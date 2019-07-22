"Іти чи не йти, візьмуть чи не візьмуть?" - розмірковували у штабі "Голосу" після оголошення екзитполів, які заводять партію Святослава Вакарчука в парламент.

Настрій у штабі Вакарчука сьогодні був схожий на американські гірки - зранку там було сумно, а під вечір соратники Вакарчука вже серйозно говорили про його можливе прем'єрство.

Хоча, як кажуть співрозмовники ВВС News Україна, іти в коаліцію до "Слуги народу" Святослав Вакарчук таки не наважиться - аби не "спалитись".

Як пройшов день у штабі партії "Голос" і чому Вакарчук водив журналістів нетрями Голосіївського району - у репортажі ВВС News Україна.

Ранок відчаю

З самого ранку багатьох прихильників "Голосу" міг охопити справжній відчай - у Telegram-каналах запустили перші дані екзитполів, в яких партія Вакарчука відверто пасла задніх і не дотягувала до прохідного 5% бар'єру.

Джерела ВВС News Україна вказували, що ця тенденція була реальною, а не технологічним вкидом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Партія "Слуга народу", за даними екзит-полів, отримала понад 40% голосів, але все одно може потребувати коаліційного партнера

"Ми реально зранку перелякались. Це справжній холодний душ. Всі писали один одному: "Що відбувається?" - розповідав один "голосівець" вдень.

Але з кожною годиною ситуація виправлялась, і вже після обіду екзитполи почали давати "Голосу" понад 5%, і під вечір ситуація вирівнялася. "Все просто: в перші години голосування половину виборців складали люди віком 60+ - явно не електорат Вакарчука. Ще й явка була вища на Сході", - ділився співрозмовник.

Звичайно, ця динаміка відбивалась і на настроях в штабі Голосу.

"Так, настрій пішов угору. Ще сподіваюсь на 10%, хоча розуміємо, що це практично нереально", - піднесені новими опитуваннями розповідали у штабі в "Стереоплазі" на проспекті Лобановського.

Через смітник до парламенту

У день виборів головною розвагою у штабі Вакарчука був сам фронтмен гурту "Океан Ельзи".

Поки журналісти обговорювали напівпідпільні дані екзитполів, Святослав Вакарчук вирішив провести екскурсію навколишніми нетрями.

"Для Facebook чи Instagram?", - промовив Вакарчук на виході зі штабу, зробив чергові cелфі з командою і повів журналістів навколишніми виборчими дільницями.

Дорогою проспектом Лобановського "на фарт" пішла злива, і Вакарчук швидко завів гурт журналістів під найближче дерево її перечекати. Там же він дав імпровізований брифінг.

Image caption Святослав Вакарчук у нетрях Голосіївського району

Він розкритикував опонентів з "проєвропейського табору" за чорний піар. Але не назвав напряму Порошенківську партію "ЄС", представники якої перед виборами активно розсилали смс і переконували, що "Голос" - непрохідний.

Тут же він захистив мовний закон, який не подобається "Слузі народу", і запропонував ухвалити окремий мораторій на зміну мовного закону.

Військовий парад, який хоче скасувати Зеленський, Вакарчуку подобається, хіба що не такий масштабний, як раніше.

Але на питання щодо можливої участі в коаліції Святослав Вакарчук цілий день принципово відповідав відмовками - мовляв, про це говорити ще рано.

Дощ трохи вщух, і Вакарчук завів журналістів на першу дільницю. Там було нудно, спокійно і тісно, тож усі швидко пішли далі.

Від "Голосу" в окрузі балотувався Тарас Козак (тезка власника пулу каналів, які пов'язують з Віктором Медведчуком), і саме він водив усіх нетрями району разом з Вакарчуком.

Image caption Святослав Вакарчук та журналісти сховались під деревом під час зливи

До слова, журналістів цих каналів "Голос" принципово не акредитував і на день виборів у штаб їх не пустили через "проросійську позицію".

Дорогою до наступної дільниці журналісти намагались розпитати Вакарчука про коаліційні плани. А шлях був непростим - якісь хащі, стежка попри гаражі, місцевий смітник та будівництво по кісточки у багні.

"Коли ви ще з лідером фракції так пройдете?" - жартував Вакарчук і впевнено прямував далі.

На черговій дільниці було спокійно, й процесія швидко пішла геть.

"А заспівати?", - гукнули члени комісії на прощання. "Ні, після виборів", - відмовив партійний лідер.

Дорога знову пролягла попри смітник, багно і будівництво.

Після третього візиту усі стомились і нарешті пішли у штаб.

Вакарчук - прем'єр?

Святослав Вакарчук намагався не говорити про майбутню коаліцію в Раді й наполягав, що спочатку треба дочекатись результатів.

Натомість другий номер списку і керівник виборчого штабу Юлія Клименко була набагато відвертіша.

"Ми готові до коаліції, але на базі коаліційної угоди. Тобто перш за все ми хочемо мати чіткий план дій", - розповідала пані Клименко.

