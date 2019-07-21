Вибори до Ради: як голосують українці. Фото
Позачергові парламентські вибори в Україні поки проходять спокійно і з невеличкими порушеннями.
Порівняти явку з активністю виборців на президентських виборах поки що неможливо, бо тоді проміжні результати давали станом на 11:00 та 15:00, а зараз - станом на 12:00 та 16:00.
Найбільша інтрига поки що - скільки партій зможуть подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр.
Явка за даними на 16:00 трохи перевищила третину.
У Донецькій та Луганській областях військові голосують на 211 виборчих дільницях у 18 виборчих округах. На фото - голосування в Авдіївці.
Всі останні новини про вибори читайте в нашій текстовій трансляції: Вибори Ради: явка росте, порушень більшає. Яких саме?
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