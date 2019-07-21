Вибори до Ради: як голосують українці. Фото

  • 21 липня 2019

Позачергові парламентські вибори в Україні поки проходять спокійно і з невеличкими порушеннями.

ДВК Копирайт изображения AFP

Порівняти явку з активністю виборців на президентських виборах поки що неможливо, бо тоді проміжні результати давали станом на 11:00 та 15:00, а зараз - станом на 12:00 та 16:00.

Бабуся Копирайт изображения Reuters
Image caption Частина виборців традиційно голосує вдома, як-от ця бабуся у селі Перше Травня на Київщині
Дільниця Копирайт изображения Getty Images
Image caption Члени виборчкому в селі Мшана, що на Львівщині

Найбільша інтрига поки що - скільки партій зможуть подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр.

Виборча кабінка Копирайт изображения UNIAN

Явка за даними на 16:00 трохи перевищила третину.

Виборча дільниця Копирайт изображения UNIAN

У Донецькій та Луганській областях військові голосують на 211 виборчих дільницях у 18 виборчих округах. На фото - голосування в Авдіївці.

Військові Копирайт изображения Getty Images
Кабінка для голосування Копирайт изображения Getty Images
ДВК Копирайт изображения EPA
Image caption Комусь довелося паркуватися просто на території ДВК. Київ

Всі останні новини про вибори читайте в нашій текстовій трансляції: Вибори Ради: явка росте, порушень більшає. Яких саме?

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