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Штаб партії Володимира Зеленського у день виборів традиційно більше нагадував чилаут нічного клубу з лаунж-музикою, чорними гамбургерами з буряковим мусом і чедером, а також вином та шампанським на барних стійках.

Особливістю ж було те, що серед відвідувачів цього чилауту було багато людей, які за кілька днів стануть депутатами нової Верховної Ради.

Image caption Імпровізований ринг для того, щоб "зробити їх ще раз". Чи був це натяк на мера Києва Кличка, у якого в команді президента думають забрати частину повноважень, у штабі не відповіли

"О, дивись, моє прізвище неправильно написали", - каже один з гостей з бейджем "кандидат" іншому.

Image caption Чорні Бургери з буряковим - новинка, якою пригощали у штабі "Слуги народу"

Багато людей з прохідної частини "Слуги народу" справді ще невідомі широкій публіці - партія оголосила принцип не брати до списку жодного старого депутата (від чого постраждав один з "помічників" президентської кампанії Зеленського Сергій Лещенко).

Що ж тепер очікувати від пропрезидентської партії, яка точно буде у владній коаліції, а може й сама сформує новий уряд без жодних коаліцій.

Сценарії більшості

Image caption Один з координаторів "Слуги народу" Олександр Корнієнко розповідає про успіхи "мажоритарників" партії

Як розповіли джерела BBC News Україна серед майбутніх депутатів "Слуги народу", зараз у політисилі розглядають два сценарії щодо поведінки в Раді.

Перший - "робота з самовисуванцями".

Він полягає у тому, щоб залучити до своєї коаліції достатньо "мажоритарників", які балотувалися самостійно чи від інших політичних сил, щоб сформувати більшість. Тоді не потрібно буде домовлятися ні з ким про коаліцію.

Тут все залежатиме від того, скільки власних "мажоритарників" отримає "Слуга народу" - у самій партії вже заявили, що перемогли на всіх 13 столичних округах, що дає змогу сподіватися на значну кількість "мажоритарних" перемог по всій країні загалом.

Другий сценарій - коаліціада.

Голова "Слуги народу" Дмитро Разумков розповів, що вони вже готують текст коаліційної угоди, яку пропонуватимуть потенційним партнерам.

Точно не з Медведчуком

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Зеленського запевняють - союзу з проросійськими силами не буде

Серед можливих союзників варіантів не так і багато.

Всі представники "Слуги народу", з якими говорили BBC News Україна, як один заявляють, що коаліція з партією "Опозиційна платформа - За життя" неможлива.

"Якщо буде коаліція з Медведчуком, то я не бачу для себе можливості бути далі депутатом. Мені ж тоді буде закрита дорога додому, люди не зрозуміють", - розповів один з кандидатів з прохідної частини "Слуги".

Він також запевнив, що у партії є більше двадцяти кандидатів (переважно з західних округів) які "робитимуть все для того, щоб партія не йшла на союз з проросійськими силами".

Коаліція з "Європейською солідарністю" Петра Порошенка також виглядає малоймовірною - це точно не відповідало б риториці про "корумпованих старих політиків з оточення Порошенка". Утім, діалог з силою експрезидента у "Слузі народу" все ж допускають - у якомусь вигляді і, вочевидь, не про коаліцію.

Про перспективи союзу з "Батьківщиною" Юлії Тимошенко у президентській партії говорять неохоче - особливо на тлі схеми "Зеленський - президент, Тимошенко - прем'єр", яку просувають у "Батьківщині".

Хоча саму можливість коаліції і не виключають.

"Давайте почекаємо трохи, ми ж не знаємо, скільки буде у неї голосів", - відповів BBC News Україна Дмитро Разумков.

А інший кандидат від "Слуги народу" зізнається, що союз з Тимошенко, "яка є одним з авторів того, що відбувалося в країні" - не найбажаніший фінал коаліціади.

Після таких заяв серед можливих союзників по коаліції залишається партія Святослава Вакарчука "Голос".

Вакарчук - прем'єр?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Давид Арахамія

Про "Голос" у "Слузі народу" говорять підкреслено позитивно - там цю партію також вважають "новими обличчями", з якими можна домовлятися без репутаційних втрат від союзу зі "старими політиками".

