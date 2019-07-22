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Позачергові парламентські вибори відбулися. Тепер одна партія радіє не просто впевненому подоланню прохідного бар'єра, а можливості створити більшість без допомоги інших сил. Вперше в історії України у парламенті з'являється монобільшість.

Екзит-поли дали "Слузі народу" від 43 до 45% голосів, а за останніми підрахунками ЦВК, ця партія набирає понад 42%. Це може дати 122 мандати по списку.

Лідирує пропрезидентська сила і в мажоритарних округах, де вона може посунути таких "динозаврів" політики, як Володимир Литвин чи Сергій Ківалов. Це дозволяє завести у парламент ще щонайменше 120 осіб.

Так партія Зеленського може отримати впевнену більшість у Верховній Раді навіть без об'єднання з іншими політсилами, що дасть їй шанс самостійно призначити прем'єра та спікера,, а також сформувати уряд.

BBC News Україна поспілкувалася з експертами про все це, аби дізнатись, які це несе загрози на переваги для країни.

Ірина Бекешкіна, директор фонду "Демократичні ініціативи імені І. Кучеріва"

Існує загроза узурпації влади. Особливо, якщо зважити на те, що партія "Слуга народу" і президент збираються якимось чином ще провести восени місцеві вибори.

Я думаю, що успіх на мажоритарних округах їх до цього стимулює. Вони можуть отримати на значній частині території України більшість ще і в місцевих радах.

Тобто узурпація влади може бути одноосібна, влада може бути зосереджена в одних руках.

З іншого боку, така концентрація має і певну перевагу, особливо в кризових умовах. Мова йде про можливість швидко ухвалювати необхідні рішення.

Адже коли парламент та уряд свої, все може бути дуже ефективним. Питання лише - які ж рішення будуть прийматися. Ми про це поки що не знаємо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очолює список "Слуги народу" до парламенту Дмитро Разумков

Олексій Гарань, політолог

Перевага в тому, що це забезпечує стабільність політичного керівництва і власне дає можливість команді Зеленського виконати свої обіцянки, у тому числі провести непопулярні реформи.

Це все можна робити, адже є однопартійна більшість, а наступні вибори - через п'ять років.

Але і ризики тут величезні. Вперше в Україні склалася ситуація, коли ми маємо однопартійну більшість у парламенті. Такого ще ніколи не було, навіть за часів Януковича.

Тобто немає достатніх балансів. Є спокуси, що "а от ми можемо провести що завгодно, розпустити Верховну Раду, призначити людей, які підпадають під люстрацію, провести дострокові місцеві вибори", хоча це важко зробити з юридично.

Тобто є 226 голосів для коригування будь-яких законів, а от чи буде 300 голосів для можливого проведення змін до Конституції - не знаю. Були заяви Стефанчука про двопалатний парламент.

Юлія Тищенко, політолог

Я б тут говорила більше про виклики. Своя більшість у них справді може бути дуже просто завдяки мажоритарникам. І ця більшість насправді була прогнозованою.

І тут можуть бути виклики як для країни в цілому, так і для цієї політичної сили. Ця сила прийшла до влади і несе величезну відповідальність.

Будь-які негаразди тепер будуть пов'язувати зі "Слугою народу", це як своєрідний бумеранг. Я не думаю, що будуть швидко зростати економічні показники, не зникнуть загрози, пов'язані з війною на Сході.

Чи готова нова політична більшість реагувати на ці виклики?

І взагалі концентрація влади в руках однієї політичної сили без нормальної демократичної системи, а в нас електоральна демократія, несе загрози для суспільства, можуть бути найрізноманітніші зловживання.

Ще один момент - невелика явка на виборах. Тобто це така більшість меншості, якщо подивитися на відсотки, які є. Подивимося, як суспільство буде це сприймати.

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