Британія чекає на навалу метеликів. Ось найяскравіші види
Британія готується до масового нашестя метеликів, і волонтери з громадської організації зі збереження метеликів (Butterfly Conservation) закликають усіх охочих допомогти їм у підрахунку популяції різних видів.
Організація проводить такі підрахунки регулярно з лютого по серпень, в період міграції різних видів метеликів. На цих комах найбільше впливають зміни клімату, і їхній підрахунок допомагає аналізувати та прогнозувати подальші зміни. Це найбільший у світі проєкт такого роду.
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Цього року зафіксували небувалу кількість сонцевиків будякових, які прилетіли на британські острови з країн Європи.
Цей метелик летить зі швидкістю 48 кілометрів на годину і кожен рік проходить відстань у 12 з гаком тисяч кілометрів — з Африки до полярного кола і назад.
Вони прилітають до Британії щоліта, але раз на десять років їхня кількість обчислюється десятками мільйонів. Востаннє таке відбувалося у 2008 році, тоді їх прибуло близько 11 мільйонів особин.
Щоб зрозуміти, чи наступив черговий "рік сонцевиків", Товариство зі збереження метеликів просить усіх небайдужих взяти участь у підрахунку.
Зазвичай для цього потрібно просто витратити 15 хвилин свого часу, вийти на сонячну місцину і порахувати метеликів, яких бачиш навколо себе. Отримані дані треба ввести на спеціальному сайті або передати за допомогою додатку Big Butterfly Count.
Найбільш поширені в Британії види метеликів, і як їх розрізнити
Осадець Егерія (Pararge aegeria). У неї темно коричневі крила з цятками кремового відтінку. Популяція цього виду останніми роками помітно збільшилася, що, за словами фахівців з організації зі збереження метеликів, дивно в умовах зміни клімату.
Осадець Егерія мешкає на сході й частково на півночі Англії, в Мідлендс і в деяких районах Шотландії.
Щербатка c-біле (Polygonia c-album). Раніше жила тільки на півдні Великої Британії, проте зараз зустрічається в центральних районах Шотландії й навіть в Ірландії, для чого перетинає море. У неї помаранчеві з коричневим крила, з сильно порізаними зовнішніми краями.
Синявець Ікар (Polyommatus Icarus). Найпоширеніший метелик родини синявцевих у Британії. Самці завжди блакитного кольору, тоді як самки можуть бути практично повністю коричневими або переважно синіми.
Синявець крушиновий (Celastrina argiolus). Він відрізняється від синявця Ікара тим, що у цього виду на нижній частині крил немає помаранчевих цяток. Найчастіше синявець крушиновий зустрічається на півдні Англії, але останнім часом почав поширюватися на північ.
Цитринець, лимонниця звичайна або палист крушиновий (Gonepteryx rhamni). У самців крила жовті, у самок — блідо-зелені. Ці метелики стали розмножуватися в Британії порівняно недавно, в основному в північних районах.
Мереживниця галатея (Melanargia galathea). Цього метелика не сплутати ні з яким іншим через його дуже характерний чорно-білий малюнок на крилах. Він особливо любить квіти фіолетового кольору, і найчастіше його можна зустріти у квіткових садах. В основному зустрічається на півдні Англії, але ось уже два десятиліття пробує жити й в північніших районах.
Сонцевик павиче око (Aglais io). Цього метелика легко розрізнити за яскравим забарвленням і характерним малюнком на крилах, яким він відлякує хижаків.
Сонцевик адмірал (Vanessa atalanta). Можна зустріти в будь-якій частині Великої Британії, відрізняється різноманітністю середовища проживання. У нього темні коричневі крила з вкрапленнями червоного і помаранчевого. Щовесни вони мігрують на північ, багато перетинають море з Європи до Британії.
Білан капустяний (Pieris brassicae). У цих метеликів білі крила обрамлені зверху чорною канвою, а у самок на кожному крилі є ще по дві чорні плями. Їх багато в Великій Британії, але серед фермерів вони вважаються шкідниками, оскільки завдають великої шкоди капустяним полям.
Білан ріпаковий (Pieris rapae). Схожий на білана капустяного, але менших розмірів. У нього блискучі білі крильця з однією-двома чорними цятками на верхній частині. Мешкає в садах і в полях з капустяним культурами — білокачанною капустою, листковою капустою, цвітною капустою і броколі.
Сонцевик кропив'яний (Aglais urticae). Цей вид теж поширений в Британії й мешкає по всій країні. Метелики яскраво-оранжевого кольору з чорно-блакитною облямівкою на крилах.
Очняк волове око (Maniola jurtina). Ці метелики живуть великими колоніями. У деяких місцях можна зустріти відразу кілька сотень особин. Вони коричневі з помаранчевою плямою на кожному крилі.
Очняк жовтогарячий (Pyronia tithonus). Вони ділять середовище проживання з очняком волове око (вище) і трохи схожі, але у цього метелика в забарвленні більше помаранчевого і коричнева облямівка навколо крил.
Очняк квітковий (Aphantopus hyperantus). Коричневий метелик з чорними кільцями на крилах. Комбінація кольорів і структура крил створює ілюзію того, що метелик оксамитовий на дотик. Останніми роками поширився по всій території Великої Британії та Шотландії.
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