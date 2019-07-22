Хочете більшу зарплату? Як варто про неї просити - і як не варто

Копирайт изображения Getty Images Image caption Скільки-скільки ви хочете?

Скільки коштує ваша робота? Чи краще перефразуємо - чи дорівнює відповідь на це питання тій сумі, яку роботодавець щомісяця перераховує на ваш банківський рахунок?

Якщо ні, то вам потрібно просити більше - а це означає, що вам доведеться вести переговори з людиною, яка платить вам зарплату. Це лякає багатьох людей. Однак насправді боятися не варто.

"Через прохання про підвищення зарплати ще нікого не звільнили, - каже засновниця професійного мережевого сайту The Dots Піп Джеймісон. - Насправді, усе навпаки - те, що ви просите більше грошей, показує ваші амбіції і бажання залишитися у компанії".

Але є хороші способи просити про підвищення зарплати, а є погані. Ось кілька порад, що варто робити, якщо ви все ж вирішили просити більше грошей - а чого не варто.

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Варто: дослідити ринок

Зайдіть на сайт порівняння заробітної плати або поговоріть з агенцією з підбору персоналу або з відділом кадрів у вас на роботі, щоб дізнатися, якою саме має бути платня за вашу роботу. Вам потрібні серйозні причини для підвищення зарплати - досягнуті цілі продажів, підписані контракти, виконані завдання тощо. Пам'ятайте, що той, хто вирішує, скільки вам платити, може знати на диво мало про те, що саме ви робите - особливо у великій організації.

"Працюйте над цим, - каже Дульсі Шеперд Свонстон, авторка книги "Це ж вам не ядерна фізика" (It's Not Bloody Rocket Science) і засновниця компанії з бізнес-тренінгів Profitably Engaged. - Здібності, необхідні для отримання вищої зарплати - ті самі, що роблять вас хорошим працівником".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо хочете більше грошей - варто дослідити ринок

Не варто: просити більше грошей безпідставно

Пані Джеймісон наполягає на тому, що працівники мають розглядати зарплату як комерційний контракт, а не послугу, і обговорювати його треба серйозно.

Тобто не варто казати роботодавцю, що вам потрібні гроші, щоб купувати щомісяця новеньку сумочку Prada.

Водночас Лу Гудман, директорка з маркетингу веб-сайту з пошуку роботи Monster у Великобританії, Ірландії та країнах Бенілюксу, попереджає: "Компанії завжди варто приділяти увагу вашому особистому життю, бо якщо вони втратять працівника, то їм знадобляться значні ресурси для пошуку, відбору та навчання нового".

"Але у підсумку зарплата має відображати продуктивність працівника і продуктивність самої компанії", - додає вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Про підвищення зарплатні варто просити тоді, коли справи у компанії йдуть вгору

Варто: обрати правильний час

Вибирайте момент, коли всі у доброму гуморі - наприклад, після успішного завершення проєкту. Дізнайтеся, коли ваша компанія планує свій бюджет, щоб бути впевненим, що ви не просите неможливого.

"Варто бути кмітливим, - каже пані Шеперд. - Ви маєте поговорити з босом за три-чотири місяці до наступного перегляду зарплати".

Не варто: просити про підвищення зарплати занадто швидко

Якщо вам вже підвищували зарплатню протягом останнього року, або ви новачок на роботі, вам доведеться придумати дуже вагомі причини для нового підвищення.

"Занадто багато людей приходять на нову роботу, а потім просять підвищити зарплату. Це мене спантеличує, оскільки вони погодились на таку зарплату, коли їх брали на роботу, - говорить Шарлотта Грін, тренерка з особистісного розвитку з компанії Specific Learning and Coaching. - Підвищення заробітної плати пов'язане з лояльністю і часом. Сумлінна робота принесе фінансову винагороду".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для розмови про зарплату варто обрати правильний час

Варто: переконатися, що зарплата відповідає посаді

Все частіше компанії структурують оплату праці залежно від рівня посади, зменшуючи таким чином необхідність індивідуальних переговорів.

"Для роботодавців дуже корисно мати структуру. Якщо цього не робити і платити різним людям різні суми за виконання однакової роботи, то можна швидко потрапити у скрутне становище", - пояснює пані Свонстон.

Не варто: просити більше, ніж платять за подібну роботу іншим

"Ви наївні, якщо просите більше, - каже пані Свонстон. - Однак, ви маєте повне право цікавитися рівнем оплати для вашої посади. Можливо, сталась помилка, або є вагома причина, чому рівень оплати для вас має бути вищим за той, який ви маєте".

Однак пані Гудман каже, що рівні оплати мають як обмеження, так і переваги: "У межах одного рівня оплати може бути суттєвий простір для маневрування, насправді це дуже корисно, оскільки створює певні рамки для переговорів і надає орієнтири, за якими ви можете виміряти вартість своєї роботи".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Головне - бути впевненим

Варто: бути впевненим

Сайт Monster радить працівникам під час розмови сидіти прямо і дивитись шефові у вічі: "Ключовою у цій розмові є довіра, тому говоріть повільно і розважливо і використовуйте мову жестів, щоб акцентувати те, про що говорите, якщо вам це притаманно".

Не варто: нервово сміятися, блукати очима по кімнаті чи прикривати рота

На думку авторів Monster, такі дії кажуть людині по той бік столу, що ви почуваєтесь незручно або невпевнені у тому, про що просите. Також не варто намагатися не заповнювати усі паузи і починати нести нісенітницю. Краще просто спокійно зачекати, доки керівник вам відповість.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Варто просити про конкретну суму

Варто: просити конкретну суму

Це може здатися нелогічним, але дослідження Колумбійської бізнес-школи твердить, що краще просити про конкретну і точну зарплату, ніж про приблизну цифру.

Одна з авторок доповіді 2013 року, професор Малія Мейсон, каже: "Практичне застосування цих висновків - сигнал про те, що ви проінформовані і використовуєте точне число - можна використати у будь-яких переговорах, щоб дати зрозуміти, що ви добре до них підготувались".

Не варто: бути розпливчастим

"Варто пам'ятати, що в цьому випадку нулі дійсно нічого не додають до переговорів", - каже професор Мейсон.

Але майте на увазі, що якщо ви попросите підвищення заробітної плати на 1 245,25 фунтів стерлінгів, можливо, вам доведеться пояснити, чому для вас настільки важливі 25 пенсів - або й 245 фунтів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо зарплату вам не підняли - не впадайте у відчай

Варто: говорити про майбутнє

"Робота - це не тільки зарплата, - говорить пані Джеймісон. - На ваше задоволення роботою впливають й інші речі - гнучкий графік, свята, пільги. Варто обговорювати усі ці речі".

Навіть якщо роботодавець не погодиться платити вам суму, про яку ви попросили - можливо, він зможе запропонувати інші речі, які вас зацікавлять - на кшталт перспективи кар'єрного зростання та поступового підвищення зарплатні.

Не варто: здаватися

"Якщо вони не хочуть дати вам більше грошей зараз, і не думають, що ви стільки коштуєте - запитайте, що збільшить вашу цінність, і що ви повинні для цього зробити. Такий зворотний зв'язок дуже корисний і дійсно закладає основу для наступної дискусії", - каже пані Шеперд.

І, звичайно, ви завжди можете піти.

"Коли ви ведете переговори, - зазначає пані Джеймісон, - завжди є загроза, що ви можете піти. Вам не треба говорити про це, і найкраще для вас - те, що це ринок, вигідний для продавців. Кращі таланти отримують ті компанії, які більше платять - і так і має бути".

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