08
- Опозиційна платформа — За життя: 15,01
- Батьківщина: 6,70
- Радикальна партія Олега Ляшка: 6,44
Харківська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 41,50
- Опозиційна платформа — За життя: 29,29
- Опозиційний блок: 9,49
Тернопільська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 30,49
- Батьківщина: 13,87
- Європейська солідарність: 11,67
- Голос: 10,43
- Радикальна партія Олега Ляшка: 10,04
- ВО Свобода: 7,67
Сумська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 50,85
- Опозиційна платформа — За життя: 10,56
- Батьківщина: 10,23
- Європейська солідарність: 5,82
- Радикальна партія Олега Ляшка: 5,39
Рівненська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 36,16
- Європейська солідарність: 11,17
- Батьківщина: 10,24
- Голос: 8,89
- Радикальна партія Олега Ляшка: 8,63
- Опозиційна платформа — За життя: 5,39
- Сила і честь: 5,39
Полтавська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 51,23
- Батьківщина: 11,59
- Опозиційна платформа — За життя: 10,24
- Радикальна партія Олега Ляшка: 6,22
- Європейська солідарність: 5,19
Одеська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 51,09
- Опозиційна платформа — За життя: 20,92
Миколаївська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 53,36
- Опозиційна платформа — За життя: 15,14
- Батьківщина: 6,00
- Радикальна партія Олега Ляшка: 5,89
Львівська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 22,74
- Голос: 20,05
- Європейська солідарність: 18,31
- Батьківщина: 11,50
Луганська область
Результати голосування, %:
- Опозиційна платформа — За життя: 44,09
- Слуга народу: 31,55
- Опозиційний блок: 5,83
Кіровоградська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 46,19
- Батьківщина: 15,61
- Радикальна партія Олега Ляшка: 10,09
- Опозиційна платформа — За життя: 8,73
Київська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 45,10
- Батьківщина: 15,20
- Європейська солідарність: 7,25
- Радикальна партія Олега Ляшка: 6,65
- Опозиційна платформа — За життя: 6,29
Київ
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 40,13
- Європейська солідарність: 15,34
- Голос: 9,83
- Батьківщина: 7,56
- Опозиційна платформа — За життя: 6,86
- Сила і честь: 5,18
Івано-Франківська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 33,96
- Батьківщина: 15,81
- Голос: 13,11
- Європейська солідарність: 11,11
- ВО Свобода: 8,29
Запорізька область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 45,69
- Опозиційна платформа — За життя: 21,22
- Опозиційний блок: 6,79
Закарпатська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 51,86
- Батьківщина: 10,05
- Опозиційна платформа — За життя: 8,01
Житомирська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 43,33
- Батьківщина: 11,22
- Радикальна партія Олега Ляшка: 9,97
- Опозиційна платформа — За життя: 9,25
- Європейська солідарність: 6,91
Донецька область
Результати голосування, %:
- Опозиційна платформа — За життя: 38,84
- Слуга народу: 28,19
- Опозиційний блок: 12,60
Дніпропетровська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 60,17
- Опозиційна платформа — За життя: 13,57
Волинська область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 39,52
- Батьківщина: 13,64
- Радикальна партія Олега Ляшка: 10,45
- Європейська солідарність: 7,67
- Голос: 6,04
Вінницька область
Результати голосування, %:
- Слуга народу: 34,98
- Українська стратегія Гройсмана: 16,01
- Батьківщина: 10,08
- Радикальна партія Олега Ляшка: 10,02
- Європейська солідарність: 8,28
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