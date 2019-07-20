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50 років тому 20 липня 1969 року на поверхню Місяця вперше ступила нога людини. Нею став американець Ніл Армстронг.

"Аполлон-11" запустили 16 липня, а 24-го його екіпаж повернувся на Землю. Всі ці дев'ять днів астронавти знімали те, що з ними відбувалося.

Багато з тих фотографій потім стали ледь не культовими, оскільки прекрасно передають атмосферу першої в історії місячної експедиції.

16 липня 1969 року

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Ніл Армстронг веде свій екіпаж на борт ракети-носія Сатурн-5. З собою він несе ранець портативної системи життєзабезпечення. Вже через чотири дні Армстронг буде крокувати Місяцем.

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О 9 годині 32 хвилини за північноамериканським східним літнім часом "Аполлон-11" стартував з космодрому Космічного центру імені Кеннеді. За пів години до зльоту командир Армстронг передав, що він та інші члени екіпажу (Майкл Коллінз і Едвін Олдрін) почувають себе дуже добре: "Прекрасний ранок сьогодні!"

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Через годину після зльоту Армстронг сфотографував Майкла Коллінза з телекамерою.

17 липня 1969 року

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Капсула з екіпажем мчала до Місяця. Астронавти тоді зробили цей знімок Землі, що віддаляється від них. Він і понині залишається однією з найзнаменитіших фотографій програми "Аполлон".

18 липня 1969 року

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Едвін (Базз) Олдрін засовує до кишені сонячні окуляри, перебуваючи в місячному модулі "Орел", пілотом якого він був і який через день доставить його й Армстронга на поверхню Місяця.

19 липня 1969 року

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"Аполлон-11" вийшов на місячну орбіту, і екіпаж почав фотографувати поверхню зворотного боку Місяця. Ось тоді-то Майкл Коллінз і вигукнув: "Боже, та вони величезні!", Маючи на увазі гори й кратери.

20 липня 1969 року

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Через 102 години й 45 хвилин після старту місячний модуль "Орел", відокремившись від командного модуля "Колумбія", здійснив посадку. Коли Олдрін і Армстронг вийшли з нього, вони зробили кілька фотографій, в тому числі й цю, що стала культовою: слід черевика астронавта Олдріна.

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Олдрін і Армстронг встановили на місячній поверхні американський прапор, і Олдрін віддав йому військове вітання. Розсувний механізм телескопічного флагштока трохи заїло, тому повністю розтягнути полотнище не вдалося, на знімку воно провисає.

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На цьому знімку Армстронга — Олдрін, але в склі шолома відбивається й Армстронг, який стоїть на поверхні Місяця. Цей подвійний портрет публікувався найбільш часто з фотографій усіх місій програми "Аполлон".

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Після прогулянки тривалістю приблизно у дві з половиною години — знову в місячному модулі. Армстронг у захваті від того, як гладко все пройшло. Потім він розповість, що відчував у той момент: часу, відведеного на дослідження Місяця, виявилося занадто мало!

21 липня 1969 року

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Поки Армстронг і Олдрін були на Місяці (майже 22 години), Майкл Коллінз пілотував модуль "Колумбія". Цей знімок він зробив, коли модуль "Орел" наближався до "Колумбії" для стикування. На горизонті видно Землю, що сходить над Місяцем.

Копирайт изображения NASA

А тепер час повертатися додому, на Землю. На прощання екіпаж робить кілька знімків величезного сірого каменю, що висить у космосі, на якому вони побували.

22 липня 1969 року

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А ось і Земля, вона стає все ближчою. Хоча з такої відстані важко розгледіти деталі, Південну Америку видно добре.

23 липня 1969 року

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Половина шляху від Місяця до Землі подолана, і вже видно Сахару в усій її темно-помаранчевій красі.

24 липня 1969 року

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Земля вже настільки близько, що не вміщається в видошукач фотокамери. Сьогодні — приземлення.

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Приводнення! Все пройшло щасливо, командний модуль "Колумбія" гойдається на хвилях Тихого океану. Астронавтів забирають на надувний човен для дезінфекції, а потім — у карантин, який тривав для них до вечора 10 серпня.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою можна на сайті BBC Future.

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