"Ціннісно ми з ними кажемо одні й ті ж речі. У Вакарчука, я вважаю, один з найкращих списків - багато світлих людей, з якими ми будемо мати задоволення працювати", - каже четвертий номер списку "Слуги народу" Давид Арахамія.

Водночас пропозиція "Голосу" поговорити про кандидатуру Святослава Вакарчука на посаду прем'єр-міністра викликає у партії Зеленського значно менше захвату.

"Мені здається, що питання про "прем'єр Вакарчук" - це питання саме до Слави Вакарчука, тому що це велика відповідальність. І це повинен бути гуру економіки. І, як ми казали, щоб ця людина ніколи не була в політиці. Ми хочемо, щоб це була незалежна потужна людина з фаховою освітою. Людина, яку, по-перше, поважають в Україні, і яку поважають на Заході", - відповів на питання BBC News Україна Володимир Зеленський.

"Прем'єр-економіст" - теза, яку просувають всі спікери "Слуги народу".

Водночас, прізвищ поки що не називають, хоча журналісти говорять про самих різних діячів - від того ж Дмитра Разумкова до секретаря РНБО Олександра Данилюка і чинну міністра фінансів Оксану Маркарову.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олександр Данилюк не поспішає назвивати кандидатів на прем'єрство

Сам Данилюк зізнався: якщо президент і колація запропонують йому таку посаду, то він, звичайно, погодиться. Але поки що думає лише про РНБО, а президент розглядає дві-три кандидатури на посаду голови уряду.

Реваншу не буде?

Image caption Журналістька каналу "Прямий" прийшла у футболці з написом "Стоп реванш"

Паралельно з категоричним запереченням можливості коаліції з Медведчуком у "Слузі народу" запевняють, що не допустять і "проросійського реваншу" в країні.

Натомість, шукатимуть компромісні вирішення для виборців з заходу та сходу України.

"На заході нас запитують, коли закінчиться війна з Росією. А на сході - коли буде мир з Росією. Це ж різні речі. Ось тут ми і повинні знайти баланс", - пояснює 103-й номер у списку "Слуги народу" Василь Мокан.

Перші кроки

Копирайт изображения Getty Images Image caption У команді президента хочуть втілити свої ідеї зі скасуванням недоторканності

Першими кроками фракції "Слуги народу" у новому парламенті стануть давні "фішки" ще президентської кампанії Зеленського: законопроекти про скасування депутатської і президентської недоторканності, імпічмент, а також "про народовладдя".

Щоправда, чи вдасться зібрати 300 голосів для змін, у партії не впевнені.

"Наприклад, про скасування недоторканності всі кандидати підписували меморандум, що будуть "топити" за це. Але багато мажоритарників можуть зараз "схаменутися" і сказати - не для цього нас мати ростила. І можуть бути проблеми", - відзначає Давид Арахамія.

Також повторно планують внести законопроект про люстрацію для чиновників, які працювали за президентства Петра Порошенка. Але його можуть доопрацювати чи якось видозмінити.

"Так ми розширюємо діалог про люстрацію", - пояснює 23-річний Святослав Юраш, 27-й номер списку "Слуги народу" (він, до речі, стане одним з наймолодших депутатів в історії України).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Святослав Юраш - наймолодший депутат майбутнього скликання. Йому 23 роки

Зрештою, ще одна ініціатива пропрезидентської партії - провести загальний перепис населення, щоб з'ясувати, скільки реально людей зараз живе в Україні.

У партії кажуть, що зробити це можна протягом двох-трьох місяців, але коштуватиме це кілька десятків мільйонів гривень.

"Школа депутатів" і тімбілдінг

А перед тим, як зайти під купол Верховної Ради, новообрані депутати від "Слуги народу" ще мають пройти "школу депутата".

Як розповів BBC News Україна Давид Арахамія, десь за тиждень для них організують виїзний табір, де буде проходити навчання і тімбілдінг.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Команда Зеленського дивиться на результати своїх конкурентів. Можливо, з кимось з них доведеться тепер домовлятися про коаліцію

"Для нас вже підготували лекторів, програму - економічну, соціальну тощо" - анонсує Арахамія.

І додає: "Нам же треба перезнайомитися. Є багато мажоритарників, яких ми самі бачили пару разів. Нам з ними треба, умовно, пережити сім днів, щоб ми стали командою, а не просто групою людей, об'єднаних спільною програмою".

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