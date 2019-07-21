Вибори до Ради: як голосують українці. Фото

Позачергові парламентські вибори в Україні поки проходять спокійно і з невеличкими порушеннями.

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Порівняти явку з активністю виборців на президентських виборах поки що неможливо, бо тоді проміжні результати давали станом на 11:00 та 15:00, а зараз - станом на 12:00 та 16:00.

Копирайт изображения Reuters Image caption Частина виборців традиційно голосує вдома, як-от ця бабуся у селі Перше Травня на Київщині

Копирайт изображения Getty Images Image caption Члени виборчкому в селі Мшана, що на Львівщині

Найбільша інтрига поки що - скільки партій зможуть подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр.

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Явка за даними на 16:00 трохи перевищила третину.

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У Донецькій та Луганській областях військові голосують на 211 виборчих дільницях у 18 виборчих округах. На фото - голосування в Авдіївці.

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Копирайт изображения EPA Image caption Комусь довелося паркуватися просто на території ДВК. Київ

Всі останні новини про вибори читайте в нашій текстовій трансляції: Вибори Ради: явка росте, порушень більшає. Яких саме?

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