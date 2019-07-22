Принцу Джорджу - шість. Нові фото маленького принца

Копирайт изображения PA Media

З нагоди дня народження першої дитини принца Вільяма і герцогині Кембридзької Кейт британська королівська сім'я опублікувала нові фотографії маленького Джорджа — третього в черзі на престол.

22 липня принцу Джорджу виповнюється шість років.

Дві фотографії, на яких принц у футболці англійської збірної з футболу сміється і посміхається, зроблені в саду Кенсингтонського палацу — офіційної резиденції герцога і герцогині Кембридзьких. Третій знімок — під час сімейних канікул. Усі фотографії зробила сама герцогиня.

Принц Джордж Олександр Луї, якого слід називати Його королівська високість принц Джордж, третій в черзі на британський престол, після свого діда принца Чарльза і батька принца Вільяма.

Копирайт изображения The Duchess of Cambridge

Копирайт изображения PA Media

Джордж закінчив перший клас школи Thomas's Battersea, у вересні піде в другий.

Копирайт изображения PA Media

Принц Джордж Олександр Луї (Джордж Кембридзький) народився 22 липня 2013 року в лікарні Сент-Мері.

Копирайт изображения Reuters Image caption 23 липня 2013 року — перша поява принца Джорджа на публіці

У травні герцогиня Кембридзька представила спроєктований нею сад на щорічній виставці Королівського товариства садівників у Челсі. В оформленні саду брали участь принц Джордж з сестрою принцесою Шарлоттою.

Копирайт изображения MATT PORTEOUS

А 8 червня принц Джордж і інші члени родини на балконі Букінгемського палацу стежили за урочистою церемонією виносу прапора (Trooping the colours) на честь офіційного дня народження королеви Єлизавети ІІ.

Копирайт изображения Reuters Image caption Принц Луї, принц Джордж і принцеса Шарлотта з батьками — принцом Вільямом і герцогинею Кембридзькою — на балконі Букінгемського палацу стежать за урочистою церемонією виносу прапора (Trooping the colours) на честь офіційного дня народження королеви Єлизавети ІІ 8 червня.

Мама маленького принца дуже любить теніс, і на початку липня невеликий урок Джорджу дав Роджер Федерер на корті в саду батьків герцогині в Баклбері в графстві Беркшир.

Швейцарський тенісист сказав, що Джордж дуже милий, і що у нього непоганий розмах.

На знімку, зробленому до 90-річчя Єлизавети ІІ у 2016 році, королева в оточенні правнуків — принцеси Шарлотти, Савани Філліпс і принца Джорджа.

Копирайт изображения Annie Leibovitz/PA Image caption Королева Єлизавета з правнуками — зліва направо — принцесою Шарлоттою, Саваною Філліпс і принцом Джорджем. Знімок зробила фотограф Енні Лейбовіц

Хочете отримувати цікаві статтів месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!