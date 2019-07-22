Принцу Джорджу - шість. Нові фото маленького принца
З нагоди дня народження першої дитини принца Вільяма і герцогині Кембридзької Кейт британська королівська сім'я опублікувала нові фотографії маленького Джорджа — третього в черзі на престол.
22 липня принцу Джорджу виповнюється шість років.
Дві фотографії, на яких принц у футболці англійської збірної з футболу сміється і посміхається, зроблені в саду Кенсингтонського палацу — офіційної резиденції герцога і герцогині Кембридзьких. Третій знімок — під час сімейних канікул. Усі фотографії зробила сама герцогиня.
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Принц Джордж Олександр Луї, якого слід називати Його королівська високість принц Джордж, третій в черзі на британський престол, після свого діда принца Чарльза і батька принца Вільяма.
Джордж закінчив перший клас школи Thomas's Battersea, у вересні піде в другий.
Принц Джордж Олександр Луї (Джордж Кембридзький) народився 22 липня 2013 року в лікарні Сент-Мері.
У травні герцогиня Кембридзька представила спроєктований нею сад на щорічній виставці Королівського товариства садівників у Челсі. В оформленні саду брали участь принц Джордж з сестрою принцесою Шарлоттою.
А 8 червня принц Джордж і інші члени родини на балконі Букінгемського палацу стежили за урочистою церемонією виносу прапора (Trooping the colours) на честь офіційного дня народження королеви Єлизавети ІІ.
Мама маленького принца дуже любить теніс, і на початку липня невеликий урок Джорджу дав Роджер Федерер на корті в саду батьків герцогині в Баклбері в графстві Беркшир.
Швейцарський тенісист сказав, що Джордж дуже милий, і що у нього непоганий розмах.
На знімку, зробленому до 90-річчя Єлизавети ІІ у 2016 році, королева в оточенні правнуків — принцеси Шарлотти, Савани Філліпс і принца Джорджа.
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