Вона наполягала, що план дій та угоду можна обговорювати зі "Слугою народу", а от з іншими партіями "Голос" особливого бажання об'єднуватись не має.

Копирайт изображения "Голос" Image caption Юлія Клименко допускає, що Святослав Вакарчук може бути прем'єр-міністром

Більше того, на фоні обтічних відповідей Вакарчука пані Клименко несподівано заявила, що їхня партія може запропонувати у якості прем'єра самого фронтмена "Океану Ельзи".

І додала, що прем'єр Вакарчук - це може бути політична позиція, а його призначення залежатиме він всієї "конфігурація влади - міністрів і заступників".

Частина штабістів казали, що така пропозиція - це просто аргумент до перемовин з "Слугою народу", щоб отримати щось менше.

Інші припускали, що Вакарчук-прем'єр може бути не такою вже й фантастикою. Мовляв, таким чином у "Голосі" серйозно роздумували контролювати частину виконавчої влади.

Хоча обізнані співрозмовники в "Голосі" радили не розцінювати надто серйозно цю кадрову пропозицію й перспективу коаліції загалом.

Аргументи наводили прості. Зайти в коаліцію - "спалити" себе і дати можливість Зеленському сформувати уряд, а потім президент "кине" союзників, домовившись з вільними мажоритарниками.

"Рух до вершини"

Ближче до сьомої вечора настрій у штабі явно піднявся - неофіційні дані екзит-полів показували, що "Голос" проходить у Раду, і в штабі готувались до святкування.

В один з орендованих залів вже занесли два стегна іспанського хамону, розкладали закуски і розливали вино та шампанське.

Тим більше, що зі штабу Зеленського доносились повідомлення, що там готові говорити з "Голосом" про коаліцію і навіть Вакарчука-прем'єра.

Молодь з "Голосу" підставляла дані неофіційних опитувань у формулу і рахувала, хто з них проходить у Раду, а хто - ні.

"Та в мене і в бізнесі пропозицій вистачає", - розмірковував співрозмовник, вагаючись, що краще - потрапити у Раду чи все ж-таки лишитись у бізнесі.

Оголошення даних екзит-полів, які дали "Голосу" понад 6% та провели їх в Раду, у штабі зустріли без особливого ентузіазму.

Святослав Вакарчук сидів у залі й ніби й не надто зрадів. Особливої ейфорії не було і в інших штабістів.

"Отримали менше, ніж хотіли, але більше, ніж могли", - ділився співрозмовник. Там все ж думали брати не менше 8%. Але на фоні 3-4%, які показували опитування на виході з дільниць зранку, і цей результат був непоганим.

Image caption Святослав Вакарчук у залі слухає результати екзит-полу

Вакарчук вийшов на сцену разом з лідерами списку Юлією Клименко та Ярославом Юрчишиним.

"На цих виборах ми піднялись на базовий табір і збираємось на ньому закріпитись. І далі рухатись вгору до вершин", - туристичною термінологією пояснив Вакарчук, натякаючи, що сьогоднішній результат - це тільки перший крок до наступних виборів. Коли вони відбудуться, у штабі не уточнили. Хоча пані Клименко наполягала, що останнім часом було забагато голосувань, і найближчим часом країна має від них відпочити.

Без "Опозиційної платформи"

На питання про майбутню коаліцію Вакарчук доручив відповідати колегам. Ті розповіли - можуть іти у коаліцію з "новими силами", якими партії Петра Порошенка та Юлії Тимошенко назвати складно.

А з проросійською "Опозиційною платформою За життя", як сказала пані Клименко, "Голос" не піде за жодних обставин.

Без ейфорії, але в доброму гуморі партійці розійшлись їсти наїдки і запивати вином, розмірковуючи, чи піде партія в коаліцію зі "Слугою народу".

Одні наполягали, що в коаліцію зі "Слугою народу" піде "Батьківщина", і "Голосу" там нічого не світить. Та й робити там нічого - влада швидко втратить рейтинг і популярність в народі.

Копирайт изображения "Голос" Image caption Сергій Притула не зміг на повну допомогти партії на виборах

А Юлія Клименко не виключала, що Зеленський разом зі своїми мажоритарниками матиме власну монобільшість в Раді, й питання відпаде само собою.

Інші за келихом вина розмірковували, чому ж партія, яка так гарно стартувала на початку червня, ледь перевалила прохідний бар'єр.

Аргументів було кілька. Хтось нарікав на чорний піар партії Порошенка, інші вказували, що сам Вакарчук не надто гарно виглядав на телеканалах і не сприяв приверненню електорату.

Тут згадували легендарний ефір, на якому під час дебатів з Тимошенко Вакарчук не зміг згадати ціну на газ.

Треті нарікали, що шоумен Сергій Притула, який міг прекрасно виступати на ефірах, зламав ногу і пропустив майже усю кампанію.

А хтось зі штабу просто згадував швидкоплинність дочасної кампанії, яка навіть не дала змоги набрати членів виборчих комісій, не кажучи про проведення гарно спланованої агітаційної кампанії.

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