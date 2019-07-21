Як лідери партій реагували на екзит-поли? Ключові цитати

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За даними трьох екзит-полів, до Ради проходять 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", "Батьківщина" та "Голос". Як їхні лідери зустріли дані екзит-полів?

"Слуга народу"

Володимир Зеленський: "Сьогодні можна розслабитись нашій команді, але не сильно, бо завтра треба працювати. Щодо місцевих виборів теж не розслабляйтесь".

"Я гадаю, що прем'єр-міністром в країні має бути нове обличчя, фахівець в економіці", - сказав президент, відповідаючи на запитання BBC News Україна про імовірність призначення Святослава Вакарчука прем'єром.

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Що стосується коаліції з "Голосом", то Зеленський відповів, що звертався до Вакарчука щодо співпраці ще на початку кампанії.

"Будемо домовлятися", - сказав Володимир Зеленський.

"Опозиційна платформа - За життя"

Один з лідерів партії, Віктор Медведчук, назвав результати партії, за даними екзит-полів, задовільними, але уточнив, що його партія не вдовольниться ними.

"Хочу всім подякувати і запевнити всіх, хто проголосував сьогодні на виборчих дільницях, що країна зміниться, вона стане кращою, країна повернеться на мирний шлях, країна повернеться до того, щоб піклуватися про людей… Ми - друга за величиною політична сила - будемо запорукою того, що це станеться. І всі люди найближчим часом відчують полегшення", - заявив перший номер у списку ОПЗЖ Юрій Бойко.

"Європейська Солідарність"

"Будемо спільно забезпечувати незворотність курсу України на членство в ЄС, та НАТО", - сказав Петро Порошенко ввечері у своєму штабі.

Він назвав також серед завдань - не допустити до реальної влади "окупаційну платформу", очевидно, маючи на увазі партію "Опозиційну платформу - За життя".

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Пан Порошенко очікує від всіх політсил, які пройшли до парламенту, запевнень, що співпраці з партією Віктора Медведчука не буде.

"Батьківщина"

"Наша команда - в коаліції чи не в коаліції - це рішення буде за президентом України", - сказала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

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Пані Тимошенко заявила, що її політсила готова допомагати команді президента, а в коаліцію іти з "Голосом" та "Слугою народу".

"Партія "Батьківщина не претендує на посади в уряді", - також заявила Юлія Тимошенко.

"Голос"

"Не знаю, як нова політика буде вживатися у парламенті зі старою політикою. З будь-ким, хто не готовий діяти по-новому, ми не готові разом об'єднуватися. Ми готові стояти поруч з тими, хто декларує нові принципи...", - заявив Святослав Вакарчук у штабі партії "Голос" після оприлюднення результатів екзит-полів.

"Сьогодні на цих виборах ми піднялись на базовий табір і збираємось на ньому закріпитись. І далі рухатись вгору до вершин", - додав він і продовжив:

"Ми йдемо змінювати українську політику і правила в ній. Для нас ключовими і основоположними є рух України до Європи, до європейських і євроатлантичних структур, невідворотність покарання за порушення закону будь-ким...створення таких умов, коли перестануть існувати олігархи, а лише залишаться чесні бізнесмени".

Депутати повинні спуститися з небес на землю і почати жити, як нормальні люди, заявив пан Вакарчук.

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